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На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження. Потрібні спеціальні засоби для зігріву рук та ніг, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зима,зсу

На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"На це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, бо морози будуть ще. На жаль, війська не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг. Міноборони на ці проблеми, звичайно, звернути увагу не встигло, зима як завжди прийшла раптово, тому, шановні волонтери, маємо зробити це самі. Під час інтенсивних бойових дій кожен боєць потребує спеціальних засобів для зігріву рук та ніг", - пише він.

За словами Бутусова, багато хто для себе подбав, але витрата постійна, переїзди і відсутність централізованого постачання ускладнюють забезпечення.

"Також важливо забезпечити грілками операторів дронів - є зігрівачі для рук електричні, зручні для зігріву пальців. Кожен воїн має отримати такі обігрівачі, витрата їх значна. Забезпечити треба усіх, бо після потепління знов можуть бути морози, кожен на фронті повиннн мати трохи засобів утеплення", - резюмує журналіст.

Також читайте: Герої України та кавалери орденів із 1 січня отримуватимуть щомісячні грошові виплати, - Міноборони

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+119
Не міністерство оборони,а збіговисько підарасів і Маляр. Аби тільки красти та "пиляти". Виродки.
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11.01.2023 16:46
+91
Зима прийшла раптово.
Голого рєзнікова на мороз би вигнати. Тупий триздун.
Хоч би до ампутацій не дійшло
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11.01.2023 16:49
+72
Дивишся на гуляння в батальонах монако і серце плаче за наших захисників...
Як це змінити!???!!!
Слава ЗСУ!!!
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11.01.2023 16:51
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Сьогодні свіжі істрорії з Соледара про ампутацію відморожених пальців. Хлопці в окопах при -15-20 мусять тримати бій добу і більше. Зимове взуття не спасає. Потрібні "активні" грілки.
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11.01.2023 18:56 Відповісти
На війну забрали знайомого, два роки тому переніс тяжкий інсульт, мав параліз і порушення мовлення.
Десь на схід відправили
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11.01.2023 17:29 Відповісти
Таке враження що наші генерали своєю тупістю знищують солдатів
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11.01.2023 19:14 Відповісти
Мій батько воював ще у фінську... Обморозив руки! А це на все життя... Тому й через 50 років за найменшого холоду руки у нього "наливалися" і він не міг носити перчатки - лише рукавиці.
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11.01.2023 17:36 Відповісти
Скільки ж тобі років якщо твій батько у фінську воював, якщо ****** то хоч калькулятором користуйся, або кажи дідо))) Що до обмороження, я у фінську не воював)) але відморозив кінчики пальців рук та ніг у 88 коли сужив у радянській армії, тепер мерзнуть при мінімальних морозах...
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12.01.2023 11:01 Відповісти
От, навіщо ви так? Його тато- Дункан МкЛаут, а воно, щойно вилупилось на форумі.
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12.01.2023 15:52 Відповісти
********** видно про зиму не слышали,******. В кабинетах в Киеве не холодно,а на сцене 95 го квартала тоже.
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11.01.2023 17:38 Відповісти
Якого - коридора ? Що ти верзеш ?? Ти курнув щось ?
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11.01.2023 17:42 Відповісти
"орки пишут" що ППО знищили все вже разів 30, а воно все працює. Літаків збили 300, а вони все літають (перед війною було 86 по деяким даним)
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11.01.2023 18:13 Відповісти
операторів дронів
Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється наказом
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11.01.2023 23:47 Відповісти
Не читай тієї галіматьї , що вони пишуть ..
Я бачу що вони пишуть у твіттер , там суцільна - маячня божевільного , безладний набір букв і думок . То тролі ,, вони просто тролять українців .
Навіть самі ж кацапсячі пропагандони пишуть що ніякого оточення немає і в помині , навіть петух - прігожин вже це визнав .

Стрелков Игорь Иванович

Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать.
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11.01.2023 18:15 Відповісти
Цілий віник мабуть зелений з Ямайки скурив
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11.01.2023 18:30 Відповісти
Я курнув!
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12.01.2023 09:59 Відповісти
А як же зі 101 заявою про 100% забезпечення зимовою формою? Де вона
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11.01.2023 17:39 Відповісти
Треба цих п…….ів з МО,з ОП на мороз,вони ж були на «нулю»,як заявляє де-хто з них.Або під суд,тобто розстріл на місці,за законом війни.Досить «панькатись»
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11.01.2023 17:48 Відповісти
Такі треба. Але поки що шукатиму яким волонтерам гроші перекинути, щоб швидко і надійно хлопцям доставили необхідне.
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12.01.2023 00:39 Відповісти
міноборони думало(?),що морозів не буде.
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11.01.2023 17:53 Відповісти
Прикро те,що немає якогось планування. Завжди такі речі повідомляють раптово. Що робити волонтерам? Поки збереш,поки відправиш,то вже всі пальці повідморожують наші хлопці((
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11.01.2023 18:16 Відповісти
Раптово вам мороз наступив? Географію не треба було прогулювати! На Донбасі доволі суттєво континентальний климат, а подивитись кінохроніку хто вам забороняє, що вдягали бійці взимку 1941 року -міхові рукавиці, кожухи та валянки, Карл! Це збирати потрібно було літом, бо там не причерноморський курорт.
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12.01.2023 05:35 Відповісти
Придурок передноворічний, що ти можеш знати про 2-гу світову, якщо твою пам'ять від 2014 відформатовано?
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12.01.2023 16:05 Відповісти
Міноборони на ці проблеми, звичайно, звернути увагу не встигло, зима як завжди прийшла раптово Джерело: https://censor.net/ua/n3392666

Три роки не встигали звертати увагу на ЗСУ, бо асфальт треба було класти для кацапських військових колон бронетехніки
У того Рєзнікова совок в голові, що він там знає, та і народ України також не дуже обізнаний з нововеденнями в арміях провідних країн Заходу.
Шось думаю в армії Швеції чи Фінляндії таких проблем з обмороженнями немає.
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11.01.2023 18:28 Відповісти
А кто в теме вот это не левандос ? Алла Новосад 5b57f84f

Можливо можна це зробити через фонд Юрія Бутусова.

https://censor.net/ua/yuriy_butusov_fund Потому что , только что перечислили деньги , уже наверно зашли . Обидно будет если не туда .
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11.01.2023 18:29 Відповісти
Треба ще пороха попросити
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11.01.2023 21:19 Відповісти
Yakov, можете бути спокійним, якщо скористались реквізитами наданими Юрієм.
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12.01.2023 19:45 Відповісти
Якби не волонтери та народ,то невідомо,як би наша армія тримала оборону....
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11.01.2023 18:44 Відповісти
вопили что всё ок. Где всё? опять списдили или на складах припрятали?
Там же все страны десятки тысяч отправляли.

Канада предоставит Украине военную помощь на сумму 47 миллионов долларов, сообщила министерка обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает CBC.

Пакет военной помощи будет включать 500 тысяч единиц зимней одежды и оборудования
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11.01.2023 18:48 Відповісти
Восени знайомим з ЗСУ рекомендував купувати хімічні і електричні грілки для рук/ніг (враховуючи рівень "турботи" МО про військових).
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11.01.2023 18:52 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

29 мин

На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження, - Бутусов. Бійці не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг. Тим часом шоумен Резніков піариться по всім телеканалам.
Може, Міноборони нема діла до потреб ЗСУ? Для ЗЕ какая_разніца
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11.01.2023 18:55 Відповісти
Грелка каталитическая для рук бензиновая Mil-tec.

Каталитическая грелка обогреватель для рук. Идеально подходит для защиты от холода при катании на лыжах, экстремальных видов спорта, кемпинга, рыбалки, охоты и в многих других условиях.

Во время работы грелка нагревается до температуры ~ 60 ° С, регулировать температуру можно перекрытием доступа воздуха к грелке, с помощью специального чехла / мешочка, который идет в комплекте, к тому же в нем грелку удобнее использовать.

Для того, чтобы приостановить работу грелки, необходимо закрыть отверстия в защитной крышке на 30-50 секунд. Для работы грелки необходим только очищенный бензин. Например очищенный бензин для зажигалок, или любой бензин высшей степени очистки. Главное, не применяйте этилированный бензин, он уничтожит катализатор.

Вес: 70гр.

Размеры: 90 мм x 55 мм x 20 мм.

Инструкция к применению:

1. Снимите каталитический картридж

2. Залейте бензин с помощью шприца 12 грамм топлива.

3. Слегка встряхните грелку отверстием вниз для удаления излишков топлива, оденьте картридж и проведите зажигалкой (прогрейте катализатор) в течение 10-15 секунд.

4. Наденьте защитную крышку. Грелка начнет прогревается.

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11.01.2023 20:21 Відповісти
Валянки в мороз це саме те, мене поймуть люди які стояли в морози на постах в валянках, рукавиці шерстяні з прорезиним верхом, чого в нас таке уйоби.щне тилове забезбечення, Рєзнікову на фейсбку це пишуть редактор?!
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11.01.2023 19:12 Відповісти
Аби поржати ?? Які "... на постах в валянках..." У Бахмуті і Солетарі ??
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11.01.2023 19:57 Відповісти
валянки+гусячий жир=обмороження не отримаєш ніколи
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11.01.2023 21:08 Відповісти
100 % - так і є . Але там рухома війна, які валянки ??
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12.01.2023 00:19 Відповісти
Ти чучєло в армії ніколи не був, я б тебе гнида заганяв як цуцика
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11.01.2023 21:18 Відповісти
дєд ??
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12.01.2023 00:17 Відповісти
Та ні, придурок звичайний із звихненою клавою
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12.01.2023 16:10 Відповісти
Лошара,ти в армії служив чи тільки в диванних військах?
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11.01.2023 22:13 Відповісти
1. питання до чого ? поясніть ...
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12.01.2023 00:18 Відповісти
Краще валянків дутики на пені. Їх виробляють у Хмельницькому. Легкі, внутрішня вкладка виймається та сушиться, якщо є де. Вкладка малогабаритна і легка, тому бійцю краще мати три таки. Я своєму сину такі передав. Ось тільки їх легко порізати та вогнем спалити.
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11.01.2023 23:03 Відповісти
Ось тут круті хімічні багаторазові хлопці роблять, я періодично закупаю і на фронт відправляю знайомим в підрозділи: market.dozhor.com.ua
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11.01.2023 19:07 Відповісти
Як відгуки про ці грілки?
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11.01.2023 22:31 Відповісти
Все діло в тому що висотехнологічний одяг який з гортексом і з усіма наворотами вони не закуповують бо це дорого і откатам місуя не буде, а страждають наші воїни, що можно зробити, шерстяні носки та рукавиці!
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11.01.2023 19:18 Відповісти
Перший рік як вчиш мову, бовдуре?
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12.01.2023 16:15 Відповісти
Зі мною шестеро згодні а з тобою ніхто, так хто бовдур)))) а взагалі пішов на х...
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12.01.2023 18:07 Відповісти
Дебіле, якщо тобі там так добре то насолоджуйся ще візьмуть в ОПу.
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12.01.2023 18:16 Відповісти
Покажи мені хоть один мій комент де я підтримую чі Зе, ОПу, чі Єрмака, я їх тільки й критукую, ти шось попутав)))
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12.01.2023 19:23 Відповісти
Бачів відео де хлопцв кажуть, що як мінімум три бригади чи підрозділи з трьох бригад теж не зрозуміло, жаліються що Нац. Гвардія своїх поранених кидає гниди
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11.01.2023 20:00 Відповісти
1 бригада це скільки людей ?? І яка територія Соледару ??
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11.01.2023 20:00 Відповісти
Тільки ти мабуть гуглити вмієшь я так розумію)
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11.01.2023 21:17 Відповісти
Тю ... То най не пише єрунди.
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12.01.2023 00:21 Відповісти
Це правда гріються біля свічок, буржуйок нема, хлопці замеерзають!!!!!!!!
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11.01.2023 19:57 Відповісти
А де ви у тих умовах ту буржуйку поставите? Та і дрова для неї підвести велика проблема. Тільки якісний одяг, взуття та як можна частіше робити ротацію.
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11.01.2023 23:05 Відповісти
Бутусов піднімає правильну тему. Але вчора бачив військового без шапки і одітого по-осінньому.
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11.01.2023 20:02 Відповісти
права была мама, которая ругала бойца в каске, но без шапки....
бедные наши ребята...такая погода, что и собаку не выгонишь на 5 минут...Господи...
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11.01.2023 22:01 Відповісти
Зате в нас прес. Офіцерів в кожної бригади і думаєшь це тебе країна п'ять років вчила, зарплату плате як передовику а воно **** сидить десь за двісті км і тільки пиз..дить
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11.01.2023 20:03 Відповісти
Головний ******, він же чотирижди уклоніст, сидить в бункері і йому не дує. Життя удалося.
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11.01.2023 22:00 Відповісти
Це точно! Рейтинг попер стрімко вгору! До виборів вже воно готується. Разом зі всією шоблою.
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12.01.2023 06:52 Відповісти
Шановний, не підтакуйте цьому свіжо вилупленому довбню... мало того, що безграмотне, але штиняє від його дописів свинособачиною.
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12.01.2023 16:20 Відповісти
Згинь па.ло кончєне)))
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12.01.2023 18:09 Відповісти
Какие к бесам грелки? Уже давно есть носки и перчатки обогревающие на аккумуляторах (до 500 циклов зарядки) или карбоновых пластинах. Стоят относительно недорого, ими в мирной жизни охотники и рыбаки пользуются.
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11.01.2023 20:31 Відповісти
То він про це і пише.
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12.01.2023 00:22 Відповісти
Стоит у амеров попросить Mickey Boots. Для Аляски норм, будет норм и для Украины.
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11.01.2023 20:55 Відповісти
На морозе надо чаще делать ротацию, обеспечитьсонв тепле, а не держать без замены круглосуточно
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11.01.2023 21:12 Відповісти
Так, ви праві. Питання лише в тому - а як це зробити?
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11.01.2023 23:06 Відповісти
нужно иметь резервы. Войск в обороне должно быть не меньше, чем у наступающих.
Но Резников сказал, чтолюдей хватает имобилизация не нужна.
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12.01.2023 00:36 Відповісти
будь-який жир врятує від обмороження,але найкраще гусячий.
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11.01.2023 21:21 Відповісти
ШмигалЮ із таленовитиви замами, Резнікову та його мудрим замам тепло!! Як були тупими при посадах кимось посаджені, так воно і підтвердилося !!!
Відзвітували на телебаченнях марафонів, що «усьо до ЗИМОВИХ УМОВ готово у Захисників України», курви продажні, хоть би вас на 30 днів січня в окопи на передок!!!
Це пряма безвідповідальність та повна некомпетентність Шмигаля-Резнікова, але жоден із них, не постане перед Генпрокурором…..
Саботажники привладні….
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11.01.2023 21:26 Відповісти
Самі кращі наші волонтерші, це наші мамулі тьоті та бабулі, їм потрібні носки, вісім!!!!!! Шерсьяні, бабульки допомлгайте, Зе всерівно
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11.01.2023 21:48 Відповісти
В'язані у ручну шкарпетки будуть рваними максимум за три доби. Зараз ЗСУ забезпечуються гарними зимовими шкарпетками, але їх би більше потрібно було б...
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11.01.2023 23:08 Відповісти
Нам же наперебій розказували, що в нас армія забезпечена, це у кацапів чмобіки будуть вмирати від холоду?
Знову *********?
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11.01.2023 22:08 Відповісти
Я вже давно задаюся одним питанням: на@уя ми утримуємо цілу армію трутнів які називаються Міністерством оборони. За що не беруться, все про@бують. Лише одне роблять з натхненням та професійно - розкрадають бюджетні кошти.
Всі проблеми вирішуються за кошт союзників та волонтерів. Приклад: майже вся зброя, зимовий одяг, безпілотники, а зараз ще й обігрівальні засоби.
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11.01.2023 22:08 Відповісти
100 %, воровство имеет конкретные фамилии...
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13.01.2023 20:03 Відповісти
На перших порах шерстяні шкарпетки +обгорнути ногу газетою ,бажано змазану жиром, хоч би салом,на крайній випадок, а ідеально валенки, радянські перчатки на 3 пальці зимові та бушлат-ватнік.
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11.01.2023 22:09 Відповісти
І все це швидко вбирає у себе вологу, стає важким та погано гріє. В нас не Сибір, де холодно та сухо.
На ноги дутики, вони і тепліше і легше і зручніше при ходьбі.
На руки двошарові перчатки та варежки, але в них бій вести неможливо, тому надягають тактичні, але в них холодно. Треба варежки а у них хімічні грілки, щоб зігріватися поки ворог не атакує, тут Бутусов на 100% правий.
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11.01.2023 23:13 Відповісти
Ти хоч раз воював у тому мотлоху про який розповідаєш? Я у тому що ти радиш на посту два роки стояв, рухомість на такому рівні ні що спритний нападник накопав би мене у сраку сраку і забрав автомата, ти ще згадай десятикілові тулупи та ватні штани...
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12.01.2023 11:11 Відповісти
Так за річкою, а тобі пропоную при -18 побути добу в окопі,в легкому одязі.
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12.01.2023 20:22 Відповісти
дитино, я у 37° на посту стояв, тою масною газетою про яку кажеш ліпше голову собі закрути, може розумніші ідеї з'являться)) пропонує воно мені...
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13.01.2023 09:22 Відповісти
Гудман , диванний вояка,ти міг і раком стоятипри37, про ,що не знаєш, то не патякай там , де спілкуються дорослі.
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16.01.2023 17:52 Відповісти
так, погоджуюся))) я ще дітваком був коли ти, підар, смоктав дорослим у три зміни...
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18.01.2023 16:16 Відповісти
Как уже задрала зебилья поза , типо, моя хата с краю - я вам ничего не должен. Предлагаю их - на восток на курсы повышения квалификации, во главе с безмозглой. Пусть там на морозе и налегке стают раком , идут боком - краба танцуют, пару суток не пускать в блиндаж.
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11.01.2023 22:31 Відповісти
Все пищат что дайте Патриот,а что армия без носков и трусов как говорится,то все молчат.Я тут про власть:
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11.01.2023 22:40 Відповісти
Теба на передову тих генералів які доповідали гундосікувідосіку що ЗСУ годові до зимових бойових дій як ніколи...
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12.01.2023 11:04 Відповісти
Просьба ко всем, кто может что то изменить. В зоне боевых действий не хватает маскировочных сетей. Бойцы сбрасываются и покупают сами ( в 10 км от боев, в поселках массово продаются).
Морды бить и судить виновных в воровстве и вымогательстве будем после Победы, обязательно будем....
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13.01.2023 19:53 Відповісти
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