У лютому планується візит до Києва керівництва Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн, - Politico
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За даними Politico, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві на початку лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
ЄС планує провести консультації з Україною на найвищому рівні у лютому, щоб ще раз продемонструвати підтримку країні на тлі повномасштабного вторгнення росії.
За попереднім планом, близько 10-15 уповноважених європейських чиновників зустрінуться зі своїми колегами у Києві. На меті цього зібрання - "подальше поглиблення відносин" і прояв солідарності.
"Це визнання прогресу, який Україна робить на своєму шляху до ЄС", – сказав представник Єврокомісії.
Серед тих, хто може увійти до делегації, окрім фон дер Ляєн – віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, представник ЄК Паоло Джентілоні, Високий представник ЄС Жозеп Боррель, єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган та інші.
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