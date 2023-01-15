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Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 198 діячів російської культури та медіасфери

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони України про застосування персональних санкцій проти 198 діячів культури та медіасфери.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

"Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення", - йдеться в указі.

Всього у списку фігурують 198 осіб. Зокрема пропагандистка та громадянка України Діана Панченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Так, Арестовича пора у психлікарню . І мікрофона відібрати
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15.01.2023 14:46
+18
Дибіл які артисти в тебе під носом Люся ***** городе Єрмак крот керує країною, а ти клоун зешмаркля за артистів з ***** переживаєш санкції на низ вводиш. Ти реально ********
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15.01.2023 14:43
+13
Зеля, а шо там з твоїми крадунами гуманітарки в Запоріжжі?

Контейнери, гроші та поцуплена гуманітарка: запорізька чиновниця Злата Некрасова відгуляла шикарний Новий рік у Таїланді
https://znaj.ua/society/448062-konteyneri-groshi-ta-pocuplena-gumanitarka-zaporizka-chinovnicya-zlata-nekrasova-vidgulyala-shikarniy-noviy-rik-u-tajilandi
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15.01.2023 14:48
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А ось и панченко допистілася.. треба було її ще б чпокнути у прямому єфірі.
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15.01.2023 14:42 Відповісти
Чесно, я звичайно не пам'ятаю прізвищ журналістів. Але думаю , що те , що Панченко попала в список -це конкретна вказівка Зе, бо бачила , як вона його закидувала незручними питаннями на зустрічі з журналістами в кафе Арсеналу. А він крутився як уж. Та ще й мстивий.
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15.01.2023 17:56 Відповісти
Дибіл які артисти в тебе під носом Люся ***** городе Єрмак крот керує країною, а ти клоун зешмаркля за артистів з ***** переживаєш санкції на низ вводиш. Ти реально ********
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15.01.2023 14:43 Відповісти
Так, Арестовича пора у психлікарню . І мікрофона відібрати
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15.01.2023 14:46 Відповісти
а скольких "бывших украинцев" лишил званий и наград???
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15.01.2023 14:46 Відповісти
люся у списках?
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15.01.2023 14:46 Відповісти
Люся курит.
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15.01.2023 23:58 Відповісти
Зеля, а шо там з твоїми крадунами гуманітарки в Запоріжжі?

Контейнери, гроші та поцуплена гуманітарка: запорізька чиновниця Злата Некрасова відгуляла шикарний Новий рік у Таїланді
https://znaj.ua/society/448062-konteyneri-groshi-ta-pocuplena-gumanitarka-zaporizka-chinovnicya-zlata-nekrasova-vidgulyala-shikarniy-noviy-rik-u-tajilandi
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15.01.2023 14:48 Відповісти
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15.01.2023 15:21 Відповісти
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15.01.2023 15:23 Відповісти
Ну це з серії "не всьо так однозначно" та "єто нє то што ві подумалі".
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15.01.2023 16:14 Відповісти
А Люсiнда?
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15.01.2023 14:50 Відповісти
Добронравого та інших сватів у списку немає ...
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15.01.2023 14:59 Відповісти
В списку практично одні "ноунейми".....
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15.01.2023 15:23 Відповісти
Панченко досвистелась. Однако..помню сколько патриотов бегали к ней (и не только к ней) на эфиры.
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15.01.2023 15:09 Відповісти
тоді вона ще не досвистілась=була консервою
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15.01.2023 15:13 Відповісти
ЦЕНЗОР-ВЕСЬ СПИСОК В СТУДІЮ.десь читав що там є червонашапка сосєдов копатько,а цікаво проблядь- пісда сніжанка єгорова там є?
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15.01.2023 15:12 Відповісти
Десь до десяти відомих прізвищ. Інші - хтозна хто ...
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15.01.2023 15:25 Відповісти
С. Егорова, это та которая работала на телеканале "Прямой"? Да кто ж ее внесет, это ж оппозиция.
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15.01.2023 15:26 Відповісти
єгорова бувша дружина Антіна Мухарського =українофобка знатна путіністка
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15.01.2023 15:34 Відповісти
Поздравляю, классные кадры были воспитаны.
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15.01.2023 15:45 Відповісти
Скільки серед цієї п...оти тих, щодо кого санкції скасували з квітня 19-го?
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15.01.2023 15:14 Відповісти
Щас сама класна песня 'Байрактар".
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16.01.2023 00:01 Відповісти
ДАТИ НОГОЮ ПІД ЗАД ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЙОГО ВЛАДІ НЕНАЧАСІ ?
Хай в Україні буде влада - патріотів України, а не акторів з Кварталу95
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15.01.2023 15:17 Відповісти
Ні, не на часі!

Спочатку- Перемога, а потім «розбір польотів».

Бо не буде Перемоги, не буде нікого.
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15.01.2023 15:42 Відповісти
Подоляцький зміни пластинку, ти як клоун зі своїм неначасі, думаю вже сформован трибунал і для Зе клоуна і для всій його Зе влади
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15.01.2023 15:50 Відповісти
Це відволікання від піздежу Люсі Абдрістовіча. Улюблений прийом гундосого довбойоба незламності
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15.01.2023 15:19 Відповісти
Класчна буря в стакані води або "мишиная возня".
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15.01.2023 15:19 Відповісти
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15.01.2023 15:20 Відповісти
Це потужний і сміливий крок. Головне, своєчасний. І цифра не кругла (198). Видно, що довго думали над кожним прізвищем, с..ки зелені ...
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15.01.2023 15:28 Відповісти
опзж("за мир") сидит во всех радах, от ВР до районов.
голосуют с слугами, что бы не трогали.
эти падлы останутся все живы после войны, но они промосковские до гробовой доски.
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15.01.2023 15:37 Відповісти
Чим займалася у 2014 му Олена зеленська "патріотка" України
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15.01.2023 15:53 Відповісти
гнус, ти називаєш гімно двіячами? термос ти, якого мати бути повішено... мудак ти вонючий...
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15.01.2023 16:42 Відповісти
Він теж у списку?)
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15.01.2023 16:43 Відповісти
І рука не дрогнула у боневтіка підписувати санкції проти таких рідних його серцю та споріднених йому душонок? Неначе пуповину перерізав.
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15.01.2023 18:34 Відповісти
Це точно "вдарить" по раші.
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15.01.2023 18:45 Відповісти
 
 