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Говорили про зміцнення енергетичної стійкості України, - Шмигаль провів зустріч з Брінк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорили зміцнення енергетичної стійкості України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль написав у Телеграмі,.

"Зміцнення енергетичної стійкості України обговорили під час зустрічі з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Спільно з партнерами розробляємо механізми, які сприятимуть балансуванню енергосистеми в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури з боку росії", - написав Шмигаль.

Також під час зустрічі було розглянуто пропозиції українських енергетиків та питання закупівлі необхідного обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виборола місце у серцях моїх співгромадян у всіх штатах, - посол США Брінк

Автор: Роман Свиридович
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гаварить ти всегда мастер
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11.01.2023 19:55 Відповісти
Ніхто ні про що.

3 тиждні без пошкоджень енергосистеми - прогресу у відновленні нуль.
Дядя Вася з ізолентою тепер сугробами блукає...
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11.01.2023 20:28 Відповісти
Та які тиждні - три місяці з першої атаки.
Їду вчора через село, біля дороги як раз дуже схожий об'єкт як на тих фото/відео - навіть жодного мішка з піском не має, а про якісь захист з бетонних блоків, який можна зробити за день, я вже навіть і не згадую.
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11.01.2023 20:34 Відповісти
Тому загальні фрази від ДТЕК, Укренерго та КМУ давно пора в унітаз.

Конкретний звіт:
- скільки коштів витрачено;
- за чий рахунок витрачено;
- що конкретно відновлено за звітний період.

Все інше про героїчні намагання щось відновити, ночівлі у полі, вахтовий метод роботи - порожній *******.
Довбойоби+шахраї можуть ночами не спати і робити все через сраку вахтовим методотом.
Системний героїзм - не ознака професійності, а скоріше навпаки.
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11.01.2023 20:42 Відповісти
Бріджіт Брінк не жаль часу потраченого на Шмигаля щоб зайве переконатись в профнездатності уряду.
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11.01.2023 22:41 Відповісти
 
 