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Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав Захід не зволікати з поставками необхідної Україні зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликає шукати шляхи для швидкого постачання зброї Україні, а не шукати натомість причини для зволікання.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Народ України повинен мати необхідну зброю, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав надати Україні озброєння: Настав час відправити ATACMS і випустити "Леопардів"

Автор: Богдан Гуньковський
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Мені цікаво які відмазки буде застосовувати та ж Германія в разі необхідності захисту балтійських країн?
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15.01.2023 13:14 Відповісти
Вже э відмазка виробника танків Leopard в Німмечіні що для передачі танків знадобиться цілий рік від прийняття такого рішення якого ще нема. Оце так швидко, і починаєш вірити в те що Щольц хоче особливих відносин з pocією. Просто піпець
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15.01.2023 13:24 Відповісти
 
 