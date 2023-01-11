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Переговори з Росією нереальні, її треба перемогти на полі бою, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістичних цілей. Тож ідея про мирні перемовини з окупантами на даному етапі є нереальною.

Про це колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес заявив в інтерв’ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни не здалися. Ба більше, не змінили своїх стратегічних планів та максималістичних цілей. Тому, як на мене, ідея про якісь переговори з Росією є зараз нереальною. Росію просто треба перемогти на полі бою. Захід повинен і далі працювати разом і надсилати до України все те, що ми обіцяли. Також не можна знімати санкції", - сказав Ходжес.

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На його думку, єдиний варіант, у якому Кремль зможе досягнути успіху у війні з Україною - це розтягнути її. Москва сподівається, що у такому випадку Захід почне втрачати бажання допомагати Україні й буде тиснути, щоб українська влада почала перемовини.

Американський генерал також наголосив, що Росія і надалі завдаватиме ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет.

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Він переконаний, що Росія буде й далі посилати на поле бою недосвідчених мобілізованих солдатів "просто в м'ясорубку", щоб затягнути бойові дії на якомога довше. Це єдина надія окупантів, оскільки відновити військову міць у найближчі роки вони не зможуть.

Автор: Ольга Лузан
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Як в анекдоті: "... і лише патологоанатом знає все, але вже пізно". Так і тут - всі, хто знає, яку зброю надати Україні і закликає її негайно надати, знає, як перемогти ху..ла, як не йти йому на поступки і т.д - всі, на жаль, "колишні"...
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11.01.2023 12:26 Відповісти
не згоден, це стосується і діючих військовиків
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11.01.2023 16:32 Відповісти
А поле бою, це який відрізок території?
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11.01.2023 12:37 Відповісти
З кацапами про мир домовляти... Всеодно нападуть коли матимуть змогу. Ту "країну" треба розвалити!
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11.01.2023 12:39 Відповісти
Ваші слова та Байдену у вуха, пане генерале!
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11.01.2023 12:53 Відповісти
Зі скаженою твариною не домовляються, її знищують.
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11.01.2023 13:31 Відповісти
Не победить, а уничтожить и землю посыпать солью чтобы даже бурьян не вырос.
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11.01.2023 14:31 Відповісти
Кацапів потрібно , дійсно , знищити під корінь і тільки після цього
можна очікувати на позитивний результат , бо ця мразота без
Украіни - ніщо
і вони це чудово розуміють !!😠
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11.01.2023 15:51 Відповісти
Чому всі західні військовики адекватніші за політиків?
Бо не обтяжені політкоректністю і думками про майбутні вибори!
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11.01.2023 16:30 Відповісти
 
 