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Народна депутатка від "Слуги народу" Бондар звинуватила авторів законопроєкту 5655 у брехні

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

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Народна депутатка від "Слуги народу" Ганна Бондар заявила, що автори скандального законопроєкту 5655 про "містобудівну реформу" ввели в оману Верховну Раду, коли заявили, що врахували всі зауваження НАЗК та що реформа базується на містобудівній моделі провідних європейських країн та США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ганна Бондар написала на своїй сторінці у Facebook.

"На підкомітеті нам казали, що ВСІ зауваження НАЗК зняті, мовляв, на комітеті будуть представники, спитайте. На комітеті представників НАЗК не було. Або не повідомили, або не впустили в зум, як і Міністерство культури та інформаційної політики України та Національна Спілка Архітекторів України – НСАУ. Але простий аналіз тексту показав, що НЕ ВСЕ враховано. До речі те, що враховано, зроблено таким чином, щоби не було змоги виконати. Брехня на брехні", - заявила Ганна Бондар.

Також, за її словами, не відповідає дійсності твердження авторів законопроєкту про те, що при його підготовці використовувалися моделі європейських країн та США.

"Маю час і маю натхнення детально ознайомитися з "американською", "британською" та "французькою" моделлю, на які посилаються автори законопроекту. Спойлер: 5655 не має до цього відношення. Приватного містобудівного контролю в цих країнах не існує. Про цю брехню готую грунтовні матеріали. Що неприємно в цій ситуації, це те, що заяви: все враховано, це "американська", "французька", "англійська" модель вплинули на депутатів, які віддали свій голос "за", - наголосила народна депутатка.

Бондар подякувала Національному агентству з питань запобігання корупції за чітку та послідовну позицію, а також оприлюднила лист, в якому міститься перелік зауважень НАЗК, які залишились неврахованими.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт №5655 "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" викликав різку критику в суспільстві. НАЗК, Міністерство культури та інформполітики, Національна спілка архітекторів України, Асоціація міст України та інші наполягали на доопрацюванні цього законопроєкту. Проте 13 грудня Верховна Рада 228 голосами ухвалила законопроєкт в цілому. Зараз він знаходиться на підписі у Президента. Петиція про ветування законопроєкту №5655 набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин, а загалом її підписали понад 42 000 українців. Крім того, звернення до Президента щодо застосування права вето до цього закону підписали десятки громадських організацій та представників провідних ЗМІ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Депутатка Шуляк - аферистка.
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11.01.2023 14:40
+17
Ситуація - знайдено фундамент одного з палаців Князя Володимира в Київі на ділянці яку розробляє відомий забудовник, думаєте там на цьому фундаменті не буде побудована галіма багатоповерхівка навіть без підземного паркінгу ?
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11.01.2023 14:22
+16
"слуги" ж голосують не читаючи закони. По відмашці своїх паханів Стефанчука, Арахамії, Колі-котлети.
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11.01.2023 14:33
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Ой, та не може того бути!
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11.01.2023 14:21 Відповісти
Депутатка Шуляк - аферистка.
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11.01.2023 14:40 Відповісти
А ці дурачки з слуги урода, їм підсунь "дарствєнную" на їхню квартиру/машину і скажи, що то просто бумажка, вони підпишуть не дивлячись. ****, кого навибирало тупе бидло в ВР, таке саме тупе бидло
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11.01.2023 16:35 Відповісти
Яка зручна позиція - спочатку ******* депутати-виродки "заробляють" на голосуванні антидержавницьких законів а потім заявляють що їх обманули так звані автори-пройдисвіти. Хватить!?! Нікчемні покидьки, прийде час відповісте за все.
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11.01.2023 16:04 Відповісти
Ситуація - знайдено фундамент одного з палаців Князя Володимира в Київі на ділянці яку розробляє відомий забудовник, думаєте там на цьому фундаменті не буде побудована галіма багатоповерхівка навіть без підземного паркінгу ?
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11.01.2023 14:22 Відповісти
Шахраі-мошенники.
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11.01.2023 14:24 Відповісти
і шо? може шуляк ноги повідриваєте щоб не бігала до шпиталю наших воїнів оббріхувати?
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11.01.2023 14:24 Відповісти
Ваші воєнні хай не піаряться на законах, а виконують свій обов'язок.
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12.01.2023 23:44 Відповісти
Згадала баба, як дівкою була - на#єра цей лемент тепер, коли закон вже прийнятий? Якщо знали, що "все брехня", навіщо голосували? Що за...
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11.01.2023 14:25 Відповісти
щоб відізвати.
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11.01.2023 14:30 Відповісти
Чи їй хтось заборонив виконувати свої прямі депутатські обов'язки - ознайомитися з тим, за що голосуєш, подавати свої правки і пропозиції, переконувати колег по зраді у шкідливості для держави ОПешної ініціативи?

Мабуть відчувають початок незворотніх тевтонічних процесів і як наслідок - перевзуваються на ходу, стахановськими темпами масово почнуть міняти свою антинародну окраску.
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11.01.2023 17:05 Відповісти
ха-ха-ха!

бджоли проти меду?????

НЕ ВІРЮ У ЩІРІСТЬ приСЛУГ! КРАПКА!
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11.01.2023 14:25 Відповісти
Мери міст ніяк не заспокояться, в них зараз прикривають корупційний краник.
Бути мером в Україні це лише бізнес, через те вони зараз ниють як свині, хочуть щоб було як раніше.
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11.01.2023 14:26 Відповісти
ой молодець, візьми у андрійка єрмака цукерку
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11.01.2023 14:29 Відповісти
Стільки тупості в одному реченні я вже давно тут не бачив!
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11.01.2023 18:10 Відповісти
Підтримую )))
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12.01.2023 23:45 Відповісти
Ввели в оману тому що головний слуга Вовка Оманський.
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11.01.2023 14:27 Відповісти
Ситуація з цим законом нагадує закон про продаж землі, декілька років тому.
В цивілізованих країнах вже сто років тому як можна продавати землю, а також там існують аналоги законів 5655.
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11.01.2023 14:28 Відповісти
В обох випадках Зеля провів у ВР аферу.
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11.01.2023 14:43 Відповісти
Так то в цивілізовах країнах
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11.01.2023 14:47 Відповісти
Покажить мені країну де можна купувати землю по 10 000 га !
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11.01.2023 16:16 Відповісти
І країну, де власник відмовився продати свою землю, олігарх законно (за земельною аферою) зможе забрати землю через суд.
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11.01.2023 17:11 Відповісти
А що заважало ретельно ознайомитись перед голосуванням
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11.01.2023 14:29 Відповісти
"слуги" ж голосують не читаючи закони. По відмашці своїх паханів Стефанчука, Арахамії, Колі-котлети.
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11.01.2023 14:33 Відповісти
Слуги отримали конверти.
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11.01.2023 14:53 Відповісти
просто они не вміють читати
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11.01.2023 15:48 Відповісти
Сімейка єрмаків та забудовники-риги це не корупція?
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11.01.2023 14:35 Відповісти
Єрмак і Столар уклали «олігархічний союз для чергового дерибану Києва»...

https://zn.ua/ukr/POLITICS/jermak-i-stolar-uklali-oliharkhichnij-sojuz-dlja-cherhovoho-deribanu-kijeva-prjamo-pid-nosom-u-zelenskoho-chernenko.html
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11.01.2023 14:36 Відповісти
При всій повазі до вашої обізнаності, який мені хєр що забудовники тепер будуть домовлятися на рівні оп і все буде грабуватися централізовано як заповів нам Віктор Федорович і його Саня Стоматолог? А місцеве самоврядування фактично знищене? Вилікували хворого відтинанням голови
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11.01.2023 14:41 Відповісти
"На підкомітеті нам казали..."-а у того, хто "казали", є прізвище?
Хто вас ввів оману?
Це людина чи штучний інтелект?
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11.01.2023 14:33 Відповісти
Обманули меня..... А то что ты соизволила закон прочитать только после скандала, а не до принятия - это как?
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11.01.2023 14:35 Відповісти
жулики
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11.01.2023 14:36 Відповісти
Скільки та омана забудовникам коштувала, по 50 тищ зеленських на служебне рило?
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11.01.2023 14:39 Відповісти
Яка б не була та Бондар, треба разом з нею вимагати перегляду цього закону.
Кошмарити її можна паралельно.

Але якщо вам "треба не шашечки , а їхать", треба вимагати скасувати цей закон. Бондар це вторинне
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11.01.2023 14:44 Відповісти
Закон добрий, але мери крадії від нього у шоці
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12.01.2023 23:49 Відповісти
Не заважайте ОП відбудовувати країну! Точніше будувати зекурятники за скажені гроші під контролем завгоспа канцелярії !
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11.01.2023 14:54 Відповісти
А чого цю брехуху ще й досі не вигнали? Ааа.... вона ж очолює партію Слуга народу
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11.01.2023 15:01 Відповісти
Мабуть тому що брехню каже Бондар Ганна, яка доречі з самого початку голосувала «проти» так в чому її обманули ? Інакше би мабуть голосувала «за» ??
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12.01.2023 23:50 Відповісти
Тобто ці курви навіть не читають, за що голосують. Ця курва зараз це підтвердила.
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11.01.2023 15:02 Відповісти
Саме курва Бондар і бачить в нас дурнів стверджуючи що когось там обманули, тільки питання, вона то голосувала «проти»…… а в інакшому випадку голосувала би «за» ????? Ось так…..
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12.01.2023 23:51 Відповісти
Спочатку лобістку будівельників призначили головою з питань містобудування, аж раптом такий нежданчик, вона протягнула закон на корить забудовників
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11.01.2023 15:07 Відповісти
ВУ депутатів мізків нема тільки корито воно не пусте от 228 і проголосували і зеленський теж підпише бо все що сказано више відноситься і до нього
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11.01.2023 15:26 Відповісти
Уже не підпише, і так достатньо уже смердить від цього бєрєменского музиканта, куди вже далі?
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11.01.2023 17:19 Відповісти
ВР ви там що, уху їли? Ви маєте кожну літеру, кожну кому в проекті закону прочитати, вивчити, а не на слово комусь вірити. Бо інакше яка з вас користь, навіщо ви потрібні?
Приймати закони які пишуть олігархи, не читаючи?
А чи знаєте, кохані, що це злочин?
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11.01.2023 16:19 Відповісти
Не читати за що голосуєш на жаль не злочин, але яскравий маркер для негайної заміни тих приймаючих.
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11.01.2023 17:23 Відповісти
Все вони читають, це Ганна Бондар брехню пише, вона голосувала «проти» тому хай не бреше зараз…..
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12.01.2023 23:53 Відповісти
Сволота Шуліка! Відповість "за базар"...
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11.01.2023 18:26 Відповісти
Приємно здивована Хтось з цього шапіто вміє читати
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11.01.2023 18:56 Відповісти
Брехня, Ганна Бондар не може стверджувати про обман оскільки вона з самого початку на голосуванні зазначила, що вона проти закону 5655, про що може свідчити офіційний документ поіменного голосування, так що ганьба таким брехунам, як сама ж Ганна Бондар. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=21955
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12.01.2023 23:41 Відповісти
 
 