Використання ракет Х-22 по густонаселеному місту - тероризм проти цивільних. Світ має це засудити, - Ігнат
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Світова спільнота має жорстко засудити використання таких ракет, як Х-22, проти цивільного населення.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Використання такої ракети по густонаселеному місту - це фактично тероризм проти цивільного населення. Це ракета Х-22, стара радянська ракета, розроблялася ще в радянському союзі, яка принесла стільки горя дніпрянам вчора. Ми пам'ятаємо Кременчук (обстріл у червні 2022 року м. Кременчук, внаслідок чого повністю згорів ТЦ "Амстор", загинуло 20 людей, - ред.) , що там сталося. Це не те що ганьба, це має бути відповідна правова оцінка - те що сталося і в Кременчуку, і в Дніпрі, і в інших містах, де застосовувался ця ракета, повинно бути засуджене світовою спільнотою найжорсткішим способом", - сказав Ігнат.
Він нагадав, що таких ракет ворог застосував в Україні вже понад 210 з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Речник додав, що для знешкодження таких ракет необхідні сучасні системи ППО, здатні вражати балістичні цілі: "Іскандери", потенційні ракети іранського виробництва, якщо Росія їх отримає, і також проти однієї з найпотужніших та неточних ракет, як ракета Х 22.
Речник Повітряних Сил ЗСУ зауважив, що всі, хто коментує роботу Протиповітряних сил, мають бути обачними в коментарях, адже російська пропаганда використовує все, що можливо, для дискредитації України, намагається звинуватити Україну в своїх злочинах.
"Це відбувається завжди, і власне так відбулося і вчора. Використавши коментар одного з поважних людей... Ми ж говоримо вже понад півроку, що ми не збиваємо ракети Х-22. Ми збиваємо "Калібр", Х101, Х555, Х59. Те що ми не збиваємо ракет Х-22 - це очевидно, їх збити неможливо, радар не може захопити цю ціль, і не може ії вразити. Це прекрасно знають окупанти, пропагандисти, які коментують, але вони використовують у своїх інформаційних атаках власне заяви певних діячів", - сказав Ігнат.
Нагадаємо, станом на 13:00 15 січня у Дніпрі врятовано 39 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 22 особи (з них 1 дитина), травмовано 72 особи (з них 13 дітей), отримано 43 повідомленя про безвісно зниклих осіб
Будь ласка, зачекайте...
Добре, що тепер озвучені і цілі останніх заяв від Люсі. Можна саджати. Там їй застосування знайдуть
Світ мае побачити морду россійських агрессорів. Якщо світ далі буде тягнути з розвалом раши , раша попреться і до них
А поки Україну і українців заливае кров
з високих трибун міжнародних організацій - це було б найкраще чутно...
а то такі "аналітикі" як абдристович звалять все на наше ППО і соромно буде щось казати...
А терористів треба тільки знищувати !
Постраждалии від цього не легше.
Треба знищувати стратегічну авіацію орків