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Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,leopard

Україна очікує об’єднаного рішення кількох країн щодо постачання танків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обговорювали тематику танків, і є позитивні сигнали та рішення. Ми чекаємо на об'єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"Ми боремося з тисячами танків РФ. Бачу позитивне рішення польських колег. Сьогодні ми чекаємо на ще один позитивний сигнал про постачання танків західного зразка. Але все це - об'єднана робота всіх держав", - сказав він.

Також читайте: Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard, - Дуда (оновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
ні вдягнути, ні обігріти держава воїнів не може
про зброю мовчимо
мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
у них є війна чи ні
розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
де внутрішні держзамовлення???
чому, млять стан а не війна???
чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
все, **** не на часі...
а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
воїнам замерзати живцем, на часі
по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
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11.01.2023 22:34
+5
Дякувати союзникам!
Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
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11.01.2023 19:37
+5
никто из адекватных украинцев в этот бред что зеленский полководец - а не предатель перекрасившийся - не верит
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11.01.2023 21:12
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нє курва саме 1 єдина країна й може нам допомогти

проте ***** не хоче...
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11.01.2023 17:32 Відповісти
Допоможе, але на все свій час.
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11.01.2023 19:37 Відповісти
вам кацапским ботам и хаймарса хватит с головой ..
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11.01.2023 21:09 Відповісти
То він про *******?
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11.01.2023 17:38 Відповісти
Дякувати союзникам!
Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
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11.01.2023 19:37 Відповісти
никто из адекватных украинцев в этот бред что зеленский полководец - а не предатель перекрасившийся - не верит
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11.01.2023 21:12 Відповісти
То виходить що неадекватів трохи є..... нажаль.
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12.01.2023 10:29 Відповісти
ні вдягнути, ні обігріти держава воїнів не може
про зброю мовчимо
мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
у них є війна чи ні
розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
де внутрішні держзамовлення???
чому, млять стан а не війна???
чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
все, **** не на часі...
а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
воїнам замерзати живцем, на часі
по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
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11.01.2023 22:34 Відповісти
От телепень!!! Молись на ту одну країну, бо то буде тільки початок. Обєднаного рішення ти не дочекаєшся...
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11.01.2023 23:32 Відповісти
Знаю - ЛЮДИ НЕ МІНЯЮТЬСЯ
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12.01.2023 01:13 Відповісти
Чого можна очікувати від наркозалежноі особи ?😕
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12.01.2023 07:38 Відповісти
Зеленський не пускає Порошенка в ПАРЄ.

Порох міг би збільшити чи пришвидшити західну допомогу ЗСУ і Україні, але Зе вважає, що нехай краще загине тисяча-друга наших воїнів, нехай зайвий місяць усі поживуть без світла -
тільки би Порох не забрав у нього кілька відсотків рейтингу.😡
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12.01.2023 07:27 Відповісти
Янєлох дуже "ранімий" та "злопамятний".
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12.01.2023 10:31 Відповісти
 
 