Переговори з Росією нереальні, її треба перемогти на полі бою, - генерал США Ходжес

Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістичних цілей. Тож ідея про мирні перемовини з окупантами на даному етапі є нереальною.

Про це колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес заявив в інтерв’ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни не здалися. Ба більше, не змінили своїх стратегічних планів та максималістичних цілей. Тому, як на мене, ідея про якісь переговори з Росією є зараз нереальною. Росію просто треба перемогти на полі бою. Захід повинен і далі працювати разом і надсилати до України все те, що ми обіцяли. Також не можна знімати санкції", - сказав Ходжес.

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На його думку, єдиний варіант, у якому Кремль зможе досягнути успіху у війні з Україною - це розтягнути її. Москва сподівається, що у такому випадку Захід почне втрачати бажання допомагати Україні й буде тиснути, щоб українська влада почала перемовини.

Американський генерал також наголосив, що Росія і надалі завдаватиме ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет.

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Він переконаний, що Росія буде й далі посилати на поле бою недосвідчених мобілізованих солдатів "просто в м'ясорубку", щоб затягнути бойові дії на якомога довше. Це єдина надія окупантів, оскільки відновити військову міць у найближчі роки вони не зможуть.