УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16580 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 842 21
армія рф (13574) війна (56913) ППО (1857) ракети (2848) росія (47340) Повітряні сили (1305) Ігнат (726)

Використання ракет Х-22 по густонаселеному місту - тероризм проти цивільних. Світ має це засудити, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Світова спільнота має жорстко засудити використання таких ракет, як Х-22, проти цивільного населення.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Використання такої ракети по густонаселеному місту - це фактично тероризм проти цивільного населення. Це ракета Х-22, стара радянська ракета, розроблялася ще в радянському союзі, яка принесла стільки горя дніпрянам вчора. Ми пам'ятаємо Кременчук (обстріл у червні 2022 року м. Кременчук, внаслідок чого повністю згорів ТЦ "Амстор", загинуло 20 людей, - ред.) , що там сталося. Це не те що ганьба, це має бути відповідна правова оцінка - те що сталося і в Кременчуку, і в Дніпрі, і в інших містах, де застосовувался ця ракета, повинно бути засуджене світовою спільнотою найжорсткішим способом", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що таких ракет ворог застосував в Україні вже понад 210 з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Речник додав, що для знешкодження таких ракет необхідні сучасні системи ППО, здатні вражати балістичні цілі: "Іскандери", потенційні ракети іранського виробництва, якщо Росія їх отримає, і також проти однієї з найпотужніших та неточних ракет, як ракета Х 22.

Речник Повітряних Сил ЗСУ зауважив, що всі, хто коментує роботу Протиповітряних сил, мають бути обачними в коментарях, адже російська пропаганда використовує все, що можливо, для дискредитації України, намагається звинуватити Україну в своїх злочинах.

"Це відбувається завжди, і власне так відбулося і вчора. Використавши коментар одного з поважних людей... Ми ж говоримо вже понад півроку, що ми не збиваємо ракети Х-22. Ми збиваємо "Калібр", Х101, Х555, Х59. Те що ми не збиваємо ракет Х-22 - це очевидно, їх збити неможливо, радар не може захопити цю ціль, і не може ії вразити. Це прекрасно знають окупанти, пропагандисти, які коментують, але вони використовують у своїх інформаційних атаках власне заяви певних діячів", - сказав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про знищені ракети Х-22 у минулому була помилковою, Україна не має засобів для їхнього збиття, - речник Повітряних сил Ігнат

Нагадаємо, станом на 13:00 15 січня у Дніпрі врятовано 39 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 22 особи (з них 1 дитина), травмовано 72 особи (з них 13 дітей), отримано 43 повідомленя про безвісно зниклих осіб

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Світ виразіт глубочайшую озабочєнность і все! Треба лупити по кацапсчих Мухосранськах тоді тільки щось поміняється!
показати весь коментар
15.01.2023 14:05
+5
А знищення, ще й серед зими, енергоблоків ТЕС надпотужними боєголовками не є тероризмом проти цивільних?

показати весь коментар
15.01.2023 14:19
+5
кроворосія країна терорист, в якій спокійно проживають латентні посібники терористів.
А терористів треба тільки знищувати !
показати весь коментар
15.01.2023 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже всім зрозуміло.. всі задумались над вердіктом..
показати весь коментар
15.01.2023 14:04 Відповісти
Світ виразіт глубочайшую озабочєнность і все! Треба лупити по кацапсчих Мухосранськах тоді тільки щось поміняється!
показати весь коментар
15.01.2023 14:05 Відповісти
Тупий речник - знахiдка для ворога!
показати весь коментар
15.01.2023 14:10 Відповісти
Певні діячі, це Люся, насамперед.
Добре, що тепер озвучені і цілі останніх заяв від Люсі. Можна саджати. Там їй застосування знайдуть
показати весь коментар
15.01.2023 14:11 Відповісти
Де засідання ООН? Чому Україна не вимагає?
показати весь коментар
15.01.2023 14:14 Відповісти
Дійсно, ось про що треба кричати на весь світ, показувати в усіх засобах ЗМІ, запрошувати журналістів з усього світу, міжнародні організації. Хай бачать що таке кривавий кремлівський режим, що таке ***** яке хворе на всю голову і від якого годі чекати на якісь поступки. увесь світ має бути свідомим того що кремль треба знищити щоб і сліду не залишилось заради майбутнього планети Земля.
показати весь коментар
15.01.2023 18:19 Відповісти
Визить у Дніпро презідентів країн, глав Міноборони , СТОЛЕНБЕРГА , світових журналистів ‼️‼️‼️
Світ мае побачити морду россійських агрессорів. Якщо світ далі буде тягнути з розвалом раши , раша попреться і до них
А поки Україну і українців заливае кров
показати весь коментар
15.01.2023 14:15 Відповісти
Буде саме рішуче засудження. Цілий мішок, а може і два.
показати весь коментар
15.01.2023 14:16 Відповісти
щоби весь світ знав, до ньго це потрібно донести ...
з високих трибун міжнародних організацій - це було б найкраще чутно...
а то такі "аналітикі" як абдристович звалять все на наше ППО і соромно буде щось казати...
показати весь коментар
15.01.2023 14:17 Відповісти
А знищення, ще й серед зими, енергоблоків ТЕС надпотужними боєголовками не є тероризмом проти цивільних?

показати весь коментар
15.01.2023 14:19 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 14:23 Відповісти
кроворосія країна терорист, в якій спокійно проживають латентні посібники терористів.
А терористів треба тільки знищувати !
показати весь коментар
15.01.2023 14:23 Відповісти
...треба не засудити,а судити ...ла разом з думою та всіма виконавцями заочно.
показати весь коментар
15.01.2023 14:24 Відповісти
Де заяви партнерів про співчуття жертвам теракту рашистів у Дніпрі та про термінове надання Україні ракетної зброї для ударів по рашистам у відповідь?
показати весь коментар
15.01.2023 14:25 Відповісти
Засудити? Та це без проблем. Більше того, навіть "рішуче засудять"! А потім ще і стурбованість висловлять. Велику стурбованість!
показати весь коментар
15.01.2023 14:38 Відповісти
Всим уже піх@й, а через тиждень забудуть зовсім....
показати весь коментар
15.01.2023 14:47 Відповісти
Світу на жаль по х.й!
показати весь коментар
15.01.2023 15:16 Відповісти
Ну засудив світ
Постраждалии від цього не легше.
Треба знищувати стратегічну авіацію орків
показати весь коментар
15.01.2023 15:36 Відповісти
Весь цивілізований Світ, починаючи з часів шрьодера, дивиться кривавий серіал московського ***** «Масове убивство людей» починаючи з Чечні, Молдови, Грузії, Сірії, Лівії, України!!!
показати весь коментар
15.01.2023 15:52 Відповісти
Тут вже не "засудження" потрібне, тут потрібно реально знищити військові виробництва мордору!
показати весь коментар
15.01.2023 17:05 Відповісти
 
 