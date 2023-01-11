Членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного, - Науседа
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості просування в процесі євроатлантичної інтеграції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні війна триває. І порушується територіальна цілісність України. Спершу необхідно її відновити. Водночас членство України в НАТО не може бути викреслено з порядку денного. Ми маємо узгодити алгоритми та формули, які ми використовуватимемо, щоб рухатися далі в цьому аспекті", – заявив Науседа на пресконференції з президентами України та Польщі у Львові.
Він наголосив, що Литва зі свого боку робить усе можливе, щоб Україна змогла скористатися принципом "відкритих дверей", який пролунав на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році.
"Через 14 років немає прогресу щодо України. І саме тому ми сьогодні говорили (з президентом України та Польщі – ІФ-У) про гарантії безпеки, які могли б бути надані Україні на наступному саміті НАТО. Щоб Україна відчувала себе у більшій безпеці та відчувала підтримку з боку НАТО. І щоб ми могли говорити про політичну співпрацю між Україною та НАТО", - сказав президент Литви.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/DimonchikUA81/status/1613166436884844545
конфедиративну державу Польщі, України, Литви... Словаччини, Чехії та, в скорому майбутньому Білорусі
така Держава, а не НАТА захистить нас від кацапської орди!
Ваші патякання -- кацапська пропаганда. Бо НАТО -- це перш за все про економіку: мати мінімальне Військо, не тягар для економіки. Без економіки США ви будете працювати лише на армію.
1 політична воля
2 час
по-друге - життя дорожче хліба і масла
а питання зараз стоїть саме так - будь у нас ЯО, буйло і не рипнувся б
@MrHimikus
·
29 хв
Це подвиг, без перебільшення.
Лікарі провели операцію з видалення підривача гранати ВОГ, яка НЕ розірвалася, з тіла бійця. Видаляли у присутності двох саперів, які страхували безпеку медиків.
Оперував Андрій Верба без електрокоагуляції, бо граната могла детонувати будь-якої миті