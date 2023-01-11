Чекаємо на рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський висловився за прискорення інтеграції країни в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Було б максимально ефективним і відповідним реальності та нашому оборонному потенціалу рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.
"На сьогодні просто підтримки України від колег із НАТО та просто підтримки у вигляді риторики недостатньо. Недостатньо для мотивації нашої держави, мотивації наших воїнів. Нам потрібні кроки вперед. Ми дуже чекаємо на потужні кроки у Вільнюсі на саміті НАТО", - заявив Зеленський.
"Головну увагу приділили безпеці. Я поінформував про ситуацію на передовій, про підготовку Росії до нової ескалації на фронті. Ми відповідатимемо. Головне, щоб будь-яка ескалація наблизила фінал держави-терориста", - розповів Зеленський про зустріч з колегами.
"Значну увагу приділили нашій подальшій інтеграції до ЄС та НАТО. Готуємося до саміту Україна-ЄС і початку переговорів про членство України в ЄС, які мають відбутися, ми сподіваємося, вже цього року", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Швидше буде, якщо Зє-ждунів вкоротити на голову.
буде розбита Україною, або Польщею
вот тому й саботують шольци-макрони військову допомогу Україні, за воювати я вже мовчу
що буде робити НАТА у разі нападу на одну країх із в альянсі із Туреччиною чи Мадярщиною - прямим друзями буйла ?
"<Сьогодні вібулось засідання комітету закордонних справ Верховної Ради> Голова комітету слуга Мережко та інші слуги скасували своє попереднє рішення щодо делегування в ПАРЄ від Європейської Солідарності Петра Порошенка натомість завели в делегацію ВР представників груп «За майбутнє» і «Довіра».
Недопуск Петра Порошенка на ПА НАТО, виходить, був квіточками; єдність від влади в усій красі"
бо в попереднього ніякі досягнення не вкрадеш
Его место в истории по факту больше и важнее чем у всех предыдущих.
Такой вот вираж!
И Президент победившей страны Украины - будет тоже факт.
Много у него недостатков, но мне он симпатичней, скажем, Ющенка...
Ну, получилось как получилось...
Я вообще не голосовал. Но Зелеса во время
войны сильно критиковать не хотелось бы.
"совпадєніє,не думаю" - плохой персонаж, таких ну их цитировать, моветон