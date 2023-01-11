Протягом 11 січня Сили оборони збили один російський вертоліт та 2 безпілотники, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо знищення російських повітряних цілей протягом 11 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 січня ЗСУ збили 3 вертольоти та 3 безпілотники росіян, - Генштаб