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Битва за Соледар дуже важлива, наші сили не дають ворогу системно прорвати оборону, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.

Речник Східного угруповання наголосив й на тому, що під час оборони Соледару, наші герої масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це, зі свого боку, є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Залужний не ялинкою працює і навіть не псом Патроном, щоб його показували по тєлємарахвону. Чоловік роботою зайнятий - Перемогу кує.
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11.01.2023 13:06
+6
Дуже хитрий план... Це тіпа спецом відступили щоб налякати ЕС і США? В контактні бої щоб гинули наші найкращі бійці - герої?
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11.01.2023 12:47
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Чому вже кілька днів не чути і не видно Залужного? В нього інша думка з цього питання, ніж у ОП? Одного Сирського показують.
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11.01.2023 12:37 Відповісти
Тому що Сирський керує цією ділянкою фронту.
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11.01.2023 13:02 Відповісти
Залужний не ялинкою працює і навіть не псом Патроном, щоб його показували по тєлємарахвону. Чоловік роботою зайнятий - Перемогу кує.
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11.01.2023 13:06 Відповісти
Так і я про те. Робота Залужного полягає не в тому, щоб бути кумиром, чи психотерапевтом для тих, хто не надто вірить у Господа. Залужний - лише знаряддя Його волі. І завдяки цьому добре робить свою роботу. Треба просто вірити, шо Господь з нами . І тому у наших ворогів шансів нема.
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11.01.2023 13:53 Відповісти
Тільки при цьому з'являвся у ЗМІ перед Новим роком мало не щодня. Або повідомлення про нього були, з Міллі переговорив, тощо.
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11.01.2023 13:58 Відповісти
Бо ситуація дозволяла. Зараз ситуація напружена і потребує підвищеної уваги і самовіддачі.
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11.01.2023 14:00 Відповісти
Kacapi malenkije grupi zabrasyvajet,vot tut upravliajemyje mini prigodilis,oni srabatyvajet na 15km.Dlia pexoti do roti oni byli kak raz.
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11.01.2023 12:39 Відповісти
Дуже хитрий план... Це тіпа спецом відступили щоб налякати ЕС і США? В контактні бої щоб гинули наші найкращі бійці - герої?
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11.01.2023 12:47 Відповісти
Жест доброї волі блін
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11.01.2023 12:55 Відповісти
В городі бузина...
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11.01.2023 12:49 Відповісти
шо ти таке несеш....
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11.01.2023 12:53 Відповісти
Якщо програвати, то мало хто взагалі захоче давати зброю. Бо вирішать, що це лише відтягування неминучого.
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11.01.2023 12:59 Відповісти
Оркестр "вагнера" развлекает кобзона в аду. И личный состав всё увеличивается.
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11.01.2023 12:58 Відповісти
Кацапи вже готують парад на - красній площі , в честь - взятія за щєку Соледара , а тут така халепа - ЗСУ ніяк не хочуть здаватись . пічалька . Петух - прігожин - в печалі ..
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11.01.2023 13:11 Відповісти
На найбільш важкій ділянці ЗСУ воює з "пєтухом"?
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11.01.2023 14:04 Відповісти
Забаньте цього орка будь ласка
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11.01.2023 13:40 Відповісти
Бо вони нам не СОЮЗНИКИ, а ПАРТНЕРИ.
Ці країни нам нічого не винні, роблять те, що вважають за потрібне.
Не варто інфантільно перекладати з больної голови на здорову.
8 років в Україні війна, цього часу було мало для підготовки до вторгнення?
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11.01.2023 15:08 Відповісти
Тут підоспів і новий - плач Ярославни гірькіна - сРунова .
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Стрелков Игорь Иванович

Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.
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11.01.2023 13:45 Відповісти
За всем стоят США? А нах вы в Украину влезли,падлы? США заставили? Что там в голове? Загадка Вселенной.
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11.01.2023 13:56 Відповісти
Там в голові - солома .
Гірькін у суто військових справах ще нічого , шурупає ,, а що до політики і гуманітарних питань - баран бараном .
Меле постійно якусь х..ню , то про американських радників Зелі що мовляв - окупували всю на Банкову , то про морпіхів США на Абрамсах під Донецьком ,, то про якихось поляків під Сватовом , то ще щось . І жодного слова про те - звідки він це взяв . !! От просто йому так хоцца і все , вірте йому мовляв - на слово і не задавайте питань ..
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11.01.2023 14:11 Відповісти
Если немытые такой ценой будут захватывать каждую автобусную остановку, то и до них дойдет простая мысль - накуя?
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11.01.2023 13:48 Відповісти
Тут постили фотку з прігожиним, де він в оточенні вагнерівців стоїть у підземному сховищі. Писали, що це не копальні у Соледарі, а якась печера у Донецькій області. Причому на доказ цього додавали фото цієї печери. Але є ще одна фотка, де він знов під землею, але цього разу вже не в печері, а тунелі з бетонними стінами. Споруда явно штучного походження, отже можна зробити висновок, що це все ж таки копальні під Соледаром.
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11.01.2023 14:13 Відповісти
Ось вона, до речі:

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11.01.2023 17:07 Відповісти
 
 