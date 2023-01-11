Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного, 6 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
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Російські військові минулої доби вбили в Україні 1 цивільного, ще 6 осіб зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 10.01.2023 (станом на 09:00 11.01.2023):
Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений
Херсонська область - 5 поранених", - йдеться в повідомленні.
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