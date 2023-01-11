Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий
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Заяви російських військових про захоплення Соледару не відповідають дійсності.
Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", - сказав він.
У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських окупаційних військ в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Пречистівки на Донеччині.
На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.
Будь ласка, зачекайте...
минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.
це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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8h
A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 11/01/23.
War Mapper
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8h
A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.
🇷🇺 forces continued to advance within Soledar and the surrounding areas.
@War_Mapper
Карта наближеної ситуації навколо міста Бахмут крупним планом. сили продовжували наступати в межах Соледара та прилеглих районів
https://deepstatemap.live/#13/48.6958/38.0635
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.