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Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

Про це він сказав на брифінгу з главою Єврокомісії у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї Батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", - сказав Столтенберг.

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Він привітав останні оголошення США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників НАТО і країн-членів ЄС.

"Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - сказав Столтенберг.

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Автор: Ольга Лузан
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ВЖЕ з затримкою в місяць!
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11.01.2023 12:15 Відповісти
Та хіба лише місяць! Він точного голова воєнного(!) блоку? "...бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку". А зразу надати посилену допомогу і швидше закінчити війну - не варіант? Це як гасити пожежу, спочатку подмухавши на вогонь - не гасне, добре, візьму чашку з водою - не гасне, добре, відро води візьму.... І коли вже весь будинок горить, тоді заявити, мовляв, добре викличу вже пожежників.
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11.01.2023 12:23 Відповісти
Танки де?
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11.01.2023 12:16 Відповісти
Знову бла-бла-бла
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11.01.2023 12:16 Відповісти
...когда эта говорящая голова болтать перестанет..
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11.01.2023 12:23 Відповісти
"Піддайся, але переможи!" - таке правило є у боротьбі дзю-до.
От і для зміни ставлення лякливих і цинічних учасників формату "Рамштайн" до обстановки на війні з рашистською пітьмою українці мусили піти на ризиковий маневр з відступом зі своїх позицій перед Соледаром, щоби нав'язати супротивнику криваві ближні бої й показати, що без кардинального збільшення поставок Україні озброєння й техніки наступальної дії розгром і витіснення окупантів за кордони 1991 року здійснити неможливо.
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11.01.2023 12:32 Відповісти
А раніше її не можна було надати? Чи ми все отримуватимемо лише коли почнемо відступати?
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11.01.2023 14:15 Відповісти
 
 