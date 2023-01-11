Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти
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Україна очікує об’єднаного рішення кількох країн щодо постачання танків.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми обговорювали тематику танків, і є позитивні сигнали та рішення. Ми чекаємо на об'єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.
"Ми боремося з тисячами танків РФ. Бачу позитивне рішення польських колег. Сьогодні ми чекаємо на ще один позитивний сигнал про постачання танків західного зразка. Але все це - об'єднана робота всіх держав", - сказав він.
Топ коментарі
+8 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар11.01.2023 22:34
+5 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар11.01.2023 19:37
+5 Anti Ihalainen
показати весь коментар11.01.2023 21:12
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Будь ласка, зачекайте...
проте ***** не хоче...
Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
про зброю мовчимо
мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
у них є війна чи ні
розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
де внутрішні держзамовлення???
чому, млять стан а не війна???
чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
все, **** не на часі...
а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
воїнам замерзати живцем, на часі
по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
Порох міг би збільшити чи пришвидшити західну допомогу ЗСУ і Україні, але Зе вважає, що нехай краще загине тисяча-друга наших воїнів, нехай зайвий місяць усі поживуть без світла -
тільки би Порох не забрав у нього кілька відсотків рейтингу.😡