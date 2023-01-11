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Мобілізованих росіян із технікою перекинули з Білорусі до РФ: ближче до Луганщини, - Беларускі Гаюн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

10 січня з Білорусі до Росії прибув ешелон із навченими мобілізованими Збройних сил Російської Федерації та військовою технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило  Live. Сообщество железнодорожников Беларуси, Беларускі Гаюн 

Білоруські залізничники повідомляють, що 7 січня зі станції Лісова на станцію Підгірне було відправлено військовий ешелон №964, у складі якого перебувало 25 вагонів-платформ із завантаженою на них колісною і гусеничною військовою технікою, 3 криті вагони зі спорядженням (зокрема, "з аптечками, кращими за натовські") і 9 пасажирських вагонів (із особовим складом: ≈ 450 осіб).

Ешелон відбув зі станції Лісова (Барановицьке відділення Білоруської залізниці) 7 січня о 18:30. На станцію Гомель він прибув 08.01.2023 о 09:11 і вирушив звідти об 11:42. Закопиття-Стик військовий ешелон проминув 08.01.2023 о 13:40. Станцію Унеча військовий ешелон проїхав 08.01.2023 о 16:38. На станцію призначення Підгірне (Південно-Східна РЖД) військовий ешелон прибув 10.01.2023.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська в Білорусі - справді для навчань, а не для вторгнення в Україну, - британська розвідка

Маршрут прямування ешелону на станцію Підгірне: Лісова (Білоруська залізниця) → Барановичі-Центральні (РБ) → Барановичі-Поліські (РБ) → Лунинець (РБ) → Калинковичі (РБ) → Гомель (РБ) → Закопиття-Стик (Білорусь) → Унеча (Російська залізниця) → Білі-Береги (Росія) → Орел (РФ) → Верхів'я (РФ) → Ліски (РФ) → Підгірне (РФ).

Остання станція розташована менш ніж за 100 км від переважно окупованої Луганської області України.

Читайте: Росія потроху перекидає сили з Білорусі на схід України, - Держприкордонслужба

За даними Беларускі Гаюн, у складі ешелону було 27 вантажівок (Урал, КамАЗ і ГАЗ-66) і 1 бензозаправник КамАЗ, на частині машин було нанесено зимовий камуфляж.

Автор: Анастасія Потіха
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Кієв за трі дня 2.0 відміняється?)
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11.01.2023 15:45 Відповісти
Это хороший знак. Значит огромные потери орков в Бахмуте/Соледаре не позволяют путлеру накопить ударную группировку в Белорусии.
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11.01.2023 15:51 Відповісти
Подалі від домівки, поближче до смерті, собаки парашні!
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11.01.2023 15:54 Відповісти
А кацапів хоч навчили тими "аптечками, кращими за НАТОвські", користуваться? А то будуть сидіть з ними - як воїн Чінгізхана - біля паровоза!
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11.01.2023 15:59 Відповісти
Судячи з чисельності живої сили і техніки, на мій не професійний погляд, готували щось типу готової бтг.
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11.01.2023 16:09 Відповісти
https://youtu.be/dz0RDkUK-7k...
Дагестанец воюющий за Украину..рассказал много интересного...
Смотреть Всем...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.01.2023 17:43 Відповісти
 
 