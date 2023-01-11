Пєсков назвав інформаційною диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків з Росії з 9 січня, - росЗМІ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав повідомлення про заборону виїзду військовозобов’язаних чоловіків з РФ "інформаційною качкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі РИА Новости

"Пєсков назвав інформаційною качкою та диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків із Росії з 9 січня", - ідеться в повідомленні.

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