У Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема обмежено придатним до служби, - ГУР
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Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники перебувають у структурі ФСБ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України
У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 року з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В"".
Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.
Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців.
Будь ласка, зачекайте...
минус €160 млн ($172 млн) ежедневно.
це мінус 160 модернізованих Т-72 в день !!!!!
будуть брати склади, торгові центри і алкомагазини?
більшовики в 1917 р виписали з США 2000 агітаторів русских-євреїв
Схиблений син Сатани ***** буде воювати до останнього рабокацапа.
Ми ЙДЕМО. Готуйте ПАКЕТИ. ⚡️Хіт про Мобілізацію на Zраші. 🔱Акордич UA | Чат рулетка
прохання до кацапських командурів - присилати смальцястих кацапів. вони палають довше.
2.Тухачевський кого там по лісах виловлював, доки не змушений був газ застосувати???
3. Тамбовський вовк, як кажуть, не завжди у степах водиться.
4. Краще чернігівських тільки чернігівські - це я вже зрозумів. Ну то що ж, користуйтеся, любіть, відновлюйте, насолоджуйтесь ( це про тебе зараз ).
5. От що за звичка все, або більшість з того заперечувати? Про що йшлося? Про можливість обізян злитися з природою. Нєт, принципово - які ліси в Тамбові. Я теж знаю, що таке ОБАТО, де напевно ти служив, але жодного разу не коментував, бо відверто кажучи мало знаю...Тим паче у льотчиків порядок "только в воздухе".
1 Я тобі і на Чернігівщині знайду лісостеп (хоч вона й вважається "Великим Поліссям" ) А ти побачив якусь одну місцевість і вважаєш що вона вся така (Прямо як у індійській притчі про сімох сліпців що давали оцінку слону його помацавши Один сказав що він схожий на мотузку (хвіст" Інший - на листок (вухо) Третій - на стовбур дерева - нога Четвертий - на змію (хобот)
2 Тухачевський газовими снарядами обстрілював не ліси а села
3 Про вовків тамбовських не скажу - не зустрічав
4 Я крім Чернігівщини побував трохи не в половині СРСР - тому оцінить та порівнять можу А ти "вискочив пару раз із свого курятника" і вже вважаєш що все знаєш
5 Про ОБАТО ти тільки "чув" Але знаєш що "у льотчиків порядок "только в воздухе" Ти вже або хрестик зніми або труси натягни"
Я тобі рекомендував, що мені все-рівно твої знання абсолютно в усіх галузях...Сиди в курнику і не нагнітай лайна...І закінчимо на цьому
Маньки без ваньок на море не поїдуть