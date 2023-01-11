Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти

Україна очікує об’єднаного рішення кількох країн щодо постачання танків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обговорювали тематику танків, і є позитивні сигнали та рішення. Ми чекаємо на об'єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"Ми боремося з тисячами танків РФ. Бачу позитивне рішення польських колег. Сьогодні ми чекаємо на ще один позитивний сигнал про постачання танків західного зразка. Але все це - об'єднана робота всіх держав", - сказав він.

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