Росіяни готуються відбивати наступ ЗСУ на Таврійському напрямку, - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські загарбники посилюють свої підрозділи та будують оборонні укріплення на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Євген Єрін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Певне накопичення військ у запорізькому регіоні існує, але разом з тим анлазуючи компексні фактори, сказати, що вони готуються до масованого наступу - не можна. Але на окремих ділянках є посилення їхніх сил. Як аналізують наші розвідники, скоріш за все, вони готуються до відбиття нашого наступу з подальшим переходом у контрнаступ", - сказав Єрін.

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За його словами, ворог продовжує обстрілювати з артилерійських систем й реактивних систем залпового вогню міста і цивільну інфраструктуру на Херсонському напрямку та в самому Херсоні, а також на Запорізькому напрямку.

"Переважно потрапляють по об'єктах цивільних. Це як правило або житлові будинки, або медичні заклади, в тому числі і критичній інфраструктурі", - сказав Єрін.

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За його словами, загарбники не дозволяють цивільному населенню виїхати з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а також намагаються мобілізувати на тимчасово окупованих територіях чоловіків до російської армії.