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Протягом 11 січня Сили оборони збили один російський вертоліт та 2 безпілотники, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо знищення російських повітряних цілей протягом 11 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється", - зазначається у повідомленні.
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