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Членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда,науседа,зеленський

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості просування в процесі євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні війна триває. І порушується територіальна цілісність України. Спершу необхідно її відновити. Водночас членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного. Ми маємо узгодити алгоритми та формули, які ми використовуватимемо, щоб рухатися далі в цьому аспекті", – заявив Науседа на пресконференції з президентами України та Польщі у Львові.

Він наголосив, що Литва зі свого боку робить усе можливе, щоб Україна змогла скористатися принципом "відкритих дверей", який пролунав на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році.

"Через 14 років немає прогресу щодо України. І саме тому ми сьогодні говорили (з президентом України та Польщі – ІФ-У) про гарантії безпеки, які могли б бути надані Україні на наступному саміті НАТО. Щоб Україна відчувала себе у більшій безпеці та відчувала підтримку з боку НАТО. І щоб ми могли говорити про політичну співпрацю між Україною та НАТО", - сказав президент Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важливо наростити темпи допомоги Україні з боку всіх союзників заради її перемоги, - Науседа

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
ВСУ разбили "вагнеровцев" в Соледаре: россиян расстреляли крупнокалиберным пулеметом, добив артиллерией Новые кадры позволяют оценить, что осталось от группы оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.
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11.01.2023 19:17
+7
Зразу після Перемоги ми вступимо у НАТО.
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11.01.2023 19:15
+6
Як тільки покінчено зі зрадниками, відразу вступимо.
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11.01.2023 19:30
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Зразу після Перемоги ми вступимо у НАТО.
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11.01.2023 19:15 Відповісти
ВСУ разбили "вагнеровцев" в Соледаре: россиян расстреляли крупнокалиберным пулеметом, добив артиллерией Новые кадры позволяют оценить, что осталось от группы оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции.
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11.01.2023 19:17 Відповісти
это - ?
https://twitter.com/DimonchikUA81/status/1613166436884844545
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11.01.2023 20:06 Відповісти
Так і залишились кацапи без солі. Знов доведеться хлєбать лаптьом не солені шті
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11.01.2023 20:13 Відповісти
поки не ясно чим все там завершиться..щоб зберегти життя.можливо краще відійти,але генштабу видніши,віримо Залужному!!!!💪
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11.01.2023 20:16 Відповісти
Як тільки покінчено зі зрадниками, відразу вступимо.
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11.01.2023 19:30 Відповісти
Оно на врученні Золотого Глобуса в Голівуді Зеленого зрадника представили як острійо списа.
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11.01.2023 20:19 Відповісти
Двері в НАТО закриває д'єрмак своєю тушою!!!
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11.01.2023 19:35 Відповісти
Якщо клоун не хоче прибрати цю тушу, то хто закриває двері?
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11.01.2023 20:23 Відповісти
Дякуємо, пане Президенте.
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11.01.2023 19:42 Відповісти
ми мусимо створити Річ Посполиту 2

конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
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11.01.2023 19:42 Відповісти
Що за маячня? По-перше, Річпосполита -- це Польща, Литва, Україна, Білорусь. По-друге, яка з цих країн є ядерною?
Ваші патякання -- кацапська пропаганда. Бо НАТО -- це перш за все про економіку: мати мінімальне Військо, не тягар для економіки. Без економіки США ви будете працювати лише на армію.
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11.01.2023 19:49 Відповісти
питання власного ЯО для України це лише

1 політична воля
2 час
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11.01.2023 19:51 Відповісти
Смішно. Навіть без пункту про ціну. Чи Ви від хліба відмовитеся, а навіть від масла?
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11.01.2023 19:54 Відповісти
по-перше, до цього не дійде та головне
по-друге - життя дорожче хліба і масла
а питання зараз стоїть саме так - будь у нас ЯО, буйло і не рипнувся б
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11.01.2023 20:06 Відповісти
Можно конечно, но долго очень. Есть короткий путь, но тяжёлый. Восстановить Яо. И никуда не вступать--- а зачем? Это не дешёвая демагогия. Гаранты гарантами не оказались. А один гарант даже войну затеял.
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11.01.2023 22:09 Відповісти
Питання НАТО має бути №1. Все решта не має значення без вступу до НАТО.
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11.01.2023 19:50 Відповісти
Himikus
@MrHimikus
·
29 хв
Це подвиг, без перебільшення.

Лікарі провели операцію з видалення підривача гранати ВОГ, яка НЕ розірвалася, з тіла бійця. Видаляли у присутності двох саперів, які страхували безпеку медиків.
Оперував Андрій Верба без електрокоагуляції, бо граната могла детонувати будь-якої миті
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11.01.2023 20:09 Відповісти
Театр Балтфлота в Кронштадте могут закрыть за отказ выезжать в зону СВОДраматический театр Балтийского флота в Кронштадте может быть закрыт и расформирован, если подтвердятся многочисленные жалобы на антипатриотическую позицию
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11.01.2023 20:46 Відповісти
Снова бунтуют в Кронштадте! традиции-с!
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11.01.2023 20:47 Відповісти
Балтийского чайку сьорбнули стопар і бунтують 😂
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12.01.2023 01:03 Відповісти
 
 