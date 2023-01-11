Кулеба обговорив військові потреби України з естонським колегою Рейнсалу: Чекаємо хороших новин
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11 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом Рейнсалу допомогу, яку Таллінн може надати для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини. Я також подякував Естонії за ініціативу щодо механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру", - написав Кулеба.
Він також сказав, що Росія має заплатити за повномаштабне вторгнення на територію України.
Своєю чергою Рейнсалу заявив, що після розмови з українським міністром "потребував допомоги" для України під час розмови міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі.
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Сполучені Штати посилюють східний фронт NATO.
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Оголошення українського посла "небажаною особою" в Республіці Сербській є нікчемним, - МЗС України
Так зване рішення президента Республіки Сербської Мілорада Додіка про оголошення українського посла в Боснії та Герцеговині є нікчемним.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна не має посла в т.зв. «Республіці Сербскій». Василь Крилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Відповідно до Конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції Президії Боснії та Герцоговини"
Він наголосив, що Додік не має повноважень ухвалювати такі рішення. Його заяву слід розглядати виключно як "недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля".
Раніше президент Республіки Сербської Додік виправдовував своє рішення нагородити путіна найвищою відзнакою ентитету за відданість Росії Дейтонським угодам.
Додік також сказав, що посол України в Хорватії та, за сумісництвом у Боснії і Герцеговині, Василь Кирилич, оголошений "небажаною особою" в Республіці Сербській. Це сталось після того, як посол України назвав рішення Додіка нагородою одного терориста іншим.
Нагадаємо, у грудні минулого року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Раніше посол росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.