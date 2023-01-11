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Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі 1 корабель
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Станом на 11.01.2023 ракетоносіїв у Чорному морі немає.
Про це повідомили у телеграмі Військово-морські сили ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 11.01.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
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Будь ласка, зачекайте...
ТАМ вСЕ КОНТРОЛЮЮТЬ пОВІТРЯНІ СИЛИ рАСЄЇ. ПОКИ ЩО.
Чого це ми лише дивимось на це москальське корито....
https://planeta.press/2023/01/11/krylatye-rakety-kalibr-sdelali-rossijskij-flot-bezoruzhnym/
Звучить парадоксально, чи не так? Як ця ракета може стати елементом обеззброєння флоту, коли саме вона й має його посилювати?
Може. Якщо ця зброя є основним елементом, що вражає, але при цьому не виробляється в потрібній кількості.
У ******** Росії намагалися модернізувати і оновити флот, що дістався у спадок від СРСР, вводячи в дію нові бойові кораблі. Виходило це у росіян зі змінним успіхом і головним своїм досягненням вони вважали КР «Калібр».
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а МОРСЬКІ ДРОНИ ПОСТАВИЛИ ЖИРНУ КРАПКУ НА ІСТОРІЇ МОРСЬКИХ ФЛОТІВ КРАЇН.