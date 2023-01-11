УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10204 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 698 5
Генштаб ЗС (4507) крилаті ракети (883) обстріл (21057)

Протягом 11 січня російські окупанти завдали 2 ракетні та 22 авіаційні удари, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів по території України російськими військами 11 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 2 ракетні та 22 авіаційні удари. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі", - зазначається у повідомленні. 

Також у Генштабі підкреслили, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби 10 січня окупанти завдали 2 ракетні удари та здійснили 7 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня пара 29-тых долго и красиво резвилась над городом, на курсантов непохоже, может вновь прибывшие облет делали..
показати весь коментар
11.01.2023 20:02 Відповісти
у Меня тоже летали целый день
показати весь коментар
11.01.2023 20:13 Відповісти
то может над одним городом??
показати весь коментар
11.01.2023 20:21 Відповісти
;
показати весь коментар
11.01.2023 20:39 Відповісти
ну, и где же это у нас расчётов ПЗРК не хватает?
показати весь коментар
12.01.2023 03:06 Відповісти
 
 