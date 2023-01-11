Росіяни під Бахмутом зазнали сильних втрат і виснажуються. ЗСУ мають шанс на контрнаступ, - Bloomberg

Російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому в ЗСУ з’являється шанс до нового контрнаступу.

Про це з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами цього джерела, окупаційним військам РФ вдалося досягнути на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху. При цьому ворожа армія зазнала великих втрат серед особового складу.

Читайте: Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг

Видання проводить паралелі між нинішньою ситуацією та аналогічною помилкою російського військового командування влітку 2022-го у Сєвєродонецьку Луганської області. "Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", - наголосив співрозмовник Bloomberg, маючи на увазі прорив ЗСУ на Харківщині та подальші військові успіхи.

Також читайте: Навіть якщо росіяни захоплять Соледар, це не означатиме оточення Бахмута, - ISW