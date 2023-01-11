Росіяни під Бахмутом зазнали сильних втрат і виснажуються. ЗСУ мають шанс на контрнаступ, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому в ЗСУ з’являється шанс до нового контрнаступу.
Про це з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами цього джерела, окупаційним військам РФ вдалося досягнути на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху. При цьому ворожа армія зазнала великих втрат серед особового складу.
Видання проводить паралелі між нинішньою ситуацією та аналогічною помилкою російського військового командування влітку 2022-го у Сєвєродонецьку Луганської області. "Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", - наголосив співрозмовник Bloomberg, маючи на увазі прорив ЗСУ на Харківщині та подальші військові успіхи.
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Вірю в мудрість та силу нашого військового керівництва.
Та і своє відношення я наче ж зрозуміло пояснив у другій частині повідомлення, я дійсно вірю в талант та вміння нашого воєнного керівництва.
Наші МО чи ГШ можуть щось сказати конкретно про той напрямок? Навіть при сталіні Совінфорбюро щось інформуало.
https://censor.net/ua/news/3392641/u_soledari_vajki_boyi_protyvnyk_zbilshyv_kilkist_vagnerivtsiv_i_bezuspishno_namagayetsya_povnistyu_zahopyty
Сотні Абрамсів. Спустіться на землю.