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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного, 6 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові минулої доби вбили в Україні 1 цивільного, ще 6 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 10.01.2023 (станом на 09:00 11.01.2023):

Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений

Херсонська область - 5 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного, 6 осіб зазнали поранень, - ОП 01

Автор: Наталя Джума
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