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Чекаємо на рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився за прискорення інтеграції країни в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було б максимально ефективним і відповідним реальності та нашому оборонному потенціалу рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"На сьогодні просто підтримки України від колег із НАТО та просто підтримки у вигляді риторики недостатньо. Недостатньо для мотивації нашої держави, мотивації наших воїнів. Нам потрібні кроки вперед. Ми дуже чекаємо на потужні кроки у Вільнюсі на саміті НАТО", - заявив Зеленський.

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"Головну увагу приділили безпеці. Я поінформував про ситуацію на передовій, про підготовку Росії до нової ескалації на фронті. Ми відповідатимемо. Головне, щоб будь-яка ескалація наблизила фінал держави-терориста", - розповів Зеленський про зустріч з колегами.

"Значну увагу приділили нашій подальшій інтеграції до ЄС та НАТО. Готуємося до саміту Україна-ЄС і початку переговорів про членство України в ЄС, які мають відбутися, ми сподіваємося, вже цього року", - додав він.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Ірина Геращенко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, повідомляє в Телеграм:
"<Сьогодні вібулось засідання комітету закордонних справ Верховної Ради> Голова комітету слуга Мережко та інші слуги скасували своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейської Солідарності Петра Порошенка натомість завели в делегацію ВР представників груп «За майбутнє» і «Довіра».
Недопуск Петра Порошенка на ПА НАТО, виходить, був квіточками; єдність від влади в усій красі"
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11.01.2023 17:31
+10
Наступному президенту буде дуже важко,
бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш

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11.01.2023 17:35
+10
І що для цього зробила пліснява влада?
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11.01.2023 17:48
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З нинішнім рівнем ЗЄ-корупціі можна чекати до кінця часів.

Швидше буде, якщо Зє-ждунів вкоротити на голову.
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11.01.2023 17:23 Відповісти
краще б оформити військовий союз з США, Великобританією, Польщою, Фінляндією, Литвою, Латвією та Естонією ... це був би дійсно потужниій та вмотивований союз ... бути в одному союзі з мадьярами та болгарами це зашквар
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11.01.2023 17:26 Відповісти
Повна дурниця. Ніхто з цих країн за нас воювати не буде. Навіщо цей союз для них?
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11.01.2023 17:29 Відповісти
сама ти дурниця ... можли ще й повна ... Польща,Фіни страни Балтії це самі мотивовані проти орди країни ... бо з рашистами вони всі воювали у минулому сторіччі і не раз ... Великобританія це давній ворог рашистів у північній Європі ... ну а США .... це просто без коментарів ... і ... так дурнику ... вони всі є в НАТО .... нумо, позкажи, чому у бюрократичний помийці НАТО вони будуть воювати в Україну, а у цьому союзі не будуть?
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11.01.2023 17:33 Відповісти
Навіщо цим країнам воювати з парашиєю, якщо на них ніхто не нападає? І всі ці країни в НАТО або вже за три хвилини в НАТО, тому за них буде колективна робота.
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11.01.2023 17:47 Відповісти
на Францію чи навіть на Німеччину рашка точно не нападе, бо ...
буде розбита Україною, або Польщею
вот тому й саботують шольци-макрони військову допомогу Україні, за воювати я вже мовчу

що буде робити НАТА у разі нападу на одну країх із в альянсі із Туреччиною чи Мадярщиною - прямим друзями буйла ?
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11.01.2023 19:58 Відповісти
Я думаю, що якщо парашия буде нападати на польщу, то умовне "24.02" для поляків почнеться з десятків тактичних ракет з ядерними боєголовками. Аби швидко проїхати за пару годин до німецького кордону через польщу на берлін.
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11.01.2023 20:45 Відповісти
угу і реально лямку тягнути зможуть хіба що США та Британія,ти полякам скажи щоб вони виходили з НАТО,то пошлють так далеко, звідки ще не повертались,ти б бовдуре спитався чи хоч хтось з наведених ХОЧЕ ТАКОГО СОЮЗУ...
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11.01.2023 20:14 Відповісти
Сьогодні у суддівської мафії має бути сходка, вони мають делегувати своїх представників у вищу раду правосуддя. Якщо цього не буде зроблено, то на євроінтеграції можна поставити хрест. Однак клоуни і далі будуть нам розповідати казочки про хєрових європейців і погане НАТО, яке не хоче їх брати до себе.
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11.01.2023 17:27 Відповісти
Ірина Геращенко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, повідомляє в Телеграм:
"<Сьогодні вібулось засідання комітету закордонних справ Верховної Ради> Голова комітету слуга Мережко та інші слуги скасували своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейської Солідарності Петра Порошенка натомість завели в делегацію ВР представників груп «За майбутнє» і «Довіра».
Недопуск Петра Порошенка на ПА НАТО, виходить, був квіточками; єдність від влади в усій красі"
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11.01.2023 17:31 Відповісти
Тібє ніхто нічего нє должен
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11.01.2023 17:31 Відповісти
В мене э бізнес-ідея... календар, де кожен новий день, це відділ з маленькою шоколадкою і фразами - " сьогодні № день героїчного супротиву укроїнського народу, нам потрібно від партнерів : більше ПВО, більше танків,більше грошей....я стверджую,що мій календар практично повністю може замінити президента України, бо крім фраз" нам треба більше всього" його функціонал закінчується.
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11.01.2023 17:32 Відповісти
Наступному президенту буде дуже важко,
бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш

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11.01.2023 17:35 Відповісти
Вот, что ни говорите, но Зелес не по шуточному пыньку с рф отделывает, уже...
Его место в истории по факту больше и важнее чем у всех предыдущих.
Такой вот вираж!
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11.01.2023 19:20 Відповісти
його місце на лаві підсудних,і пині від буби ні холодно ні жарко,він його за гівно не рахує
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11.01.2023 20:15 Відповісти
не рахував - и прорахувався
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11.01.2023 20:18 Відповісти
глибше лижи глибше,твоя буба ВБИВЦЯ не менше ніж *****,бо один вбиває прямо і своєю участю,а інший своєю бездіяльністю.
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11.01.2023 23:22 Відповісти
Зелес - Президент Украины, это - факт.
И Президент победившей страны Украины - будет тоже факт.
Много у него недостатков, но мне он симпатичней, скажем, Ющенка...
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12.01.2023 00:22 Відповісти
угу і перше чудо яке іменно після перемоги сяде,і бажано назавжди щоб більше випадкове, не потрапляло,але хоча стоп ви ж бидляки чергового виберете,бопаржать то кльово,але іменно "армія,мов,віра" це те що працює,і те що твій "пабєдітєль" зневажав до глибини свого нутра,так що люби раб того хто тобі сре на голову,але заждіть ті ж як істинний ********* чомусь любиш бубу з-за кордону..."совпадєніє,не думаю"
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12.01.2023 00:39 Відповісти
Давайте не ссориться. Я знаю, что Вы за Порошенко.
Ну, получилось как получилось...
Я вообще не голосовал. Но Зелеса во время
войны сильно критиковать не хотелось бы.

"совпадєніє,не думаю" - плохой персонаж, таких ну их цитировать, моветон
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12.01.2023 00:45 Відповісти
І що для цього зробила пліснява влада?
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11.01.2023 17:48 Відповісти
Ослику треба для початку інтегрувати процедури повернення вкрадених украінських грошей, повернення тероборони Іспаніі, батальйонів монако, лодзь, куршавель. Чому одним закон і священний обовязок захищати Батьківщину а іншим просирати по закордонах вкрадені в наших солдатів гроші і обсикатись від шампанського по 1кіло євро за пляшку. Ослик це знає, напевне ще й рже і обговорює з ними ці блювотні селфі
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11.01.2023 18:04 Відповісти
С дЕрмаком в кармане и прочими Штирлицами в зРаде этого не будет...
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11.01.2023 18:27 Відповісти
 
 