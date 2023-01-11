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Пєсков назвав інформаційною диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків з Росії з 9 січня, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав повідомлення про заборону виїзду військовозобов’язаних чоловіків з РФ "інформаційною качкою".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі РИА Новости
"Пєсков назвав інформаційною качкою та диверсією повідомлення про заборону виїзду чоловіків із Росії з 9 січня", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Diesel_Sasha
показати весь коментар11.01.2023 11:47
+9 Ярослав Sym
показати весь коментар11.01.2023 11:49
+9 Garry Grant
показати весь коментар11.01.2023 11:49
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Реєстрація: 11 січня 2023
Заходив: 11 січня 2023 в 11:53
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Наприклад Казахстан Грузія приймають але також не кожний туди поїде бо обмеження виїзду є і нехай ПЄСКОВ не бреше що з Росії легко виїхати
А далі Стамбул, амбассада Канади:"Драсте, а я безневинна жертва кривавого режиму і потребую захисту".
Такого бл...дства, як у нас, немає.
Уважніше з термінами.
Не думаю, що російський вислів "информационная утка" на українську перекладається як "інформаційна качка"
Чи сZZишь, що сААтечественнікі тайгу витопчуть, від військоматів ховаючись