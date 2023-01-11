Битва за Соледар дуже важлива, наші сили не дають ворогу системно прорвати оборону, - Череватий

Захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.

Речник Східного угруповання наголосив й на тому, що під час оборони Соледару, наші герої масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це, зі свого боку, є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий