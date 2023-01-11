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Кремль не знає, як реагувати на інформацію про постачання Туречччиною Україні касетних боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитрий,песков

Кремлю "важко говорити про правдивість повідомлень" про турецьке постачання Збройним Силам України касетних боєприпасів, але з Анкарою у Росії "партнерські відносини".

Так відреагував на брифінгу на питання про ймовірну військову допомогу Туреччини Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

10 січня Foreign Policy повідомив, що Туреччина минулого листопада нібито передала Україні касетні снаряди.

"Тут, звісно, важко говорити про правдивість цих повідомлень. Ви знаєте, що фейків більше, ніж правдивих повідомлень. <...> Безумовно, ми все це уважно відстежуємо", - сказав Пєсков.

Читайте: Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси, - Foreign Policy

Він також знову нарік на те, що Туреччина відправляла Україні ударні дрони Bayraktar TB2 та ракети до них "і має свої зобов'язання як країна-член НАТО, свої двосторонні відносини".

"Але водночас нас з Туреччиною об'єднують все ж таки дуже й дуже партнерські відносини", - підсумував секретар Путіна.

Також читайте: ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, це дасть можливості для наступу, - Пентагон

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Тю, пукани порвіть...
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11.01.2023 12:28
+13
Поки рядовий ванька дохне від турецької збої, піськов і інші мають "...дуже й дуже партнерські відносини" з турками. Кожному своє...
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11.01.2023 12:29
+13
Як як коментувати? Язик в сраку і тихенько смотрєть на сузірєна. Шоб по шапці не получіть
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11.01.2023 12:29
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Тю, пукани порвіть...
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11.01.2023 12:28 Відповісти
Тим більше, що Султан йоршика і ху...ла не питає.
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11.01.2023 13:30 Відповісти
Поки рядовий ванька дохне від турецької збої, піськов і інші мають "...дуже й дуже партнерські відносини" з турками. Кожному своє...
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11.01.2023 12:29 Відповісти
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11.01.2023 12:50 Відповісти
он яблачька-пєсню дапєл да канца?
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11.01.2023 13:03 Відповісти
Конец валяется рядом
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11.01.2023 17:51 Відповісти
Нажерся і співає.
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11.01.2023 13:12 Відповісти
Падло....ще й ірже, смішно йому...кусок лайна
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11.01.2023 14:10 Відповісти
Як як коментувати? Язик в сраку і тихенько смотрєть на сузірєна. Шоб по шапці не получіть
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11.01.2023 12:29 Відповісти
Вивчай українську "Serhiy Talatynnik", буде краще коли позбавишся суржику і замість "смотрєть" напишеш - дивитися, замість "тихенько" - тихесенько, замість "получіть" - отримати, і т.д. і т.п. На мій погляд так і зрозуміліше буде, й гарніше, коли солов'їна таки співає!
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11.01.2023 13:04 Відповісти
Так креативніше. Я теж використовую такий стиль написання.
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11.01.2023 13:14 Відповісти
Навіть уявив. Всі навкруги такі чемні, виховані, розмовляють абсолютно єдиною мовою. Кожне слово як на конвеєрі зроблено- з абсолютно ідентичними наголосами та вимовою звуків. Обличчя розмовляючих начебто й різні, та звуки видають начебто аудіопроцесор одного й того виробника у кожного з них встановлено. Ніяких тобі я ся умивав, та канфет і сахаря. Всі мов з дипломами філологів. Уявили? Не гидко? Та в Україні в кожному селі різні слова вживають, не кажучи про різні регіони. Це якраз і створює колорит. Не синтетична офіційщина, яка звичайно має бути в документах та офіційних промовах. Але в житті є, і має бути розмаїття. Ми ж не роботи, ми люди.А українську офіційну, звичайно, мають знати всі. Без суперечок.
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11.01.2023 13:27 Відповісти
Калідор, лісапет.
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11.01.2023 14:10 Відповісти
В нашому селі вилосопед, а через місток в іншому ровер. А в вилосопеді ряма і кошильок для ключів, а за 2 кілометри-рама та кабура.
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11.01.2023 14:21 Відповісти
Канхвет і сахарю.
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11.01.2023 15:36 Відповісти
якби Ви читали уважніше, то зрозуміли б, що це ніби цитата з мокшанської, але транслітерована українською: смотрєть на сузірєна
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11.01.2023 16:43 Відповісти
Тікайте всі по бункерам! А в кого нема-по печерах, де вам і місце!
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11.01.2023 12:33 Відповісти
Американці зассали постачати їх, а турки дають...
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11.01.2023 12:34 Відповісти
Не Америка ,а демократи на чолі з Байденом.

точно не Конгрес.

БАЙДЕН,ДЕ ЛЕНД_ЛІЗ !?
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11.01.2023 12:37 Відповісти
продають...
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11.01.2023 12:53 Відповісти
Хлопи "Юрій Старченко", "Павло Дудра" та "MrStepanovM", ви усі цапо-москалики?! Ну навіщо так ганьбитися?! Невже те, що різні країни постачають, задля утилізації рашистів, в Україну різну зброю, яка уся потрібна та добре виконує свої задачі, може бути для когось приводом для ганьби хоч кого із союзників?! Ви це серйозно?! Хоч зробили б вигляд, що у вас є розум, особливо відносно ленд лізу, за який можливо щось таки платити доведеться, хоч і потім, а за те, що постачають зараз, не треба сплачувати ані копійчини! Невже від цього українцям "гірше"?!
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11.01.2023 13:15 Відповісти
схоже ти перебрав, або тебе в дитинстві батько на руках не втримав....
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11.01.2023 13:20 Відповісти
Тобто в мене щось не так "MrStepanovM" тільки тому, що я вказав на відверту халепу у постах, а у тих, хто таку халепу пише все "ОК"?! Ню, ню!
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11.01.2023 13:30 Відповісти
я поправив людину що не "дають", а "продають". Де ти в тому одному слові "відверту халепу" побачив? Що ти там поправив? Тобі нудно і ти клон "мишкина" який людей в кацапи записує від нєхєр що робить?
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11.01.2023 16:50 Відповісти
это всё отбеливатели зелёных человечков и их муток с кацаралыми
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11.01.2023 14:47 Відповісти
гавкати кремлівці ,можуть на всіх..тільки не на Китай і Туреччину
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11.01.2023 12:34 Відповісти
-нє будєм єсть турецкіє помідори
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11.01.2023 12:36 Відповісти
гавкати кремлівці ,можуть тільки на Україну.
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11.01.2023 12:38 Відповісти
Нехай свино-собаки лають, караван продовжує йти!
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11.01.2023 13:17 Відповісти
Ну й пика у піськова, без сміху дивитися неможливо!))) Втім, у них в усіх мерзенні пики!
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11.01.2023 12:36 Відповісти
Україні -зброю ,

рашці -контракти на оплату енергоносіїв.

(зі знижкою і бажано за кілька років)
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11.01.2023 12:36 Відповісти
Зате в Бєлгороді переполох.
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11.01.2023 12:36 Відповісти
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11.01.2023 12:38 Відповісти
Да, є таке...ну нічого, "всє в укритія"
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11.01.2023 12:46 Відповісти
Як реагувати? Накидать в таз льоду і сісти туди.
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11.01.2023 12:43 Відповісти
Як?
Ета нож в ніже спіни!
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11.01.2023 12:45 Відповісти
Указ Ердогана від 26 грудня порвав смердячих на шматки. Ердоган забороним громадянам всіх країн, за винятком країн ЄС, Азербайджану та України видавати посвідки на ВНЖ за договором оренди! А серед кацапсячих таких 90 відсотків! Тепер ВНЖ у Туреччині можна отримати тільки маючи раніше, чи купивши зараз житло вартістю не менш 75 тисяч доларів!!! Тим хто у зараз Туреччині подав на ВНЖ ..та отримав відмову... а таких 99 відсотків мають у десятиденний строк покинути Туреччину. Всі ..хто має ВНЖ, отримане раніш, але не має власного житла будуть депортовані по закінченню ВНЖ, Повірте! Серед смердячої русні...що понаїхала до Туреччини справжня паніка! Багато живуть роками на арендованих квартирах. А смердячих тут десятки тисяч...
Так що Ердоган розірвав смердячим нижні частини тіла дуже сильно!
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11.01.2023 13:18 Відповісти
Справа ще й в тому, що у цьому році купівля житла у Туреччині заради отримання її громадянства вихідцями з Рашки стала основою бізнесу для деяких роССіянців що або раніше перебрались туди, або мають тісні зв'язки з громадянами Туреччини, а зар цей бізнес згортається, а окрім купи-продай більш нічого ці "підприємці" робити не можуть. Й треба згадати про те, що для отримання громадянства стали жорсткіші вимоги стосовно знання державної мови, а для роССійсько-щелепних це неможлива умова!
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11.01.2023 13:39 Відповісти
.. мова не йде про знання турецької мови на отримання громадянства. Щоб отримати громадянство достатньо купити нерухомість з 1 січня не менш 400000 доларів.. і громадянство автоматично. .!!! Багато смердячих зможуть купити щось за такі кошти? Навіть за 75000 не дуже веикий відсоток.... Більш менш пристойне житло у тому ж Ізмірі починається зі 100 тисяч. Зараз біля 5-7 відсотків від всіх смердячих у Туреччині мають власне житло. Це не сім*ї ,де чоловік турок..а жінка росіянка. Про цих мови нема. Чисто собачі родини.... зі смердячої!!! Біьш 90 відсотків живуть у Туреччині на орендованих квартирах. І саме цікаве що навіть ті.. хто працює у турецькій економиці...і живуть на орендованих квартирах, які орендує замовник для робітника... не мають права на ВНЖ!!
Так що смердячим у Туреччині вже непереливки!!
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11.01.2023 20:37 Відповісти
Це що ж виходить, ще крок-два і: Кавказ-то НЕ россія!
Яке тільки сумне
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11.01.2023 15:19 Відповісти
.. завжди треба сподіватися на краще!! І чим яскравіше запалає на Кавказі... тим краще буде для України!!
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11.01.2023 20:40 Відповісти
та ніяк не реагуте, сидіть, та чекайте...
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11.01.2023 12:47 Відповісти
Ну турецкие помидоры могут запретить, как они еще могут реагировать...?
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11.01.2023 12:53 Відповісти
Вже не можуть, бо Білорусь, як "надаграрна" країна вже ВСЕ, скінчилась, більше не можуть там вирощувати томати, огірки, яблука, цибулю, ту ж картоплю, не кажучи вже про ананаси, ківі, оливу, соняшника, авокадо, цитрусові і т.п. більше, аніж можливо "зростити" повирубавши усі ліси, висушивши усі болота та засіявши навіть асфальтовані шляхи, ба навіть креветку "наловити"! Тому й у Туреччини, Китаю та Індії так зріс товарообіг з Рашкою, бо дуже їсти кремлядям хочеться, а більш взяти ніде!
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Прошу отнестись к этому с пониманием 😂😂😂
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11.01.2023 13:06 Відповісти
Кремль не знает, как реагировать на информацию о поставке Турцией Украине кассетных боеприпасов
Перни в микрофон
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Нравится, не нравится - тот сам так называется.
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Та як як, витерти морду і зробити вигляд, що нічого не сталося і «всьо ідьо по плану».
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11.01.2023 13:44 Відповісти
Хитрый турок опять засунул нож в спину.
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11.01.2023 13:49 Відповісти
Тю, підкину напрямок: турецькі націоналісти ініціюють відродження Османської імперії на землях колиски православія руками бандерівців. І бла-бла-бла...
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11.01.2023 15:13 Відповісти
Как реагировать ? Шумно сглотнуть. И утереться. Рукавом.
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11.01.2023 15:39 Відповісти
Туреччина завжди буде діяти різновекторно, бо територіально й ментально належить до двох світів: Европи й Азії.
Тому одною рукою постачатиме байрактари й касетні боєзаряди, а другою - торгувати на всю з кацапстаном! Суспільство турецьке завдяки потужній пропаганді прокацапське, на жаль.
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11.01.2023 16:50 Відповісти
..турецькому суспільству до смердячих...як Вам до посади президента Туреччини. Вони ******* тих..хто має гроші. Повірте... більш половини турків навіть не знають... що таке росія і де вона знаходиться. А вже про політичні уподобання і мови нема. У Туреччині нема руснявих каналів на турецькій мові... руснявого ТВ... ..Яка пропаганда?
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11.01.2023 20:45 Відповісти
Вам видніше!
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11.01.2023 23:15 Відповісти
 
 