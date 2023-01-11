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Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
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розвідка (3618) Росія (47208) мобілізація (1456)

У Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема обмежено придатним до служби, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,мобілізація

 Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники перебувають у структурі ФСБ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України

 У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 року з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В"".

Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

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Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
не дочекаємося. Вже з початку війни подоляки та арестовичі з даниловими та рєзніковими заявляли наперебій одне одному - от підуть кацапам "похоронки" масово і вони збунтуються. І що? Збунтувались? На Бухмут та Соледар пруть через власні трупи як зомбі в фантастичних кінофільмах. Не треба на щось таке надіятись - треба готуватись бо війна буде довгою та кровопролитною.
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11.01.2023 10:06
+25
Міхалков буде радий... "Крєпостниє, чо".
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11.01.2023 10:00
+19
Русня, шо з їбалом ?
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11.01.2023 10:02
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усіх кацапів на утилізацію в Україну !!!
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11.01.2023 10:00 Відповісти
Абизяны должны быть в зоопарке...
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11.01.2023 10:08 Відповісти
По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно.



минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.

це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
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11.01.2023 10:08 Відповісти
Міхалков буде радий... "Крєпостниє, чо".
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11.01.2023 10:00 Відповісти
міхалков схоже незабаром зустрінеться з Кабздуном...
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11.01.2023 10:03 Відповісти
бєси будуть гоняти бєсогона
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11.01.2023 10:09 Відповісти
Утомлённый солнцем...
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11.01.2023 10:09 Відповісти
Здається, що навіть в пеклі цю ******* не хотять.
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11.01.2023 10:10 Відповісти
може збунтуються?
будуть брати склади, торгові центри і алкомагазини?
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11.01.2023 10:01 Відповісти
не дочекаємося. Вже з початку війни подоляки та арестовичі з даниловими та рєзніковими заявляли наперебій одне одному - от підуть кацапам "похоронки" масово і вони збунтуються. І що? Збунтувались? На Бухмут та Соледар пруть через власні трупи як зомбі в фантастичних кінофільмах. Не треба на щось таке надіятись - треба готуватись бо війна буде довгою та кровопролитною.
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11.01.2023 10:06 Відповісти
бунти потрібно готувати
більшовики в 1917 р виписали з США 2000 агітаторів русских-євреїв
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11.01.2023 10:09 Відповісти
готували за німецькі гроші ...
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11.01.2023 10:20 Відповісти
Троцький - найбільш талановитий - був місцевим, не з Америки.
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11.01.2023 10:43 Відповісти
так, але були потрібні "агітатори" якіб "вилізли б на стовп чи ящик і по містах і заводах кацапам пургу втирали " про окови пралєтариата"
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13.01.2023 07:27 Відповісти
Очікувано.
Схиблений син Сатани ***** буде воювати до останнього рабокацапа.
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11.01.2023 10:01 Відповісти
Буде свіжий фарш, а солі кат ма. Ось і пхнуться в Соледар.
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11.01.2023 10:01 Відповісти
В Казахстан ломанут или по подвалам будут ныкаться
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11.01.2023 10:01 Відповісти
Русня, шо з їбалом ?
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11.01.2023 10:02 Відповісти
Багато кацапів давним давно виїхали із параші , бо відчували засаду
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11.01.2023 10:19 Відповісти
настав час перевести українські теплові елелектростанції на новий вид пального - кацапське стерво.
прохання до кацапських командурів - присилати смальцястих кацапів. вони палають довше.
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11.01.2023 10:25 Відповісти
Это хорошая новость. Говорили же им шо надо ****....ть из расии
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11.01.2023 10:26 Відповісти
Най ховаються в Сибіру, в тайзі: хто їх там шукать буде? Зате є варіант стати громадянином Китаю
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11.01.2023 10:34 Відповісти
Так. Хто не має долярів(а саме вони голубчики потрібні для сквозняка), той дрисне у тайгу і тамбовські ліси....там знайти неможливо
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11.01.2023 10:49 Відповісти
Де ти в Тамбові "ліси" набачив? Там їх менше ніж у нас в північній Україні
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11.01.2023 11:09 Відповісти
1.Був у 2010 особисто - агрофірма Арженка (15 км.від Тамбову), плем.завод, тобто бачив місцевість.
2.Тухачевський кого там по лісах виловлював, доки не змушений був газ застосувати???
3. Тамбовський вовк, як кажуть, не завжди у степах водиться.
4. Краще чернігівських тільки чернігівські - це я вже зрозумів. Ну то що ж, користуйтеся, любіть, відновлюйте, насолоджуйтесь ( це про тебе зараз ).
5. От що за звичка все, або більшість з того заперечувати? Про що йшлося? Про можливість обізян злитися з природою. Нєт, принципово - які ліси в Тамбові. Я теж знаю, що таке ОБАТО, де напевно ти служив, але жодного разу не коментував, бо відверто кажучи мало знаю...Тим паче у льотчиків порядок "только в воздухе".
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11.01.2023 11:26 Відповісти
Молодець!
1 Я тобі і на Чернігівщині знайду лісостеп (хоч вона й вважається "Великим Поліссям" ) А ти побачив якусь одну місцевість і вважаєш що вона вся така (Прямо як у індійській притчі про сімох сліпців що давали оцінку слону його помацавши Один сказав що він схожий на мотузку (хвіст" Інший - на листок (вухо) Третій - на стовбур дерева - нога Четвертий - на змію (хобот)
2 Тухачевський газовими снарядами обстрілював не ліси а села
3 Про вовків тамбовських не скажу - не зустрічав
4 Я крім Чернігівщини побував трохи не в половині СРСР - тому оцінить та порівнять можу А ти "вискочив пару раз із свого курятника" і вже вважаєш що все знаєш
5 Про ОБАТО ти тільки "чув" Але знаєш що "у льотчиків порядок "только в воздухе" Ти вже або хрестик зніми або труси натягни"
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11.01.2023 14:35 Відповісти
Нічого не вважаю щодо - хто що знає...Стиль твоїх висерів мені обрид...Ходи поряд і не лізь до мене...Залишайся в ОБАТО і надалі.... бо від понтів про суперерудованість забудеш зранку в сортир сходить.
Я тобі рекомендував, що мені все-рівно твої знання абсолютно в усіх галузях...Сиди в курнику і не нагнітай лайна...І закінчимо на цьому
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11.01.2023 14:53 Відповісти
А тобі моя "суперерудованість" сильно "муляє"? Не вмієш полемізувать - не випендрюйся! А в "курнику" сидиш ти І час від часу "кукурікаєш" Правда часто - "невпопад"
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11.01.2023 15:21 Відповісти
Погоджуюсь. Заспокойся, іди лікуй ще кого. До речі я вже неодноразово спостерігав твої повчання стосовно інших...Так що - успіхів, перемоги ...Коли захочеш ще раз вздрочнуть свою уяву про світ, востаннє рекомендую не притягати до цього процесу мене особисто. Світ став дуже інформативним і хоч мені і не хочеться втрачати час, доведеться тобі довести, що хамить ти зможеш не всім підряд. Добре?
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11.01.2023 15:40 Відповісти
Как и сказал Резников. Только на несколько дней позже.
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11.01.2023 10:35 Відповісти
Резников говорил - после праздников. Закрыли с 0:00 9 января. Если учесть время на доведение приказа до всех подчиненных, то издали приказ наверняка утром 8 января - сразу после праздников.
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11.01.2023 10:46 Відповісти
Т.е. он правильно сказал, а я не совсем правильно запомнил. Спасибо.
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11.01.2023 11:13 Відповісти
Заготівля худоби продовжується.
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11.01.2023 10:37 Відповісти
Продаж нафти, вугілля та газу парашистан вже втратив, а тепер сциклива срусня ще й тайгу витопче, від могиліZZації ховаючись.
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11.01.2023 10:43 Відповісти
спецапірація ідіот паплану
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11.01.2023 10:49 Відповісти
Грядьоть тотальна могилізація кацапні.
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11.01.2023 11:49 Відповісти
Сдохнуть за сцаря просто так.
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11.01.2023 13:36 Відповісти
******** банкрот?
Маньки без ваньок на море не поїдуть
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11.01.2023 14:01 Відповісти
 
 