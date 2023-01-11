Членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості просування в процесі євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні війна триває. І порушується територіальна цілісність України. Спершу необхідно її відновити. Водночас членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного. Ми маємо узгодити алгоритми та формули, які ми використовуватимемо, щоб рухатися далі в цьому аспекті", – заявив Науседа на пресконференції з президентами України та Польщі у Львові.

Він наголосив, що Литва зі свого боку робить усе можливе, щоб Україна змогла скористатися принципом "відкритих дверей", який пролунав на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році.

"Через 14 років немає прогресу щодо України. І саме тому ми сьогодні говорили (з президентом України та Польщі – ІФ-У) про гарантії безпеки, які могли б бути надані Україні на наступному саміті НАТО. Щоб Україна відчувала себе у більшій безпеці та відчувала підтримку з боку НАТО. І щоб ми могли говорити про політичну співпрацю між Україною та НАТО", - сказав президент Литви.

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