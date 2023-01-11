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Сьогодні на полігоні на околиці Чернігова проводитимуться стрільби в темний час доби, мешканців закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,зсу

На полігоні на околиці Чернігова сьогодні, 11 січня, з 16:30 до 20:00 проводитимуться стрільби у темний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".

"До уваги мешканців Чернігова і району!

Сьогодні з 16:30 до 20:00 проводитимуться стрільби у темний час доби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста.

Просимо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Сподіваюсь ,по кацапах , щоб ********** не переводить
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11.01.2023 13:49 Відповісти
 
 