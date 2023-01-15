За тиждень рашисти не пропустили на виїзд до Запоріжжя жодної людини, - мер Мелітополя Федоров

Виїзд у бік Запоріжжя з окупованих територій заблоковано російськими загарбниками.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують тримати у заручниках населення тимчасово окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рівно місяць тому окупанти заборонили виїзд жителів 4-х областей через Василівку в сторону Запоріжжя.



За цей час лише 4 людини із сотень тисяч жителів в окупації змогли пішки дістатися до Запоріжжя. Проте за останній тиждень орки не випустили жодної людини", - йдеться в повідомленні.

Федоров нагадав, що є ще два шляхи евакуації - в сторону Грузії, Латвії, Естонії та інших європейських країн:



- через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ;

- через Крим.

"Щоразу окупанти посилюють фільтрацію на пропускних пунктах:



- за наявною інформацію на в’їзді до Криму в усіх пасажирів збирають не тільки відбитки пальців, а і проби ДНК;

- на кордоні росії і країн ЄС погрожують перестати випускати чоловіків, а інколи безпричинно розвертають людей назад в окупацію.



Проте поки ці шляхи евакуації працюють, закликаю жителів виїжджати з окупації. Адже з кожним днем можливостей виїхати стає все менше", - додав мер Мелітополя.

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