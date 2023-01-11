Говорили про зміцнення енергетичної стійкості України, - Шмигаль провів зустріч з Брінк
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк, під час якої обговорили зміцнення енергетичної стійкості України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль написав у Телеграмі,.
"Зміцнення енергетичної стійкості України обговорили під час зустрічі з пані послом США в Україні Бріджит Брінк. Спільно з партнерами розробляємо механізми, які сприятимуть балансуванню енергосистеми в умовах постійних обстрілів енергоінфраструктури з боку росії", - написав Шмигаль.
Також під час зустрічі було розглянуто пропозиції українських енергетиків та питання закупівлі необхідного обладнання.
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3 тиждні без пошкоджень енергосистеми - прогресу у відновленні нуль.
Дядя Вася з ізолентою тепер сугробами блукає...
Їду вчора через село, біля дороги як раз дуже схожий об'єкт як на тих фото/відео - навіть жодного мішка з піском не має, а про якісь захист з бетонних блоків, який можна зробити за день, я вже навіть і не згадую.
Конкретний звіт:
- скільки коштів витрачено;
- за чий рахунок витрачено;
- що конкретно відновлено за звітний період.
Все інше про героїчні намагання щось відновити, ночівлі у полі, вахтовий метод роботи - порожній *******.
Довбойоби+шахраї можуть ночами не спати і робити все через сраку вахтовим методотом.
Системний героїзм - не ознака професійності, а скоріше навпаки.