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Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав Захід не зволікати з поставками необхідної Україні зброї
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає шукати шляхи для швидкого постачання зброї Україні, а не шукати натомість причини для зволікання.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Народ України повинен мати необхідну зброю, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати", - йдеться в повідомленні.
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Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар15.01.2023 13:14 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Рудяга
показати весь коментар15.01.2023 13:24 Відповісти Мені подобається 0
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