Мери чотирьох європейських столиць, які приїхали в Київ, допомагатимуть українській столиці і надалі, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць – членів Пакту вільних міст. Мер Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло приїхали до Києва засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дякую своїм друзям – європейським колегам, міста яких надали прихисток українцям, що рятувалися від війни. Дякую за допомогу, яку ви надсилали та надаєте сьогодні Києву. І за те, що налаштовані допомагати нам у відновленні нашого міста, налаштовані на подальшу підтримку України та її столиці. На саміті в Празі наприкінці вересня 2022 року ми мали нагоду детально обговорити європейський досвід та необхідну допомогу для відновлення українських міст. І ми продовжуємо співпрацю між нашими містами, реалізацію спільних ідей та планів, свідченням чого є ваш візит до Києва", – завив під час зустрічі Віталій Кличко.

Під час зустрічі мери чотирьох європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву. Зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, а також у майбутньому відновленні та у відбудові української столиці. Віталій Кличко та мер Варшави Рафал Тшасковський підписали лист про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро.

"Приєднання Києва до Пакту вільних міст – це ще одна, дуже важлива, можливість для спільного та ефективного подолання викликів, що постали сьогодні перед Україною та цивілізованим демократичним світом", - зазначив Віталій Кличко.

Планується, що мери Варшави, Праги, Братислави та Будапешта оглянуть місця російських атак на цивільні об’єкти Києва, відвідають міський клінічний госпіталь для ветеранів війни, реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та один з пунктів обігріву. А також відвідають понівечену рсійськими варварами Бучу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія передала Києву ще 10 сучасних автобусів та гуманітарну допомогу, - Кличко

Пакт вільних міст – відкритий і прогресивний міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешту, Праги та Братислави. 26 вересня 2022 року до Пакту приєднався й Київ.

Від початку повномасштабної війни Прага надала Києву, зокрема, 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів. Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата та передав потужний генератор для "Київтеплоенерго". Варшава стала логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст та країн. Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів.