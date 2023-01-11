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Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Заяви російських військових про захоплення Соледару не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", - сказав він.

У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських окупаційних військ в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Пречистівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
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11.01.2023 09:47
+17
мадяру верить можно...н имхо єто дело времени когда *********** соледар возьмут....потом отобьем как лиман и белогоровку главное не ложить зазря лс,потом наверстаем уже с леопардами надеюсь.Хотя лично для меня главное енергодар освободить и запор.область.
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11.01.2023 09:54
+14
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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11.01.2023 09:48
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11.01.2023 09:47 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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11.01.2023 09:48 Відповісти
Кацапи не візьмуть Соледар Господь охороняє місто.
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11.01.2023 09:49 Відповісти
мадяру верить можно...н имхо єто дело времени когда *********** соледар возьмут....потом отобьем как лиман и белогоровку главное не ложить зазря лс,потом наверстаем уже с леопардами надеюсь.Хотя лично для меня главное енергодар освободить и запор.область.
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11.01.2023 09:54 Відповісти
Да пофииг, главное тянуть время, чтобы дождаться техники по Рамштайну
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11.01.2023 09:59 Відповісти
Соледар і Бахмут захищають наші найкращі, про яких ми не чули і не почуємо на телемарафонах. А коли тут з'явиться спецназ "95 квартал"? Коли прибуде Коля Котлєта, розвідник Абдристович і розмінувач Чончарів верущучка? Коли прибуде таран зі своїми генералами, що не закупили жодного снаряду? Де группі переговірників сівоха? А де силач юзік?
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11.01.2023 10:03 Відповісти
По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно.



минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.

це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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11.01.2023 10:07 Відповісти
ты запостил кацапское дерьмо...
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11.01.2023 10:12 Відповісти
"Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте" - немає там жодних деталей. Як завжди...
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11.01.2023 10:29 Відповісти
War Mapper
@War_Mapper
·
8h
A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 11/01/23.
War Mapper
@War_Mapper
·
8h
A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

🇷🇺 forces continued to advance within Soledar and the surrounding areas.

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11.01.2023 10:51 Відповісти
Військовий картограф
@War_Mapper
Карта наближеної ситуації навколо міста Бахмут крупним планом. сили продовжували наступати в межах Соледара та прилеглих районів
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11.01.2023 10:55 Відповісти
То мапа Бахмута, там ситуація краща аніж в Соледарі.

https://deepstatemap.live/#13/48.6958/38.0635
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11.01.2023 11:12 Відповісти
Соледар у вверху.
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11.01.2023 11:17 Відповісти
Ага. Побачив. Дякую.
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11.01.2023 11:22 Відповісти
А от як бачить ситуацію в Соледарі в своєму Telegram-каналі терорист гіркін: Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.
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11.01.2023 11:01 Відповісти
Мені саме більше подобається "гускіє убівают гускіх". Та не "гускіє" ви мокші, ви є угро-фіни, розбадяжені розумними татарами і відсталими бурятами.
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11.01.2023 11:17 Відповісти
Диркін як завжди бреше,в тому числі про захоплення центра міста.сотні потеряшек теж у його вологих фантазіях.
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11.01.2023 11:35 Відповісти
 
 