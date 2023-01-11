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Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом Москальковою питання правового захисту громадян

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лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів у ніч проти середи зустріч в Анкарі (Туреччина) в рамках досягнутих раніше домовленостей з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український омбудсмен  Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі.

"Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч із Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем і кейсів, пов'язаних із наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", - повідомив Лубінець.

Також, за його словами, сторони обмінялися конкретними пропозиціями.

"Продовжуємо працювати заради допомоги кожному українцю!", - наголосив він.

Також читайте: В січні запланована зустріч із Москальковою щодо звільнення з російського полону цивільних осіб, - Лубінець

Як повідомлялося, з 12 до 14 січня в Туреччині відбудеться великий форум, який організує турецький омбудсмен за участю уповноважених з прав людини з різних країн.

Автор: Анастасія Потіха
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Два чиновники таким чином легалізували свій ОТДИХ в Туреччині...
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11.01.2023 09:37 Відповісти
"...обговорив з російським омбудсменом Москальковою питання правового захисту громадян". Правового!? В росії!? Серйозно!? "Поговорив з лисицею, щоб вона курей не крала...."
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11.01.2023 09:43 Відповісти
**** ...
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11.01.2023 09:44 Відповісти
Суки!
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11.01.2023 10:50 Відповісти
І? Які практичні результати? Коли цивільних почнуть звільняти?
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11.01.2023 09:50 Відповісти
Сама велика проблема що Лубінець вів переговори з пустотою. Москалькова нічого не вирішує, від слова зовсім.
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11.01.2023 09:51 Відповісти
Цей один зі шляхів повернення зі сруської неволі наших людей.
Він дієвий і ним теж треба йти.
Плюс це удар по каZZапській пропаганді у світі.
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11.01.2023 10:50 Відповісти
sho to bulo? kacaps'ka ******** nochogo ne vyirishue !!!!
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11.01.2023 10:04 Відповісти
 
 