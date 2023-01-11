Понад 70% українців підтримують вимогу ЄС про реформи для відкриття переговорів про вступ, - опитування "ІНФО САПІЄНС"

Більшість українців підтримують те, що Євросоюз для відкриття переговорів про вступ вимагає від України реформ. Безумовно правильним це вважають трохи менше половини.

Такі результати опитування, проведеного "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи правильно те, що ЄС вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ, ствердно у тих чи інших формулюваннях відповіли 73% опитаних.

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З них 28,5% обрали відповідь, що це правильно, тому що реформи - в інтересах України, 18,6% обрали схожу відповідь - що згодні і ЄС має вимагати виконання реформ якомога швидше.

25,9% вважають, що вимога реформ правильна, але Брюссель має бути поблажливішим з огляду на те, що в Україні війна.

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Лише 9,3% вважають, що Євросоюз не може вимагати від України реформ під час війни, і стільки ж вважають, що Україну мали би прийняти до блоку без будь-яких умов.

5,5% опитаних не визначилися з думкою; 2.9% опитаних вважають, що Україні не потрібно вступати до ЄС.

60,1% опитаних вважають правильним, коли посадовці ЄС нагадують про проблему корупції в Україні і переконані, що тиск Євросоюзу допоможе подолати її.

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Водночас, майже 20% вважають, що на час війни це не є головною проблемою і Євросоюз мав би зробити пріоритетом військову допомогу; 8,7% вважають, що ЄС "не мав би повчати Україну".

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін вважає, що протягом останнього року ЄС майже не тиснув на Україну в плані реформ.

"Проте дії окремих топпосадовців, на жаль, змінять це вже в найближчій перспективі. Добре, що цей тиск ЄС спиратиметься на аж таку широку суспільну підтримку", - написав він у фейсбуці.