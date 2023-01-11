УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9615 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Мобілізація в РФ
8 090 28
заборона (955) Пєсков (1443) Росія (47208) мобілізація (1456)

Пєсков назвав інформаційною диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків з Росії з 9 січня, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав повідомлення про заборону виїзду військовозобов’язаних чоловіків з РФ "інформаційною качкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі РИА Новости

"Пєсков назвав інформаційною качкою та диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків із Росії з 9 січня", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: У Росії заборонили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема обмежено придатним до служби, - ГУР

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
значить це правда! піська завжди бреше
показати весь коментар
11.01.2023 11:47
+9
цей писок віщав, що кацапи не нападуть ...
показати весь коментар
11.01.2023 11:49
+9
Бегите иваны пока не поздно. Всё будет пучком. Письков зуб даёт.)
показати весь коментар
11.01.2023 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значить це правда! піська завжди бреше
показати весь коментар
11.01.2023 11:47 Відповісти
Нажаль неправда,досі відкритий кордон на цю хвилину
показати весь коментар
11.01.2023 11:51 Відповісти
Ось ти й спалився маскалику
показати весь коментар
11.01.2023 11:57 Відповісти
Мовчало би

Реєстрація: 11 січня 2023

Заходив: 11 січня 2023 в 11:53

Мене читають: 0

Я читаю: 0
показати весь коментар
11.01.2023 12:00 Відповісти
Щоб там не було стосовно "vbn nbv", але як інакше ти міг би мати достовірну інформацію про дозволи по кордонах Рашки якщо не проживаєш у ній?!
показати весь коментар
11.01.2023 12:56 Відповісти
"Nikolai Chizhevsky"! Тоді до тебе питання, чому син дружини мого тестя (наново одружився 10 років тому), що є громадянином РоССії та проживає у Калінінграді не може виїхати будь куди з Рашки при віці 38 років, бо не надають дозволу на виїзд при оформленні, хоча ще рік тому їздив до Польши та ОАЕ без проблем?!
показати весь коментар
11.01.2023 12:53 Відповісти
ні песков не бреше, а "несе пургу" - )(уйло ...
показати весь коментар
11.01.2023 11:51 Відповісти
Піщану
показати весь коментар
11.01.2023 12:10 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2023 12:20 Відповісти
цей писок віщав, що кацапи не нападуть ...
показати весь коментар
11.01.2023 11:49 Відповісти
Бегите иваны пока не поздно. Всё будет пучком. Письков зуб даёт.)
показати весь коментар
11.01.2023 11:49 Відповісти
...зуб
показати весь коментар
11.01.2023 11:52 Відповісти
😁 та кому потрібен його гнилий зуб!
показати весь коментар
11.01.2023 12:22 Відповісти
https://t.me/c/1006836030/72284
показати весь коментар
11.01.2023 11:53 Відповісти
а піськов сам куди тікати буде?
показати весь коментар
11.01.2023 11:58 Відповісти
А з Росії так легко виїхати? А питання в яку країну поїхати бо не в кожній країні раді бачити громадян Росії
Наприклад Казахстан Грузія приймають але також не кожний туди поїде бо обмеження виїзду є і нехай ПЄСКОВ не бреше що з Росії легко виїхати
показати весь коментар
11.01.2023 12:01 Відповісти
Та нема так проблем з вилітом у південному напрямку.
А далі Стамбул, амбассада Канади:"Драсте, а я безневинна жертва кривавого режиму і потребую захисту".
Такого бл...дства, як у нас, немає.
показати весь коментар
11.01.2023 12:10 Відповісти
"Serhiy Tokolov",! ********** то на Рашці, де війну називають "спецоперацією" та без оголошення військового стану проводять мобілізацію із введенням обмеження на виїзд зовсім не вчора для силовиків, для тих хто не сплачує аліменти, боржників по кредитах а зараз і за призивним віком. А в Україні, як в НОРМАЛЬНІЙ державі війна називається війною, введено військовий час, і як у будь якій НОРМАЛЬНІЙ країні введені обмеження за віком саме через війну та військовий час не прикриваючись якимось фейковими назвами та обгрунтуваннями!!! У тому й різниця.
показати весь коментар
11.01.2023 12:46 Відповісти
Дякую за змістовний, чисто пропогондонський коментар, але звертаю увагу, що де юре війну "війною" в Україні теж не називають.
Уважніше з термінами.
показати весь коментар
11.01.2023 14:44 Відповісти
Некоректний переклад.
Не думаю, що російський вислів "информационная утка" на українську перекладається як "інформаційна качка"
показати весь коментар
11.01.2023 12:03 Відповісти
Як Гугл переклав, так і пішло
показати весь коментар
11.01.2023 12:05 Відповісти
Ви що, хочете, щоб редактор вам ще ото щось робив? Пфф, неначасі. Це ж вам не "лікар" виправлять на "лікаресса", отам би да, вистрілило.
показати весь коментар
11.01.2023 12:23 Відповісти
Взагалі то не "лікаресса" а ЛІКАРКА, томи ти "Stanislav Bryzhyk" ще ТОЙ перекладач! А стосовно терміну "утка" у пресі, то він англійського походження і не має потреби взагалі його перекладати як професійно журналістський, а просто перекласти побутово як брехня, неправда, наклеп і т.п.
показати весь коментар
11.01.2023 12:33 Відповісти
Шо, льолік, квитки на південь зовсім закінчилися
Чи сZZишь, що сААтечественнікі тайгу витопчуть, від військоматів ховаючись
показати весь коментар
11.01.2023 12:03 Відповісти
До того, зі слів Пєскова і інших кремлядей "утками" були повідомлення про повномасштабний напад на Україну з боку Рашки, про плани Кремля окуповувати та анексувати території України, про відступ з під Киева, Чернігова та Сум, про взагалі будь яку мобілізацію на Масквабаді, про відступи з Миколаївської, Харківської областей, у Херсонській області з правобережжя та з самого Херсону, як перед тим з острова Зміїний. Тому дивлячись на те скільки пєсковських "уток" виявилось правдою розумієш, що у роССійському новоязі стосовно новин слово "утка" відповідає значенню достовірної, перевіреної інформації!
показати весь коментар
11.01.2023 12:25 Відповісти
А, ну значит правда, раз Песков опроверг. Лучшего подтверждения трудно представить.
показати весь коментар
11.01.2023 13:15 Відповісти
А вот сынок этого писькина не дурак что бы идти на войну. А зачем ведь идиотов и так хватает
показати весь коментар
11.01.2023 13:47 Відповісти
 
 