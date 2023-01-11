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Новини Політика України
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опитування (1404) реформи (2316) членство в ЄС (930) Шабунін (459)

Понад 70% українців підтримують вимогу ЄС про реформи для відкриття переговорів про вступ, - опитування "ІНФО САПІЄНС"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єс,євросоюз

Більшість українців підтримують те, що Євросоюз для відкриття переговорів про вступ вимагає від України реформ. Безумовно правильним це вважають трохи менше половини.

Такі результати опитування, проведеного "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи правильно те, що ЄС вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ, ствердно у тих чи інших формулюваннях відповіли 73% опитаних.

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З них 28,5% обрали відповідь, що це правильно, тому що реформи - в інтересах України, 18,6% обрали схожу відповідь - що згодні і ЄС має вимагати виконання реформ якомога швидше.

25,9% вважають, що вимога реформ правильна, але Брюссель має бути поблажливішим з огляду на те, що в Україні війна.

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Лише 9,3% вважають, що Євросоюз не може вимагати від України реформ під час війни, і стільки ж вважають, що Україну мали би прийняти до блоку без будь-яких умов.

5,5% опитаних не визначилися з думкою; 2.9% опитаних вважають, що Україні не потрібно вступати до ЄС.

60,1% опитаних вважають правильним, коли посадовці ЄС нагадують про проблему корупції в Україні і переконані, що тиск Євросоюзу допоможе подолати її.

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Водночас, майже 20% вважають, що на час війни це не є головною проблемою і Євросоюз мав би зробити пріоритетом військову допомогу; 8,7% вважають, що ЄС "не мав би повчати Україну".

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що протягом останнього року ЄС майже не тиснув на Україну в плані реформ.

"Проте дії окремих топпосадовців, на жаль, змінять це вже в найближчій перспективі. Добре, що цей тиск ЄС спиратиметься на аж таку широку суспільну підтримку", - написав він у фейсбуці.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
ЄС вимагає припинити переслідування опозиції, чи ето другоє?
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11.01.2023 13:42
+9
Дуже приємна новина яка дає надію, що переважна більшість громадян України добре розуміють, що у ЄС треба йти не заради факту перебування у цьому союзі, а заради налагодження власного життя, зменшення корупції та кумовства й не дозволять "слугам" обмежитися лише видимістю "реформ" та прийняттям незрозумілих законів які замість покращення принесуть лише узурпацію влади та притиснення громадянських прав і свобод!!!
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11.01.2023 13:54
+8
"Я вам нічєво нє должен!" (с)
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11.01.2023 13:57
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ЄС вимагає припинити переслідування опозиції, чи ето другоє?
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11.01.2023 13:42 Відповісти
30% відсотків довбайобів?
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11.01.2023 13:44 Відповісти
Дуже приємна новина яка дає надію, що переважна більшість громадян України добре розуміють, що у ЄС треба йти не заради факту перебування у цьому союзі, а заради налагодження власного життя, зменшення корупції та кумовства й не дозволять "слугам" обмежитися лише видимістю "реформ" та прийняттям незрозумілих законів які замість покращення принесуть лише узурпацію влади та притиснення громадянських прав і свобод!!!
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11.01.2023 13:54 Відповісти
Теоретично-так, файно, як за книжкою, практично-маячня.
Ситуація залишиться без істотних змін.
Але влада буде 7мильними кроками пертись у ЄС, бо вже відчула у минулому році смак мілліардних субсидій.
Це головний стимул.
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11.01.2023 14:51 Відповісти
"Я вам нічєво нє должен!" (с)
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11.01.2023 13:57 Відповісти
"Но отвєчать прійдьотса")
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11.01.2023 16:39 Відповісти
Никакой Европы нам не видать, до решения окончательно и бесповоротно ключевого вопроса ( причём самими нами, а не ЕС и Штатами) : почему народ воюет вот прямо сейчас в Соледаре и донатит на войну, а шваль, которая украинские гавно-политики, упиваются шампусиком и эскортницами в Монако-Куршевельских батальонах
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11.01.2023 14:02 Відповісти
Реформи однозначно треба провести! Інакше Європа ризикує в особі України з її "зеленим" керівництвом отримати ще одну Угорщину. А це нікому не потрібно...
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11.01.2023 14:07 Відповісти
Zелених треба додавлювати, без тиску ні наякі реформи вони не підуть.
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11.01.2023 14:15 Відповісти
Фонд боротьби з корупцією В.Шабуніна замовляє соціологічні опитування? Непогано фінансується, як я подивлюсь...
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11.01.2023 14:31 Відповісти
Меня опять никто не спрашивал. Ни разу за всю жизнь. Хотя живу в Харькове, хожу по улицам и мой номер телефона есть во всех возможных базах. Терзают смутные сомнения...
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11.01.2023 14:39 Відповісти
Ну даремно Ви так, вони вже мали перерости у впевненість
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11.01.2023 14:54 Відповісти
....в тих чи інших формулюваннях відповіли ствердно 73%.....

знову? 73? %?

як на мене, то це виглядає трішки підозріло, щодо реальності цих "опитувань".
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11.01.2023 14:56 Відповісти
Виходить ті злощасні 73%, якими боти уже 4й рік сверлять мізки читачів, перевернули з ніг на голову
Якщо це опитування відповідає дійсності, то "2.9% опитаних вважають, що Україні не потрібно вступати до ЄС" - реальний електорат ОПєзж ригів та їх сателітів, які за дивних обставин завжди отримували 10% і більше.
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11.01.2023 16:52 Відповісти
 
 