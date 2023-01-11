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КМДА (1461) цвинтар (165) меморіал (119) Поворозник (120)

Кабмін ухвалив рішення про створення Національного військового кладовища на Лисій горі в Києві, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

поворозник

Національне військове кладовище в Києві облаштують на Лисій горі. Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом міністрів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю ТСН перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За це питання також проголосувала й Київрада.

"Так, таке кладовище має бути облаштоване в столиці! Гадаю, що в цьому питанні нам потрібно вже від слів переходити до конкретних дій. Місто пропонувало місце для проведення почесних поховань поруч з Бабиним Яром, але Кабінетом міністрів було прийняте інше рішення. І воно було підтримане Київрадою, про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі", – заявив Поворозник.

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Заступник голови КМДА додав, все ще продовжуються дискусії між опонентами щодо цього питання.

"Але на мою думку, нам уже потрібно переходити від розмов до конкретних справ. Потрібно достойно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Це має буди меморіальне місце і точно не на околиці столиці", – резюмував Поворозник.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
На Лисій горі пам'ятка старовинної фортифікації Лисогірський форт, там унікальна для великого міста природна зона з рослинами і тваринами які в великих містах більше ніде не побачиш.
Крім того в царські часи там вішали і закопували страчених злочинців в безіменних могилах (їх там більше 100) . Це в цьому місці треба ховати наших Героїв ?
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11.01.2023 14:20
+9
А що, Бабин Яр приватизований цікавими людьми, провіднками цікавих концепцій? Так нчгадаю, що у Бабиному Яру німцями було розстріляно також і ОУНівців, члені маршової групи і Рацонного та інших проводів, серед яких бкла і відома письменниця Олена Теліга. Сходе на те, що у Бабиному Яру хтось хоче зробити меморіал однієї нації, хоча там розстріляно в тому числі і тисячі українців.
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11.01.2023 14:17
+6
Авжеж. Ями копати дешевше,ніж налагоджувати серійне виробництво *********** та безпілотників впродовж року війни . Тут ніякої бюрократії...
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11.01.2023 14:15
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Авжеж. Ями копати дешевше,ніж налагоджувати серійне виробництво *********** та безпілотників впродовж року війни . Тут ніякої бюрократії...
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11.01.2023 14:15 Відповісти
А що, Бабин Яр приватизований цікавими людьми, провіднками цікавих концепцій? Так нчгадаю, що у Бабиному Яру німцями було розстріляно також і ОУНівців, члені маршової групи і Рацонного та інших проводів, серед яких бкла і відома письменниця Олена Теліга. Сходе на те, що у Бабиному Яру хтось хоче зробити меморіал однієї нації, хоча там розстріляно в тому числі і тисячі українців.
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11.01.2023 14:17 Відповісти
Можливо й так. Це було б дуже гидко, якщо так.
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11.01.2023 14:21 Відповісти
Там для меморіалу зруйнували і слов'янські поховання, великі цвинтарі.. Розійдись Київ Володя зі своєю шоблою приліз і все забрав для тієї меншості, до якої належить його рід і за гроші російських євреїв. Патріотизмом аж пре, так 73%?
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11.01.2023 16:33 Відповісти
Ось і я про це саме. Не варто тривожити древні капища.
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11.01.2023 16:40 Відповісти
А чому не поруч з Бабиним Яром? Там вже є і військове кладовище й поховання загиблих під час війни киян. Меморіал там був би доречний.
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11.01.2023 14:19 Відповісти
Нащо ви ставите питання,на яке відповідь прекрасно знаєте?
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11.01.2023 14:22 Відповісти
Я ставлю питання, бо його потрібно ставити. Незважаючи на те, що зню я.
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11.01.2023 14:23 Відповісти
Через рік, можливо два там обов'язково буде цей цвинтар і поховання наших героїв. Дайте досидіти свій срок Володі і його оточенню, далі все зміниться і ніяки телемарафони не допоможуть.
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11.01.2023 16:35 Відповісти
Турбота тут зайва. Досидять в іншому місці.
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11.01.2023 18:46 Відповісти
Там вже місця нема, якщо ви про Лук'янівське військове кладовище.
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11.01.2023 15:37 Відповісти
Я про урочище Бабин Яр. Там зараз така собі незабудована паркова зона - місця для меморіалу достатньо. А Лук'янівське військове кладовище зовсім поруч, звісно там вже немає місця для поховань.
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11.01.2023 21:43 Відповісти
Більш конкретно - я мав на увазі зелену зону вище Кирилівської церкви до вул. Дорогожицької.
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11.01.2023 22:13 Відповісти
На Лисій горі пам'ятка старовинної фортифікації Лисогірський форт, там унікальна для великого міста природна зона з рослинами і тваринами які в великих містах більше ніде не побачиш.
Крім того в царські часи там вішали і закопували страчених злочинців в безіменних могилах (їх там більше 100) . Це в цьому місці треба ховати наших Героїв ?
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11.01.2023 14:20 Відповісти
Є ж така традиція з прахом померлих. Гарно й безпечно. Склеп облаштувати й там зберігати аби родичам було куди прийти для спогадів.
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11.01.2023 14:32 Відповісти
А що іншого місця нема ? Все вже розподілене
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11.01.2023 14:45 Відповісти
в іншому місті можливо відбудувати башатоповерхівку
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11.01.2023 15:51 Відповісти
Ховати героїв там де раніше ховали страчених злочинців?
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11.01.2023 15:51 Відповісти
 
 