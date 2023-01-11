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Третьої світової війни не буде. Україна припинить російську агресію на нашій землі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Третьої світової війни не буде, це не трилогія, Україна припинить російську агресію на нашій землі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок увечері з через відеозв'язок на врученні кінопремії "Золотий глобус", інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду ще битви та сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий у минулому році - це ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", - сказав також він.

Зеленського представив актор і режисер Шон Пенн, який нещодавно побував у Києві.

Також читайте: Туреччина готова взяти участь у реалізації нашої формули миру, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Ти казав що війни не буде і підемо на шашлики. Нострадамус.
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11.01.2023 10:31
+13
Апогей кар'єри другорядного актора.
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11.01.2023 10:39
+13
Тааак, це меседж, що тепер уже всім у світі треба починати хвилюватись? Бо рік тому, здається у січні, на зустрічі з ITшниками цей бідоносець теж казав, що війни не буде. Не знаю як у вас, а у мене настрій різко погіршився. Бо такі новини відкидають у минуле, де вони просто ''про**али".
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11.01.2023 10:54
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Ти казав що війни не буде і підемо на шашлики. Нострадамус.
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11.01.2023 10:31 Відповісти
Так то папріколу, для паржать. 73% ну дуже сподобалось.
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11.01.2023 13:17 Відповісти
Апогей кар'єри другорядного актора.
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11.01.2023 10:39 Відповісти
Тааак, це меседж, що тепер уже всім у світі треба починати хвилюватись? Бо рік тому, здається у січні, на зустрічі з ITшниками цей бідоносець теж казав, що війни не буде. Не знаю як у вас, а у мене настрій різко погіршився. Бо такі новини відкидають у минуле, де вони просто ''про**али".
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11.01.2023 10:54 Відповісти
Значіт будут грабіть !
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11.01.2023 13:16 Відповісти
ПоРаша высножена поверьте!все их слова это пропаганда!никакой 3-мировой!против НАТО нет ресурсов попереть!единственно ядерная!но тогда всей планете КАПЭЦ!!!
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11.01.2023 10:59 Відповісти
Почему нато не вступит?
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11.01.2023 11:02 Відповісти
Він вже себе Бонапартом відчуває? Хай би краще не згадував, бо з його дурним язиком ...
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11.01.2023 11:15 Відповісти
Все. Розходимось. В чиємусь "мозоку" закінчилась чергова війна.
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11.01.2023 12:07 Відповісти
Нада просто перестать стрелять Какая разница Посмотрит в глаза путлеру увидит там мир и они сойдутся на середине Вещало оце найвеличніше і Лохторат хавал як продовжує хавати те лайно з єдиного тетемарафону
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11.01.2023 13:03 Відповісти
Вийди звідси розбійник !
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11.01.2023 13:14 Відповісти
Сійчас інвістіціі с Омана как папрут і кінець епохи бідності.
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11.01.2023 13:19 Відповісти
 
 