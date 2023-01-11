УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9402 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
389 0
війна (56406) обстріл (21057) Сумська область (2202) Живицький Дмитро (465)

Вранці росіяни з мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині, зафіксовано 10 прильотів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Приблизно о 8 годині ранку 11 січня росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

Про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Але вранці, близько 8 години, росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Було 10 прильотів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 