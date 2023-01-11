Вночі окупанти випустили понад 40 снарядів з РСЗВ по Куцурубській громаді на Миколаївщині

Із 23:34 10 січня до 02:02 11 січня ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади, випустивши понад 40 реактивних снарядів.

Про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 10 січня, о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова. Постраждалих немає.

Протягом ночі з 23:34 10 січня до 02:02 11 січня ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минуули відносно спокійно.

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