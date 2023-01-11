На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження. Потрібні спеціальні засоби для зігріву рук та ніг, - Бутусов
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На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, бо морози будуть ще. На жаль, війська не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг. Міноборони на ці проблеми, звичайно, звернути увагу не встигло, зима як завжди прийшла раптово, тому, шановні волонтери, маємо зробити це самі. Під час інтенсивних бойових дій кожен боєць потребує спеціальних засобів для зігріву рук та ніг", - пише він.
За словами Бутусова, багато хто для себе подбав, але витрата постійна, переїзди і відсутність централізованого постачання ускладнюють забезпечення.
"Також важливо забезпечити грілками операторів дронів - є зігрівачі для рук електричні, зручні для зігріву пальців. Кожен воїн має отримати такі обігрівачі, витрата їх значна. Забезпечити треба усіх, бо після потепління знов можуть бути морози, кожен на фронті повиннн мати трохи засобів утеплення", - резюмує журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Десь на схід відправили
Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказом
Я бачу що вони пишуть у твіттер , там суцільна - маячня божевільного , безладний набір букв і думок . То тролі ,, вони просто тролять українців .
Навіть самі ж кацапсячі пропагандони пишуть що ніякого оточення немає і в помині , навіть петух - прігожин вже це визнав .
Стрелков Игорь Иванович
Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать.
Три роки не встигали звертати увагу на ЗСУ, бо асфальт треба було класти для кацапських військових колон бронетехніки
У того Рєзнікова совок в голові, що він там знає, та і народ України також не дуже обізнаний з нововеденнями в арміях провідних країн Заходу.
Шось думаю в армії Швеції чи Фінляндії таких проблем з обмороженнями немає.
Можливо можна це зробити через фонд Юрія Бутусова.
https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund Потому что , только что перечислили деньги , уже наверно зашли . Обидно будет если не туда .
Там же все страны десятки тысяч отправляли.
Канада предоставит Украине военную помощь на сумму 47 миллионов долларов, сообщила министерка обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает CBC.
Пакет военной помощи будет включать 500 тысяч единиц зимней одежды и оборудования
@leusenko1
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29 мин
На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження, - Бутусов. Бійці не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг. Тим часом шоумен Резніков піариться по всім телеканалам.
Може, Міноборони нема діла до потреб ЗСУ? Для ЗЕ какая_разніца
Каталитическая грелка обогреватель для рук. Идеально подходит для защиты от холода при катании на лыжах, экстремальных видов спорта, кемпинга, рыбалки, охоты и в многих других условиях.
Во время работы грелка нагревается до температуры ~ 60 ° С, регулировать температуру можно перекрытием доступа воздуха к грелке, с помощью специального чехла / мешочка, который идет в комплекте, к тому же в нем грелку удобнее использовать.
Для того, чтобы приостановить работу грелки, необходимо закрыть отверстия в защитной крышке на 30-50 секунд. Для работы грелки необходим только очищенный бензин. Например очищенный бензин для зажигалок, или любой бензин высшей степени очистки. Главное, не применяйте этилированный бензин, он уничтожит катализатор.
Вес: 70гр.
Размеры: 90 мм x 55 мм x 20 мм.
Инструкция к применению:
1. Снимите каталитический картридж
2. Залейте бензин с помощью шприца 12 грамм топлива.
3. Слегка встряхните грелку отверстием вниз для удаления излишков топлива, оденьте картридж и проведите зажигалкой (прогрейте катализатор) в течение 10-15 секунд.
4. Наденьте защитную крышку. Грелка начнет прогревается.
бедные наши ребята...такая погода, что и собаку не выгонишь на 5 минут...Господи...
Но Резников сказал, чтолюдей хватает имобилизация не нужна.
Відзвітували на телебаченнях марафонів, що «усьо до ЗИМОВИХ УМОВ готово у Захисників України», курви продажні, хоть би вас на 30 днів січня в окопи на передок!!!
Це пряма безвідповідальність та повна некомпетентність Шмигаля-Резнікова, але жоден із них, не постане перед Генпрокурором…..
Саботажники привладні….
Знову *********?
Всі проблеми вирішуються за кошт союзників та волонтерів. Приклад: майже вся зброя, зимовий одяг, безпілотники, а зараз ще й обігрівальні засоби.
На ноги дутики, вони і тепліше і легше і зручніше при ходьбі.
На руки двошарові перчатки та варежки, але в них бій вести неможливо, тому надягають тактичні, але в них холодно. Треба варежки а у них хімічні грілки, щоб зігріватися поки ворог не атакує, тут Бутусов на 100% правий.
Морды бить и судить виновных в воровстве и вымогательстве будем после Победы, обязательно будем....