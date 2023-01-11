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Білорусь (5968) Велика Британія (3668) війна (56406) розвідка (3618) Росія (47208) військові навчання (2587)

Російські війська в Білорусі - справді для навчань, а не для вторгнення в Україну, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Велика кількість російських військ, які перебувають зараз в Білорусі, не становлять військової загрози для України і займаються навчанням на полігонах.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер британського міноборони.

У зведенні зазначається, що 8 січня 2023 року Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні російсько-білоруські тактичні льотні навчання, які пройдуть у країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

Станом на 08.01.2023 авіаспостерігачі-аматори відзначили прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52. На деяких літаках із маркуванням Z літаки приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

Читайте: Росія потроху перекидає сили з Білорусі на схід України, - Держприкордонслужба

За даними британської розвідки, нове розгортання російських літаків у Білорусі, найімовірніше, "є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України".

"Хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони в основному беруть участь у навчанні. Малоймовірно, що вони складуть наступальну силу, що заслуговує на довіри", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Пентагон не бачить ознак того, що Білорусь готується вступити у війну

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
ну гавчаться і після підуть у наступ. інакше для чого навчатися?
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11.01.2023 08:49
+5
вже намагаються йти (на утилізацію), принаймні представники нашого командування нещодавно повідомляли про перекидання частин орків з території Білоруського улусу Оди на схід України
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11.01.2023 08:53
+2
Чову вони ТАМ вже навчаться, коли керівництво совком хворе? А-ля УРА на амбразуру, так це у них і без навчань файно виходить; 112 000 трупаків і це тільки приблизно зменшена цифра.
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11.01.2023 08:53
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ну гавчаться і після підуть у наступ. інакше для чого навчатися?
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11.01.2023 08:49 Відповісти
вже намагаються йти (на утилізацію), принаймні представники нашого командування нещодавно повідомляли про перекидання частин орків з території Білоруського улусу Оди на схід України
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11.01.2023 08:53 Відповісти
Чову вони ТАМ вже навчаться, коли керівництво совком хворе? А-ля УРА на амбразуру, так це у них і без навчань файно виходить; 112 000 трупаків і це тільки приблизно зменшена цифра.
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11.01.2023 08:53 Відповісти
Борртьбі з листом шиферу.
Епічний поединок шифера і стада бл...досруських клоунів навіки залишився в моєму серці
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11.01.2023 11:04 Відповісти
Кацапня прибула поїсти драників на халяву.
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11.01.2023 09:11 Відповісти
Військові коли не воюють то навчаються воювати.
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11.01.2023 09:33 Відповісти
Отсель грозіть ми будєм швєду. П.1.
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11.01.2023 10:20 Відповісти
а де та розвідка Британська знаходиться,в самій білорусії, в мінську, в кабінеті штабу, в бульбофюрера?
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11.01.2023 10:39 Відповісти
достатньо глянути, на прапор і на герб і спитати-а чи то дійсно білорусь?
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11.01.2023 10:42 Відповісти
красят кратошку
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11.01.2023 13:11 Відповісти
Москалі також рік тому навчалися,а для лохів показали,що навіть завершили навчання та пакуються((а тут вночі ***** сказав,що передумав(((
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11.01.2023 14:28 Відповісти
 
 