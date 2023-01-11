Битва за Соледар дуже важлива, наші сили не дають ворогу системно прорвати оборону, - Череватий
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Захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.
Речник Східного угруповання наголосив й на тому, що під час оборони Соледару, наші герої масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це, зі свого боку, є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.
Будь ласка, зачекайте...
за щєкуСоледара , а тут така халепа - ЗСУ ніяк не хочуть здаватись . пічалька . Петух - прігожин - в печалі ..
Ці країни нам нічого не винні, роблять те, що вважають за потрібне.
Не варто інфантільно перекладати з больної голови на здорову.
8 років в Україні війна, цього часу було мало для підготовки до вторгнення?
Ярославнигірькіна - сРунова .
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Стрелков Игорь Иванович
Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.
Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.
Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.
Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.
Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.
Гірькін у суто військових справах ще нічого , шурупає ,, а що до політики і гуманітарних питань - баран бараном .
Меле постійно якусь х..ню , то про американських радників Зелі що мовляв - окупували всю на Банкову , то про морпіхів США на Абрамсах під Донецьком ,, то про якихось поляків під Сватовом , то ще щось . І жодного слова про те - звідки він це взяв . !! От просто йому так хоцца і все , вірте йому мовляв - на слово і не задавайте питань ..