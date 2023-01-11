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Росіяни під Бахмутом зазнали сильних втрат і виснажуються. ЗСУ мають шанс на контрнаступ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,зсу,воїн,захисник

Російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому в ЗСУ з’являється шанс до нового контрнаступу.

Про це з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами цього джерела, окупаційним військам РФ вдалося досягнути на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху. При цьому ворожа армія зазнала великих втрат серед особового складу.

Читайте: Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг

Видання проводить паралелі між нинішньою ситуацією та аналогічною помилкою російського військового командування влітку 2022-го у Сєвєродонецьку Луганської області. "Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", - наголосив співрозмовник Bloomberg, маючи на увазі прорив ЗСУ на Харківщині та подальші військові успіхи.

Також читайте: Навіть якщо росіяни захоплять Соледар, це не означатиме оточення Бахмута, - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
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11.01.2023 15:19
+6
Пограничники показали уничтожение группы пехоты российских захватчиков в Соледаре в Донецкой области.
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11.01.2023 15:02
+4
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.01.2023 15:27
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Кислобздії так "виснажуються", що чуть не захопили Соледар?: )

Вірю в мудрість та силу нашого військового керівництва.
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11.01.2023 14:48 Відповісти
Чуть не народив, чуть не виграв, чуть не попав...... Пробачте, але ЧУТЬ не рахується та до уваги не беруть, бо це слово найчастіше використовують ті, хто хоче виправдати власні поразки прикриваючись цим "ЧУТЬ"! Тому Рашка програє і зовсім не ЧУТЬ а ПОВНІСТЮ!
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11.01.2023 16:40 Відповісти
Я всього лиш проти "шапкозакидальних" настроїв і проти таких публікацій, що все вже вирішено, росія видохлась. На жаль, у кислобздійні ще є багато чого, та і наші хлопці не в тирі, втрати є і з нашого боку.

Та і своє відношення я наче ж зрозуміло пояснив у другій частині повідомлення, я дійсно вірю в талант та вміння нашого воєнного керівництва.
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11.01.2023 17:34 Відповісти
блумберг нехай підказує Залужному, а то він не знає, як свинособак бити
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11.01.2023 14:55 Відповісти
пиф паф и в пакет
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11.01.2023 14:56 Відповісти
под Соледаром будет тоже самое
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11.01.2023 14:55 Відповісти
То блумберг, то ІСВ...
Наші МО чи ГШ можуть щось сказати конкретно про той напрямок? Навіть при сталіні Совінфорбюро щось інформуало.
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11.01.2023 14:57 Відповісти
Так "виснажились" що аж капєц, прям сил нема

https://censor.net/ua/news/3392641/u_soledari_vajki_boyi_protyvnyk_zbilshyv_kilkist_vagnerivtsiv_i_bezuspishno_namagayetsya_povnistyu_zahopyty
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11.01.2023 14:58 Відповісти
Потрібні далекобійні системи,щоб знищити близькі аеродроми і бази,на самі території москальщини.Ну й танки важкі і потужні потрібні для наступів.Потрібні сотні танків,таких як Абрамс,з міцною лобовою бронею і сотні бмп,бтрів.Чим більше цього всього буде,тим менше буде вбитих.
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11.01.2023 14:57 Відповісти
А ще чарівна паличка і лампа Аладдіна...
Сотні Абрамсів. Спустіться на землю.
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11.01.2023 15:06 Відповісти
Сотні тисяч кіломєтров фронтов трєбуют мноґомілліонних армій... ("стратег і гєній" Тухачєвскій)
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11.01.2023 15:11 Відповісти
І це не багато.
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11.01.2023 16:13 Відповісти
ВИДЕО
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11.01.2023 15:03 Відповісти
не звезди орк , наху# в свою рашку
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11.01.2023 15:04 Відповісти
Мій брат серед 300 з того взводу,орку .Я не сказав ,що всі вмерли але треба трохи більше правди розповідати,навіть попри цензуру.Ось я написав і мене на тиждень блоканули.Я не за паніку.але маєте усвідомлювати ціну нашої перемоги.
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14.01.2023 19:11 Відповісти
Разгром оккупантов на этом направлении довершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала "птица" пограничников".
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11.01.2023 15:06 Відповісти
Нужен контрудар со стороны Северска.
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11.01.2023 15:13 Відповісти
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11.01.2023 15:15 Відповісти
Треба заскрінити коментарі та відправити Залужному.
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11.01.2023 15:18 Відповісти
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11.01.2023 15:19 Відповісти
Четко наши работают судя по видео выше
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11.01.2023 15:23 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.01.2023 15:27 Відповісти
 
 