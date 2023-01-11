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Туреччина (2252) касетні боєприпаси (101)

Я повністю відкидаю ці твердження, - посол у Туреччині Бондар спростував постачання до України касетних боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

туреччина

Український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це український дипломат сказав турецькому інформагентству Anadolu.

Коментуючи твердження видання Foreing Policy про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України, Боднар наголосив, що міжнародне право забороняє використовувати такі боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм, у тому числі під час збройного протистояння з Росією.

"Подібні твердження готуються спеціально, переслідуючи мету шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України та Туреччини", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не знає, як реагувати на інформацію про постачання Туречччиною Україні касетних боєприпасів

Посол висловив припущення, що така дезінформація може бути "частиною російської пропаганди", а Туреччина та Україна є "мішенями".

"Я повністю відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Ця новина створена як "психологічна зброя" з метою шкоди іміджу Туреччини", – заявив Боднар, назвавши інформацію видання Foreing Policy не більш ніж пліткою, далекою від офіційних джерел.

Про те, що Туреччина відправила Україні перші партії касетних артилерійських снарядів DPICM у листопаді 2022 року, повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела серед чиновників США та Європи.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Оце вірно. Ну не поставляє ж іран безпілотники до раzziї.
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11.01.2023 20:54
+6
БОНДАР, УКРАИНА НЕ ПОДПИСАЛА КОНВЕНЦИЮ О ЗАПРЕТЕ КАССЕТНЫХ БОЕПРИПАСОВ, КАК, НАПРИМЕР, И США. ПОЭТОМУ ТО, ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ- КУЙЛОВСКАЯ ПРОПАГАНДА.
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11.01.2023 21:00
+4
Тсссс...... все нормально))))) Ихтам (кассетников) турецких нет, ну нет и фсе)) , их в военторге купили на Окружной дороге. А собрали на коленке в гаражах на Русановке. 😁
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11.01.2023 22:21
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11.01.2023 20:50 Відповісти
Оце вірно. Ну не поставляє ж іран безпілотники до раzziї.
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11.01.2023 20:54 Відповісти
БОНДАР, УКРАИНА НЕ ПОДПИСАЛА КОНВЕНЦИЮ О ЗАПРЕТЕ КАССЕТНЫХ БОЕПРИПАСОВ, КАК, НАПРИМЕР, И США. ПОЭТОМУ ТО, ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ- КУЙЛОВСКАЯ ПРОПАГАНДА.
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11.01.2023 21:00 Відповісти
Тсссс...... все нормально))))) Ихтам (кассетников) турецких нет, ну нет и фсе)) , их в военторге купили на Окружной дороге. А собрали на коленке в гаражах на Русановке. 😁
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11.01.2023 22:21 Відповісти
Ихтамнет, и парашников нет. Вернее, парашники есть, но на глубине 2 м.
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12.01.2023 13:56 Відповісти
Байрактар Джавелинович HIMARS працює круто...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦я

Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному ✊🔱❤️🖤🔱💪
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11.01.2023 21:02 Відповісти
Ну правильно! Я не я і кучка не моя
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11.01.2023 21:05 Відповісти
А ще є Джавелін Байрактарович HIMARS,,a ще є Джавеліна Байрактарівна HIMARS...дуже файна Україночка...🌹🌹🌹💪🔱🇺🇦✊
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11.01.2023 21:07 Відповісти
Шизофреников путлера Эрдоган кинул по полному тарифу... потому и несут всякий фейк.. типа Соледар взяли...
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11.01.2023 21:12 Відповісти
Ой, да их в любом военторге на вес продают...
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11.01.2023 21:32 Відповісти
Угу. MRAP Kirbi в количестве 50 единиц Турция тоже не поставляла, а они - на фронте.
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11.01.2023 21:52 Відповісти
Макс, здорово. Только ошибочка.... их там уже за две сотни. ))) Засветили турки в СМИ последнюю партию в 48 шт. как в насмешку, в тот день когда Эрдоган пуйлу звонил, ежики эти пересекали границу с Румынии. 😁.
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11.01.2023 22:26 Відповісти
Селямчик. Так отож бо...Кстати, на этих Ежиках Турки вроде Скифы ставили, нет?
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11.01.2023 22:35 Відповісти
Крупнокалиберные пулеметы там точно в комплекте идут, модификацию не помню.
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11.01.2023 22:46 Відповісти
Все верно нечего пи... ть поставки оружия любят тишину))
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11.01.2023 22:09 Відповісти
А чого ви хотіли від індуського редактора?

Забули, як Індія "підтримує" Україну у війні проти роzzії?

Ravi Agrawal (born 16 October 1982) is a journalist, television producer and author of the book India Connected. He is currently the editor in chief of Foreign Policy magazine.[1] Previously, Agrawal worked for the U.S. news channel CNN for 11 years.

Foreign Policy належить групі, яка володіє Washington Post.
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11.01.2023 22:46 Відповісти
Ніхто нічого не постачаяє!
***********!
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12.01.2023 00:04 Відповісти
 
 