Шість пересувних ремонтних станцій за 3 місяці відновили 100 автомобілів HMMWV, ЗСУ потрібно ще 25 таких СТО, - "Повернись живим"

Проєкт з ремонтними станціями Фонду "Повернись живим" за 3 місяці допоміг відновити майже 100 автомобілів HMMWV для ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Фонду у фейсбуці.

"Всього за 3 місяці станції технічного обслуговування західної автомобільної техніки відновили майже 100 Хамві, кожен із яких коштує приблизно $250 тис., або загалом $25 мільйонів. Йдеться не просто про подряпаний кузов чи заміну мастила. Майже всі відновлені Хамві потребували значиних втручань — наприклад, заміни двигуна чи коробки передач, або ж комплексного ремонту після підриву на ворожій міні", - повідомили у Фонді.

Зазначається, що кожна пересувна станція обладнана маніпулятором, генератором, компресором та мобільним шиномонтажем, а також усім необхідним інструментом й комфортним робочим місцем. Такий функціонал дозволяє ефективно та автономно провадити ремонт усієї номенклатури західної колісної техніки, яку Україна закуповує чи отримує від партнерів.

У перспективі йдеться про тисячі одиниць HMMWV чи, наприклад, Husky та Bushmaster, які завдяки таким майстерням можна буде відновити і повернути на фронт, де вони врятують не одне життя українських воїнів, наголошують у "Повернись живим".

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Наразі у ЗСУ працюють всі 6, раніше законтрактованих Фондом станцій технічного обслуговування. Але станом на зараз війську необхідні ще 25 таких машин. Тоді кожен ремонтно-відновлюваний полк Збройних Сил матиме технічний потенціал обслуговувати всю наявну в армії колісну техінку прямо в зоні бойових дій.

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