Кулеба обговорив військові потреби України з естонським колегою Рейнсалу: Чекаємо хороших новин

11 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом Рейнсалу допомогу, яку Таллінн може надати для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини. Я також подякував Естонії за ініціативу щодо механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру", - написав Кулеба.

Він також сказав, що Росія має заплатити за повномаштабне вторгнення на територію України.

Своєю чергою Рейнсалу заявив, що після розмови з українським міністром "потребував допомоги" для України під час розмови міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі.

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