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Військовослужбовець підірвав гранату на території частини у Бєлгородській області. Загинули 3 військових РФ, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Бєлгородській області РФ військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією "Бази", вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. За попередніми даними, один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5.
Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа. Його загасили пожежники. Загинули троє військовослужбовців, ще щонайменше 10 постраждали", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+47 Вадим Думи
показати весь коментар15.01.2023 15:07
+25 Elvis2
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+25 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар15.01.2023 15:24
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Будь ласка, зачекайте...
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Що до дітей, бажаю їм щоб їх діти від них відвернулися.
Истину вам говорю.
Бухайте и подрывайтесь.
Аминь.
Незачет герою.
Он намерен дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.
Бывший командир наемников ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.
Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.
Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнера», который согласился давать показания», - пишет Осечкин.
Но туземцы превосходили в количестве. Герой БНР..__
- Ты что!!! Взорвётся же!
- Ничего! У меня ещё одна есть!...
(До речі - у нас такі теж є: товариш казав, що у березні, у подібного "аватара", теж насилу встигли РГД-шку відібрать...)
Як там у них - можемо пафтаріть?
Так давайте, швидше повторюйте.