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У Соледарі важкі бої. Противник збільшив кількість "вагнерівців" і безуспішно намагається повністю захопити місто, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

В Соледарі тривають важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
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11.01.2023 15:16
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 15:13
+17
А кацапи еще вчера взяли, только не Соледар а за щеку
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11.01.2023 15:08
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11.01.2023 14:59 Відповісти
Просим молиться за воинов ЗСУ, защищающих Украину от российских православных оккупантов по всей линии соприкосновения, но, особенно, за воинов, сражающихся на Бахмутовском направлении и в Соледаре. ЗСУ Украины выдворили врага с острова Змеиный, освободили от нарушителей шестой, восьмой, девятой и десятой заповеди почти всю Харьковскую область. Старик Бабаев подписал Указ о выходе Херсонской области из состава РФ. Все это негативно сказывается на общественном мнении россиян, которым пропагандисты внушили, что русская армия «вторая по силе в мире». Среди российских налогоплательщиков нарастает недовольство действиями кремлевского фюрера. Чтобы хоть немного поднять свой рейтинг, кремль стянул под Бахмут все свои резервы. Превосходство врага над ЗСУ приблизительно 1 к 9.

Первыми, в рядах атакующих, по неубранных трупам павших в предыдущих атаках российских военных, оставшиеся еще в живых генералы и полканы министра нападения и могилизации Сергея Куй жутовича Шойгу посылают граждан Украины, мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса, которые в 14-м году на митингах срывали государственные флаги Украины и кричали «путин! Введи войска!».

За ними ползут с «Калашами» в руках амнистированные пригожиным зеки: убийцы, педофилы, наркоманы, воры, насильники и людоеды. Спецназовцы ЧВК «Вагнера» в лобовые атаки не ходят, а предпринимают попытки обойти с флангов обороняющихся, как они говорят «укров» и взять в плен.

Приглашаем всех христиан молиться за защитников Украины.
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11.01.2023 20:11 Відповісти
У кацапів які вже 5 раз взяли Солідар, знов щось пішло не так
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11.01.2023 15:00 Відповісти
А в честь чего такая грозная речь?
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11.01.2023 15:25 Відповісти
московит хотів щось написати але зїхав з глузду і спроба не мала успіху
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11.01.2023 15:25 Відповісти
Зате злив, що за Соледар з кимось домовились. Так як за Херсон Маріуполь, ЧАЕС та ін. Добре, що все зірвалося. Можливо згодом дізнаємось хто зруйнував ці вялікороскі плани
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11.01.2023 16:27 Відповісти
А кацапи еще вчера взяли, только не Соледар а за щеку
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11.01.2023 15:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.01.2023 15:13 Відповісти
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11.01.2023 15:16 Відповісти
Неповірю що зеки можуть щось проти ЗСУ..Скоріш за все там шквал від їх арти та авіації . Бачив відео 2 дня тому просто руйнували місто артобстрілами по всій площі
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11.01.2023 15:16 Відповісти
Там не зеки,а регулярна армія кацапів. Зеки не змогли, а арта ЗСУ працює.
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11.01.2023 15:19 Відповісти
Зеки це просто пропагандонський символ що мов вони нас б'ють... Така собі велика перемога для орків.. А в реальності там воюють морпіхи, десантники і т.д. весь зброд...
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11.01.2023 15:29 Відповісти
Основна сила вагнера колишні спецпризначенці з бойовим досвідом,зеків пускають першими хвилями щоб виявити слабкі місця.
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11.01.2023 15:33 Відповісти
Вагнерівці - не означає "зекі".
Там є професійні військові, які мають великий досвід, а зеків набирали тільки як м'ясо для того, щоб розвідували позиції ЗСУ.
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11.01.2023 15:44 Відповісти
Хорошая штука статистика) Операция по штурму Берлина (общая площадь 1213,5 км² ) продолжалась с 24 апреля по 2 мая 1945. Попытка "2-й армии мира" взять пгт Соледар, (общая площадь 12,31 км², население 10.490. человек (2022) идет полгода
.
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11.01.2023 15:19 Відповісти
Т.е ты признаешь, что пригожинские оркестранты это черти из Ада?
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11.01.2023 15:27 Відповісти
как успехи? за 11 месяцев войны ни киева,ни одного обласного центра не взяли даже криворукие? и это "2 армия мира"?
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11.01.2023 15:28 Відповісти
Это Пригожин и его банда в Аду?
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11.01.2023 15:28 Відповісти
О,х#есос кацапський приполз. И ты хочешь за щеку как дырявый пригожин?))
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11.01.2023 15:30 Відповісти
Не волнуйся. Сейчас тебе Сырский перезвонит с докладом.
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11.01.2023 15:32 Відповісти
доброго дня. я сирський. не можу додзвонитись з доповіддю, постійно зайнято.
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11.01.2023 15:35 Відповісти
Може приїдеш і розкажеш як краще???
Там є все, просто у орків велика перевага в артилерії, плюс нові дрони, вони почали вести контрбатарейну боротьбу...
Ми чогось так і незробили поки що свій проект ударного дрона за 8 років війни...
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11.01.2023 15:35 Відповісти
Кацапы месяцами не могут взять Бахмут и Соледар, а как же они собирались брать Берлин и Лондон? И в их тупых бошках, такой вопрос не возникнет.
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11.01.2023 15:30 Відповісти
рашня 100500 раз "бере" місто Соледар (10 тищ населення, скоріш смт).
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11.01.2023 15:31 Відповісти
Прямая речь Маляр: "После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев".
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11.01.2023 15:32 Відповісти
Коней на переправе не меняют - видно проблемы у орков
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11.01.2023 15:33 Відповісти
Так глубоко брать - !!!!!!! Соледар , как это делают петухи пригожина , даже я не смогу .))
..
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11.01.2023 15:33 Відповісти
Кацапи , ви всі до одного здохнете на нашій землі ,
тому валіть що є сили із Украіни 😡
Ви ж подивіться на гори трупів ваших чмобів і робіть висновки 😠
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11.01.2023 15:38 Відповісти
Пригожин, давай лучше анекдот про палец в жопе
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11.01.2023 16:03 Відповісти
Сталінград?
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11.01.2023 16:28 Відповісти
Цаплієнко: Тоді виникає питання, в чому сенс для росіян покласти тисячі своїх людей заради того, щоб взяти одне маленьке місто.

Думаю, є сенс особисто для Пригожина.

Подвійний. Політичний і бізнесовий.

🔺Він бачить захоплення Соледара, як власну PR-перемогу, для того, щоб показати, що ПВК «Вагнер» це єдина російська структура, здатна перемагати українців на полі бою. В разі втрати Путіним влади Пригожин з його іміджем «переможця», якщо він його здобуде, та приватною армією в 50000 багнетів стає головним претендентом на крісло «Верховного Правителя Росії».

🔺Він хоче контролювати соляне і гіпсове родовище. Під Соледаром найбільші в світі запаси солі . Пласти потужністю в десятки метрів та довжиною в кілометри. Видобуток не потребує великих вкладень і приносить чималі доходи. А ще тут, навколо Соледара, видобувають гіпс (https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96, і це також бізнес із великим прибутком. Вкрасти це в України це був би приємний трофей для путінського ресторатора.

Пригожин особисто багато поставив на Соледар. Але наші воїни сумлінно працюють над тим, щоб ресторатор програв.
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11.01.2023 17:28 Відповісти
Дело в том, что обороной Бахмута и Соледара командует лично генерал Сырский. А Сырский, это любимец Ермака. Сырского регулярно называют кандидатом в главкомы взамен слишком популярного (по мнению Ермака) Валерия Залужного.
Оборона Бахмута и Соледара по замыслу Офиса президента должна была стать таким себе "Сталинградом", где ВСУ должны были измотать врага жесткой обороной с последующим переходом в локальное контрнаступление. Для этого Сырскому были предоставлены широчайшие полномочия. И не только.
Вопреки протестам генерала Залужного, ему передали практически элитарные подразделения, 46-ю и 77-ю бригады десантно-штурмовых войск.
И вот результат. Соледар потерян, под Бахмутом россияне продвинулись вперед, а 46-я и 77-я бригады измочалены обороной в сложных условиях. И так невысокий в войсках авторитет Сырского, теперь валяется на уровне земли.
Офису президента давно пора понять, война - не его это. Не надо встревать в такие вопросы. Война - не видеоролик с президентом, войны не идут по сценарию
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14.01.2023 22:42 Відповісти
 
 