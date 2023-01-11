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Швейцарія відмовляється приймати російські паспорти, які видали на тимчасово окупованих територіях України та Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швейцарія

Федеральна рада Швейцарії 11 січня прийняла рішення більше не видаватиме шенгенські візи власникам паспортів, виданих Росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії

Як інформуцє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо,, про це інформує Федеральне міністерство юстиції та поліції Швейцарії.

Відомство пояснює, що Швейцарія була зобов'язана дотримуватися рішення про відмову приймати паспорти видані РФ на окупованих територіях України та Грузії, що прийняв Європейський союз від 8 грудня 2022 року. Мова йде про видачу шенгенських віз громадянам із такими документами.

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"Європейська комісія визначає, які проїзні документи більше не приймаються після певної дати видачі. Виключення можуть бути надані власникам проїзних документів, які вже були громадянами Росії до цієї дати, а також їхнім нащадкам, неповнолітнім або недієздатним особам", - йдеться в заяві.

Федеральна рада уточнює, що це рішення набуло чинності з 11 січня, з дня публікації.

16 вересня 2022 року Швейцарія призупинила спрощену видачу віз росіянам.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Не вижу разницы между кацапами по выданным паспортам. Всё твари шакалы поголовно.
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11.01.2023 21:13
+13
Це ху*ня! Дайте дозвіл третім країнам на продаж виробленої у вас зброї! ВЗАГАЛІ не видавайте візи кацапам! Ось чого ми чекаємо!
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11.01.2023 21:10
+5
НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЙТЕ.

швейцарія просто ЕТАЛОН.

ГНИЛОЇ ЄВРОПИ..

ДЕ "НЕЙТРАЛЬНІСТЬ" ПРИХОВУЄ боягузтво і нікчемність.
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11.01.2023 21:38
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Це ху*ня! Дайте дозвіл третім країнам на продаж виробленої у вас зброї! ВЗАГАЛІ не видавайте візи кацапам! Ось чого ми чекаємо!
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11.01.2023 21:10 Відповісти
І нормально ставтеся до українських біженців!
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11.01.2023 21:38 Відповісти
Це питання риторичне. Не всі "біженці" - біженці.
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11.01.2023 22:05 Відповісти
Що це значить?
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11.01.2023 23:08 Відповісти
Не вижу разницы между кацапами по выданным паспортам. Всё твари шакалы поголовно.
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11.01.2023 21:13 Відповісти
Чого?
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11.01.2023 21:22 Відповісти
т.е. до этого они спокойно это делали и считали что все ок, а теперь это типа героизма для нас, вместо оружия?? скоты
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11.01.2023 21:33 Відповісти
НЕ ПЕРЕБІЛЬШУЙТЕ.

швейцарія просто ЕТАЛОН.

ГНИЛОЇ ЄВРОПИ..

ДЕ "НЕЙТРАЛЬНІСТЬ" ПРИХОВУЄ боягузтво і нікчемність.
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11.01.2023 21:38 Відповісти
лугандонці не той контингент,що має бабло на"швейцарії"..

тому ПОДІБНІ "потуги" показати свою підтримку Україні ГІВНО ВАРТІ.
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11.01.2023 21:34 Відповісти
Мавзолейный концлагерный Аусвайс не катит...,чЛенин кстати прожил в Швейцарии 11 лет,в Германии 9..., самое интересное что у вождя мирового дерьма было несколько паспортов и все с разными фамилиями...в графе национальность было нацарапано великоросс...у Максима Горького тоже самое..Пешков страдал от чахотки и часто был на итальянском курорте Капри...
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11.01.2023 21:37 Відповісти
У міжнародному порівнянні Швейцарія, тим не менш, залишається на ринку зброї швидше карликом, на її частку припадає менше 1% від загального світового експорту військових матеріалів.

https://www.swissinfo.ch/rus/politics/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/47567358
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11.01.2023 21:48 Відповісти
а взагалі то "швейцарія" як виробник зброї самі собі "роблять постріл в ногу".

обмежуючи цивілізований ринок.

роблячи продукцію конкурентів більш привабливою.
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11.01.2023 21:43 Відповісти
Цивилизация давно отказалась от швейцарских часов а тем более от зброї..качество что у китайцев одноразові ретузи🤣🤣🤣
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11.01.2023 21:48 Відповісти
Недавно Петр Порошенко перед тем как купить грузовики военного назначения типа DAF,,сначала купил ливензию у завода-производителя...,и такая практика по всему Миру...це вам не хлеб в магазине...иначе Иск в Суд и бешенное бабло типа штраф...
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11.01.2023 21:54 Відповісти
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11.01.2023 22:06 Відповісти
https://youtu.be/VYQtfVlcJy8...

На рабZee. Истерика из за поставок в Україну танків від НАТО...🤣
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11.01.2023 22:09 Відповісти
https://youtube.com/shorts/WH1ixHgmimc?feature=share...

На Мацковії щось палає...
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11.01.2023 22:13 Відповісти
Вот это геройство швейцарцов! Ну фсё - Швейцария этим исчерпала свою решительнось! Орков подвида Z-D не пущают, патаму шта ЕС так сказала, а если бы было можно - то впущали бы! У вас пол Женевы орков на зарплатах ООН получили гражданство и шпионят по всему Запада. Женева - осиное гнездо русской розвед-швали, их там тысячи, они рядом во Франции даже места сбора создали (пресса писала в 2021г). Швейцария продалась росии намного больше чем мальчик для битья Германия. Просто Германия на виду и русские там под контролем, а Швейцария это самый большой притон русских денег, бывших служащих МИДа, ГРУ и прочей околопутинской швали.
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11.01.2023 23:16 Відповісти
У результаті цієї рішучої акції жоден абрамович і пригожин не постраждав.
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11.01.2023 23:43 Відповісти
Нуніфігасє! Вот ето поворот!
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12.01.2023 01:39 Відповісти
 
 