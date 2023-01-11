Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом Москальковою питання правового захисту громадян
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів у ніч проти середи зустріч в Анкарі (Туреччина) в рамках досягнутих раніше домовленостей з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі.
"Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч із Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем і кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", - повідомив Лубінець.
Також, за його словами, сторони обмінялися конкретними пропозиціями.
"Продовжуємо працювати заради допомоги кожному українцю!", - наголосив він.
Як повідомлялося, з 12 до 14 січня в Туреччині відбудеться великий форум, який організує турецький омбудсмен за участю уповноважених з прав людини з різних країн.
Будь ласка, зачекайте...
Він дієвий і ним теж треба йти.
Плюс це удар по каZZапській пропаганді у світі.