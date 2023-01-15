Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 198 діячів російської культури та медіасфери

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони України про застосування персональних санкцій проти 198 діячів культури та медіасфери.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

"Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення", - йдеться в указі.

Всього у списку фігурують 198 осіб. Зокрема пропагандистка та громадянка України Діана Панченко.

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