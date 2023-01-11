Кабмін ухвалив рішення про створення Національного військового кладовища на Лисій горі в Києві, - КМДА

Національне військове кладовище в Києві облаштують на Лисій горі. Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом міністрів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю ТСН перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За це питання також проголосувала й Київрада.

"Так, таке кладовище має бути облаштоване в столиці! Гадаю, що в цьому питанні нам потрібно вже від слів переходити до конкретних дій. Місто пропонувало місце для проведення почесних поховань поруч з Бабиним Яром, але Кабінетом міністрів було прийняте інше рішення. І воно було підтримане Київрадою, про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі", – заявив Поворозник.

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Заступник голови КМДА додав, все ще продовжуються дискусії між опонентами щодо цього питання.

"Але на мою думку, нам уже потрібно переходити від розмов до конкретних справ. Потрібно достойно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Це має буди меморіальне місце і точно не на околиці столиці", – резюмував Поворозник.