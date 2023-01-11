У Соледарі важкі бої. Противник збільшив кількість "вагнерівців" і безуспішно намагається повністю захопити місто, - Міноборони

В Соледарі тривають важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - йдеться у повідомленні.

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