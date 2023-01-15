УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16681 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 170 14
армія рф (13574) війна (56913) Запорізька область (2584) Єрін Євгеній (11)

Росіяни готуються відбивати наступ ЗСУ на Таврійському напрямку, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Російські загарбники посилюють свої підрозділи та будують оборонні укріплення на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Певне накопичення військ у запорізькому регіоні існує, але разом з тим анлазуючи компексні фактори, сказати, що вони готуються до масованого наступу - не можна. Але на окремих ділянках є посилення їхніх сил. Як аналізують наші розвідники, скоріш за все, вони готуються до відбиття нашого наступу з подальшим переходом у контрнаступ", - сказав Єрін.

Читайте: Окупанти пропускають до Лисичанська лише осіб із місцевою реєстрацією, - ОВА

За його словами, ворог продовжує обстрілювати з артилерійських систем й реактивних систем залпового вогню міста і цивільну інфраструктуру на Херсонському напрямку та в самому Херсоні, а також на Запорізькому напрямку.

"Переважно потрапляють по об'єктах цивільних. Це як правило або житлові будинки, або медичні заклади, в тому числі і критичній інфраструктурі", - сказав Єрін.

Також читайте: В одному з танкових батальйонів 26 танкового полку росіян, що воює на Куп’янському напрямку, залишилося лише 30 військових, - Генштаб

За його словами, загарбники не дозволяють цивільному населенню виїхати з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а також намагаються мобілізувати на тимчасово окупованих територіях чоловіків до російської армії.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Розуміють що коли впаде Меоітополь, то ЗСУ вийдуть до моря і переріжуть сухопутний коридор який здав найверховніший без бою за Оманським договорняком.
показати весь коментар
15.01.2023 13:51
+4
Відбивати...на сьогодні, поки чекають на зброю НАТО, вони наступають.
показати весь коментар
15.01.2023 13:47
+4
Хай Буде правдою:
показати весь коментар
15.01.2023 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відбивати...на сьогодні, поки чекають на зброю НАТО, вони наступають.
показати весь коментар
15.01.2023 13:47 Відповісти
Хлопцi ******* их,накрывайте хамерсами,самолётами,артиллерией всем только можно.Пора освобождать землю и выкидывать шоблу зелену вместе с олигархами и остальной сволочью,которая уничтожала страну тридцать лет.
показати весь коментар
15.01.2023 13:48 Відповісти
Розуміють що коли впаде Меоітополь, то ЗСУ вийдуть до моря і переріжуть сухопутний коридор який здав найверховніший без бою за Оманським договорняком.
показати весь коментар
15.01.2023 13:51 Відповісти
Хай Буде правдою:
показати весь коментар
15.01.2023 13:51 Відповісти
ага, танкову армію
показати весь коментар
15.01.2023 13:57 Відповісти
Британия передаст Украине ударные вертолеты Apache - СМИ

Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм цепной пушкой.

"Это означает, что четыре Apache могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - поясняет издание.
показати весь коментар
15.01.2023 15:16 Відповісти
Вы всем надписям на заборах верите?
показати весь коментар
15.01.2023 18:09 Відповісти
go to hell
показати весь коментар
15.01.2023 18:32 Відповісти
читав.
та хотілося щоб попередній вкид був правдою...
показати весь коментар
15.01.2023 19:17 Відповісти
Нехай готуються із вазеліном у руках..
показати весь коментар
15.01.2023 14:01 Відповісти
Потрібно рушити кримський міст - шоб вони не мали логістичного забезпечення
показати весь коментар
15.01.2023 14:25 Відповісти
Мені здається, що немає потреба їм до чогось готуватися. Ми вже не наступаємо і не будемо цього робити. В нас постійні відступи, страшні втрати і безвихідь!
показати весь коментар
15.01.2023 14:41 Відповісти
 
 