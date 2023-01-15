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На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,росія,корабель

Станом на 15.01.2023 в Чорному морі перебувають 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", дані щодо кількості ракет уточнюються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗС України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр", дані щодо кількості ракет уточнюються;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вчора Росія використала половину із підготовлених 36 "Калібрів". Вони ще можуть бути застосовані, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Англию перестали бомбить только , когда начали бомбить Берлин.
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15.01.2023 13:15
+5
Де наш флот морських дронів, який так пафосно рекламували?
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15.01.2023 13:32
+2
Там же де і мільярд дерев.
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15.01.2023 13:45
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Чисто теоретически, если взять готовый проект "Нептун" и сделать чуть больших размеров и топливом что бы летел на 1000км. Можно так жахнуть эти носители крылатых ракет в море, где там они пасутся?
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15.01.2023 13:13 Відповісти
Англию перестали бомбить только , когда начали бомбить Берлин.
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15.01.2023 13:15 Відповісти
причем у Англии как и у нас не было вообще бомбандировщиков и какой выход нашли британцы с канадцами да простой канадская сосная и получили прекрасный скоростной 800 км в час 2 местный бомбандировщик Москит... из фанеры и деревянного карсаса с минимализмом железных заклепок создали высотный скоростной бомбандиролвщик который и наносил бомбовые удары по Берлину и иным городам Германии его преймущество былов скорости и в том что дерево не определялось локаторами и средствами ПВО Германии кстати радары появились также в Англииа уже потом немцы создали копию...
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15.01.2023 14:08 Відповісти
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15.01.2023 13:26 Відповісти
"Що залишилося від Чорноморського флоту? Це вже давно став. Залишилася одна назва - Чорноморський флот. А реально це вже флот берегової оборони. І не більше. Це флотилія суден, яка може вирішувати обмежені завдання. Не більше", - сказав Буданов.
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15.01.2023 13:30 Відповісти
а хто Буданову сказав?
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15.01.2023 13:59 Відповісти
Стало интересно ,вспомнился ультиматум хайла по поводу воды в Крым в начале вторжения. И решила глянуть карту гугл .Открываю карту смотрю и понимаю,что вся ШОБЛА зелена,что попала во власть, нам ссыт в глаза, говоря о том,что они не знали о готовящемся наступлении.Они не видели скупчення кацапских войск в Крыму? Серьёзно? И это касается не только политической ветви власти,а и остальной начиная от разведки и заканчивая защитниками.
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15.01.2023 13:31 Відповісти
Де наш флот морських дронів, який так пафосно рекламували?
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15.01.2023 13:32 Відповісти
Там же де і мільярд дерев.
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15.01.2023 13:45 Відповісти
ну и где дроны морские, на которые так ряьно собирал зеленский ?
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15.01.2023 13:35 Відповісти
Все же видели как это дрон тупо расстреливают с вертолёта в километрах от кацапских кораблей. Имхо бесполезная штука в открытом море.
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15.01.2023 13:40 Відповісти
Майбутні " утопленники "...
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15.01.2023 14:02 Відповісти
topit' padlyuk !!!!
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15.01.2023 14:17 Відповісти
То може їх там асфальтом накрити!
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15.01.2023 14:38 Відповісти
 
 