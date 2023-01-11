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Генштаб ЗС (4507) вертоліт (709)

Протягом 11 січня Сили оборони збили один російський вертоліт та 2 безпілотники, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо знищення російських повітряних цілей протягом 11 січня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 січня ЗСУ збили 3 вертольоти та 3 безпілотники росіян, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
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11.01.2023 19:04
+12
Аналагав нет бьют как мух. Втарая армия усыхается.
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11.01.2023 19:02
+9
cхоже що закінчуються на парасії досвідчені льотчики... все менш та менш літають і це на краще
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11.01.2023 18:50
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cхоже що закінчуються на парасії досвідчені льотчики... все менш та менш літають і це на краще
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11.01.2023 18:50 Відповісти
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11.01.2023 19:00 Відповісти
Аналагав нет бьют как мух. Втарая армия усыхается.
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11.01.2023 19:02 Відповісти
Отличная новость. Хотя конечно лучше было бы два вертолёта и один беспилотник. Но и так хорошо.
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11.01.2023 19:03 Відповісти
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11.01.2023 19:04 Відповісти
"Крокодили" не літають!
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11.01.2023 19:39 Відповісти
Жизнь кацапского вертолёта измеряется в 52 "ка"- "ка" - "ка"....
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11.01.2023 20:12 Відповісти
Тим часом США укріплюють східний фронт NATO.

Помічено сьогодні у Нідерландах: https://www.youtube.com/watch?v=r3fAnVa3krE
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11.01.2023 21:03 Відповісти
Маю надію , що пілот або здох , або в полон потрапив 😠
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11.01.2023 21:46 Відповісти
 
 