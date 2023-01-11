ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, це дасть можливості для наступу, - Пентагон
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У Пентагоні розраховують, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів.
Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.
Він зазначив, що Вашингтон розраховує на прибуття БМП Bradley до ЗСУ протягом наступних кількох тижнів.
"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", - сказав Райдер.
Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.
В останньому пакеті військової допомоги США будуть 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоїв калібру 25 мм, 4000 авіаційних ракет Zuni, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 18 155-мм самохідних гаубиць та інше. Американський сенатор Ангус Кінг після візиту в Україну заявив, що пакет, який передбачає бронетехніку, має вирішити проблему "окопної" війни на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
І якщо ви, тупі равлики, грьобані диванні стратеги, не розумієте елементарних військових логістичних речей - то **** заткніться і не несіть ***** - бідон нас слєваєт
І скільки їх треба було по-вашому, дати? Сто двісті? Хоча б півсотні? Окей, нам Штати посавили на крило біля півсотні МІГів, які ми системно ще до війни пройобували і продавали запчастини. США навіть допомогли на деякі з них Харми почепити.
Танки - так ***** у нас своїх 700 налічувалося. Тільки екіпажі на них ніхто не готував до війни, всі асфальт клали і шашлики жарили. І БК не було...
А ще дизеля не вистачало... То шо було робити: довести до ума те що вже є і екстренно ввести в стрій - чи ********** з сотнею Абрамсів, направити на їх транспортування всю логістику США і Східної європи, щоб просрати усе?
Спершу треба було роз"їбати рашистську танкову армаду.
Ми це зробили? Зробили. Нагадати скільки знищено рашисських танків? Більше 3000 !!! Це не рахуючи іншу броню.
Вгадайде, завдяки кому ми це зробили? Завдяка США і Європі теж.
Завдяки нашим волонтерам, які еспортні стугни витягли на фронт.
То що ефективніше, швидше та дешевше для нищення ТИСЯЧ рашистських танків? Швидко надати і озброїти піхоту легкими ПТРК та снарядами до арти, чи постачанням тисяч абрамсів, кожен з яких важить 60 тонн без БК і пального.... спочатку океаном, потім перевантажити в Польщі, потім до кордону і потім ... по житомирській трасі *** зна якими тягачами... просто пізда ви фантазери... Вам варто в пентагоні працювати тупим піндосам ********** виписувати
Як завжди заднім числом (розумом) находяться люди які і Крим би не здали весною 2014, і вже Москву би "взяли" і т.д. як би їм ще в лютому (бажано до майських шашликів) "закрили" небо, дали Абрамси і F-15-16, пару авіаносців і "Зірку Смерті" .
США наший найбільший і найкращий союзник, так що заваліть свою пельку якщо ви не розбираєтесь у питанні. Краще задайте собі питання якщо хоч трішки мізки працюють куди в нас ділось 6000 танків котрі ми отримали після розвалу СРСР.
Що заважало дати ППО ще тоді, коли була найгостріша потреба? А дають лише коли наші запаси вже вичерпуються.
Тому не клеїться.
Американці дають тоді коли треба. Можна швидше - але так працює Західна бюрокртія.
Ще хочеться додати, що проблеми України, не тільки у відсутності потрібної зброї,- а й в наявності неосвідченого і корумпованого уряду (1991-2023р.р.) та неосвідченої бNдло-маси, яка толеруює з цим урядом і питання корупції, і питання крадіжок в особливо великих розмірах. Кожен краде по-своєму: хлоп з села - кабель з "Укртелекому" - Кіріл Тимощенко разом з Єрмаком і Зеленським - бюджетні кошти...
Кожен уряд протягом незалежності вчиняв розкрадання шляхом корупційних схем з продажу зброї, в т.ч. і танків.
Так само є МАСА ПИТАНЬ у наших союзників, зокрема США, щодо прозорості використання вже поставленої зброї.
Ось і робіть висновки...
По-друге, не твоє собаче діло, що і як нам постачають США. Повір, щоб вас, підорюг, самжити , нам вистачить якраз: роднічок макєєвський для вас зможемо повторити.
І по-третє, подивися чий зараз Херсон і Харківщина - і завали *******.
Вся Україна буде звільнена. Це питання вже у США і Союзників обговоренню не підлягає.
Підітрися своїми методичками і йди нах*й за кораблем.
Треба спочатку або паралельно ЗАХИСТИТИ весь кордон з білорусю-росією залізобетонними дотами (бліндажами), окопами, протитанковими їжаками, протипехотним колючим дротом, протитанковими рвами та ін.
И по итогам США получит большой улов:
1. ослабление потенциального союзника Китая
2. Деколонизация россеи.
3. разоружение ядерного потенциала. ( в обмен на "ножки буша")
...
А те,скільки вб'ють українців-то таке... Така їх доля
А то что с 1991-2014 выбирали *********(может потому что сами такие же, вот и выбирали таких же), то тоже такая наша судьба, и не надо потом жаловаться, что а кто же это довел страну до такой жопы, банально даже армию разваливали до 2014 года,
Лучше скажи спасибо что США\ЭС вообще помогает, они вообще нечем не обязаны Украине, просто так совпало, что интересы есть, скажи спасибо и на той помощи которая идет.
Цікаво,і про що це Бандера писав? Нічого не нагадує?
«,,,На Заході здають собі справу з того, що імперіялістичні прагнення притаманні російській нації, що вони незмінно жиють і діють при всіх її внутрішніх зламах. Поставитись виразно ворожо проти російського імперіялізму - це значить мати проти себе цілий російський народ. І хоч західні народи розуміють, що експансивний імперіалізм всякої Росії змагає до опанування щораз більших просторів та зміряє проти їхніх інтересів і безпеки, то в їхній політиці переважає бажання, щоб передусім звільнитися від смертельної загрози большевизму, найгіршої форми російського імперіялізму. Страх перед тотальною розправою з цілою Росією каже їм приймати підсувану концепцію боротьби тільки з большевизмом в такій постановці, щоб не мобілізувати цілого російського народу, а якщо це можливе, значну його частину приєднати на свій бік, або бодай демобілізувати його воєнний запал. Для того вони не хочуть зачіпати імперіялістичних прагнень російської нації, а навпаки, дати наглядні докази, що вони цим не займаються, трактують це як недоторкальну справу самого російського народу, і хочуть тільки його звільнення від большевизму та встановлення демократичного ладу.
ХТО на гачку замість черв'яка? лучше уже на крючке чем в желудке))
Ага а еще "США разваливало Украинскую армию"
Не будьте наивными, даже если бы было у Украине в наличие ядерное оружие, это бы не остановило росею, все было бы тоже самое. Индии и Пакистану это не помешало воевать дважды с друг другом, при этом имея у обоих ЯО в арсенале.
В целом Бандера прав, запад хоть и развалил савок, но в попытках демократизировать росею, потерпел неудачу, и имперские амбиции не куда не пропали у кацапов, я думаю что запад сделал выводы и по итогам победы, если и не деколонизирует рашку то хотя бы заберет ЯО в обмен на снятия санкций(ножки буша)
а чому "сусід" повинен замість тебе захищати твоїх близьких та рідних, знайомих та друзів???
а чому "сусід" повинен замість тебе захищати твоїх близьких та рідних, знайомих та друзів???
Так что, без боевой техники ВСУ не останутся.