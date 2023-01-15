Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав Захід не зволікати з поставками необхідної Україні зброї

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає шукати шляхи для швидкого постачання зброї Україні, а не шукати натомість причини для зволікання.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Народ України повинен мати необхідну зброю, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати", - йдеться в повідомленні.

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