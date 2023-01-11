Протягом 11 січня російські окупанти завдали 2 ракетні та 22 авіаційні удари, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів по території України російськими військами 11 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Протягом доби противник завдав 2 ракетні та 22 авіаційні удари. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі", - зазначається у повідомленні.
Також у Генштабі підкреслили, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
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