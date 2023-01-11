У Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема обмежено придатним до служби, - ГУР

Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники перебувають у структурі ФСБ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України

У тексті зазначено: "З 9 січня 2023 року з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій "А", "Б" і "В"".

Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії "В", тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

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Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців.