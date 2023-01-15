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Інформація про знищені ракети Х-22 у минулому була помилковою, Україна не має засобів для їхнього збиття, - речник Повітряних сил Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юрій,ігнат

Повідомлення про збиття ворожих ракет X-22, які публікувалися на офіційних сторінках у минулому, були помилковими. Україна не має засобів для збиття цього типу ракет.

Про це у коментарі до допису командування Повітряних сил повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Поясню, щоб було зрозуміло. Було кілька таких публікацій. Скажімо, знайшли у полі бійці уламки Х-22 (а інколи це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі... головне - першими", - написав він.

Проте, за словами Ігната, через таку "оперативність" було кілька повідомлень про "збиті" Х-22, і навіть "збиті" ворожі С-300.

"Я вже мінімум пів року про це говорю: що ми можемо збивати, а що ні... Інформація що подається на офіційних ресурсах, загалом достовірна, але кілька публікацій із "збитими" Х-22 є, і це факт", - додав він.

Також читайте: ЗСУ не мають засобів для збиття ракет Х-22, яка вразила будинок у Дніпрі, - Повітряні сили

Інформація про знищені ракети Х-22 у минулому була помилковою, Україна не має засобів для їхнього збиття, - речник Повітряних сил Ігнат 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
За такі помилки колись 25 без права переписки було.
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15.01.2023 12:55
+31
Арестовичу раскажіть!
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15.01.2023 12:56
+30
Люсю вже ловлять -- шоби вздрючити . ? .
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15.01.2023 12:57
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На дом в Днепре упала ракета, которую пытались сбить, сказал советник Зеленского Арестович. На месте обнаружили тела 12 погибших. Минобороны России до этого неоднократно указывало, что наносит удары только по военным объектам

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/01/2023/63c323659a794756da9e6fb5
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15.01.2023 14:55 Відповісти
***** було ******* ***** про те що ми майже всі ракети сбиваємо. Ссанье в очі народу про перемоги і про всі ракети збиті, тепер вилезло боком. Офіційно навіть було повідомлення що з ПЗРК ракету Х-22 сбивали. ***** було ******* цю дичину...
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15.01.2023 15:04 Відповісти
Та перевірте вже, нарешті" цього "ігната", бо від нього кислими щами тхне нестерпно!
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15.01.2023 15:51 Відповісти
арестович пиз*бол, но отмазки игната еще более недолугие.
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15.01.2023 17:07 Відповісти
Поверніть бойових генералів Марченко, Муженко та Кривоноса до Генштабу.
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15.01.2023 18:37 Відповісти
Так найдіть. Україна мала і повинна мати ракетний потенціал. Чи вже все розвалили до коріння.
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15.01.2023 18:50 Відповісти
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