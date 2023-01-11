Третьої світової війни не буде. Україна припинить російську агресію на нашій землі, - Зеленський

Третьої світової війни не буде, це не трилогія, Україна припинить російську агресію на нашій землі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок увечері з через відеозв'язок на врученні кінопремії "Золотий глобус", інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду ще битви та сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий у минулому році - це ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", - сказав також він.

Зеленського представив актор і режисер Шон Пенн, який нещодавно побував у Києві.

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