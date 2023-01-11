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У Соледарі важкі бої. Противник збільшив кількість "вагнерівців" і безуспішно намагається повністю захопити місто, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Соледарі тривають важкі бої.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - йдеться у повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Первыми, в рядах атакующих, по неубранных трупам павших в предыдущих атаках российских военных, оставшиеся еще в живых генералы и полканы министра нападения и могилизации Сергея Куй жутовича Шойгу посылают граждан Украины, мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса, которые в 14-м году на митингах срывали государственные флаги Украины и кричали «путин! Введи войска!».
За ними ползут с «Калашами» в руках амнистированные пригожиным зеки: убийцы, педофилы, наркоманы, воры, насильники и людоеды. Спецназовцы ЧВК «Вагнера» в лобовые атаки не ходят, а предпринимают попытки обойти с флангов обороняющихся, как они говорят «укров» и взять в плен.
Приглашаем всех христиан молиться за защитников Украины.
Там є професійні військові, які мають великий досвід, а зеків набирали тільки як м'ясо для того, щоб розвідували позиції ЗСУ.
.
Там є все, просто у орків велика перевага в артилерії, плюс нові дрони, вони почали вести контрбатарейну боротьбу...
Ми чогось так і незробили поки що свій проект ударного дрона за 8 років війни...
..
тому валіть що є сили із Украіни 😡
Ви ж подивіться на гори трупів ваших чмобів і робіть висновки 😠
Думаю, є сенс особисто для Пригожина.
Подвійний. Політичний і бізнесовий.
🔺Він бачить захоплення Соледара, як власну PR-перемогу, для того, щоб показати, що ПВК «Вагнер» це єдина російська структура, здатна перемагати українців на полі бою. В разі втрати Путіним влади Пригожин з його іміджем «переможця», якщо він його здобуде, та приватною армією в 50000 багнетів стає головним претендентом на крісло «Верховного Правителя Росії».
🔺Він хоче контролювати соляне і гіпсове родовище. Під Соледаром найбільші в світі запаси солі . Пласти потужністю в десятки метрів та довжиною в кілометри. Видобуток не потребує великих вкладень і приносить чималі доходи. А ще тут, навколо Соледара, видобувають гіпс (https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96, і це також бізнес із великим прибутком. Вкрасти це в України це був би приємний трофей для путінського ресторатора.
Пригожин особисто багато поставив на Соледар. Але наші воїни сумлінно працюють над тим, щоб ресторатор програв.
Оборона Бахмута и Соледара по замыслу Офиса президента должна была стать таким себе "Сталинградом", где ВСУ должны были измотать врага жесткой обороной с последующим переходом в локальное контрнаступление. Для этого Сырскому были предоставлены широчайшие полномочия. И не только.
Вопреки протестам генерала Залужного, ему передали практически элитарные подразделения, 46-ю и 77-ю бригады десантно-штурмовых войск.
И вот результат. Соледар потерян, под Бахмутом россияне продвинулись вперед, а 46-я и 77-я бригады измочалены обороной в сложных условиях. И так невысокий в войсках авторитет Сырского, теперь валяется на уровне земли.
Офису президента давно пора понять, война - не его это. Не надо встревать в такие вопросы. Война - не видеоролик с президентом, войны не идут по сценарию