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Військовослужбовець підірвав гранату на території частини у Бєлгородській області. Загинули 3 військових РФ, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

граната

У Бєлгородській області РФ військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією "Бази", вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. За попередніми даними, один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5.

Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа. Його загасили пожежники. Загинули троє військовослужбовців, ще щонайменше 10 постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Під час ремонту Т-72 у Бєлгородській області РФ здетонував боєзапас, один танк знищено

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Однозначно медаль герою.
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15.01.2023 15:07
+25
орки, не чекаючи ЗСУ, самі перенесли військові дії на терріторію белгородської народної республіки
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15.01.2023 15:11
+25
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15.01.2023 15:24
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Однозначно медаль герою.
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15.01.2023 15:07 Відповісти
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15.01.2023 15:24 Відповісти
Дай в руки обезьяне гранату...
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15.01.2023 15:07 Відповісти
Дай в руки русскому гранату...
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15.01.2023 15:34 Відповісти
Одночленственно... Кацапы - недостающее звено гомо сапиенс.
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15.01.2023 15:42 Відповісти
Ні. Це зайва хромосома і тупікова гілка
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15.01.2023 15:50 Відповісти
Не ображайте мавпочок, порівнюючи їх з кацапами. Немає в світі істоти мерзеннішої за кацапа.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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15.01.2023 17:22 Відповісти
Sure, кацапа достала дедовщина.
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15.01.2023 15:08 Відповісти
Герой - геморой..
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15.01.2023 15:10 Відповісти
орки, не чекаючи ЗСУ, самі перенесли військові дії на терріторію белгородської народної республіки
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15.01.2023 15:11 Відповісти
Східна Слобожанщина ))
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15.01.2023 16:20 Відповісти
Шкода що там не було ********* малолітніх або вагітних брюхатих кацапських хвойд,радості було б більше
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15.01.2023 15:12 Відповісти
це не так, більше радості було би, якби там були би пілоти русскіє, або пропагандон типу соловйова, якась шишка з керівництва їх. Ось це був би джек-пот! а їх хвойди до сраки, хоч вони і підтримують це лайно, та все ж таки ******** не вони.
Що до дітей, бажаю їм щоб їх діти від них відвернулися.
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15.01.2023 17:17 Відповісти
Синька для русни добро.
Истину вам говорю.
Бухайте и подрывайтесь.
Аминь.
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15.01.2023 15:13 Відповісти
Наркотов и ловцов белочек нагребли так что это не последний случай.
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15.01.2023 15:13 Відповісти
Будущій гєрой рассіі.)))
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15.01.2023 15:16 Відповісти
Он маму не убил.
Незачет герою.
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15.01.2023 15:38 Відповісти
НастояШШій кацап должен самоубіЦЦА
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15.01.2023 15:17 Відповісти
Я первых троих руцких взорвал в своих 18 лет. Героя дать гирою расии.
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15.01.2023 15:20 Відповісти
Хороший русский. Недоработка с гранатой,надо было Ф-1 кинуть,да не одну.
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15.01.2023 15:22 Відповісти
Бывший командир ЧВК «Вагнера» запросил убежища в Норвегии15.01.2023, 16:23

Он намерен дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.

Бывший командир наемников ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.

Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.

Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнера», который согласился давать показания», - пишет Осечкин.
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15.01.2023 15:26 Відповісти
__за БлекгородскуюРеспублику отдал жизнь.
Но туземцы превосходили в количестве. Герой БНР..__
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15.01.2023 15:26 Відповісти
Хмм, розумнішають прямо наочах...
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15.01.2023 15:26 Відповісти
Нехорошо получилось как-то... Нет чтобы в тесном кругу таких же дебилов... В общем обезьяна с гранатой нервно курит в сторонке. В соревновании рашистов побеждает бабуин с бананом дупле.
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15.01.2023 15:29 Відповісти
Мало.
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15.01.2023 15:34 Відповісти
3 дохлых а 8 пропало безвести )) есть варианты куда они испарились
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15.01.2023 19:37 Відповісти
Нє - ну комусь же треба починати - чого ж не иобнуть .
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15.01.2023 15:39 Відповісти
Не треба цензору на такі дрібниці звертати увагу, від горілки в них більше дохне, хоча копеєчка до копеєчки, москалик до москалика.
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15.01.2023 15:43 Відповісти
еще восемь пропали без вести.
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15.01.2023 15:50 Відповісти
Нарешті новина про хароших рускіх 😊
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15.01.2023 15:51 Відповісти
Сидить мавпа і грається гранатою То розігне вусики чеки, то, нанизавши на палець кільце, крутить її Їй кричать:
- Ты что!!! Взорвётся же!
- Ничего! У меня ещё одна есть!...
(До речі - у нас такі теж є: товариш казав, що у березні, у подібного "аватара", теж насилу встигли РГД-шку відібрать...)
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15.01.2023 15:51 Відповісти
А кажуть - хароших рускіх не биваєт))
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15.01.2023 15:55 Відповісти
Аише троє? Мало.
Як там у них - можемо пафтаріть?
Так давайте, швидше повторюйте.
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15.01.2023 16:21 Відповісти
это скрепный челендж
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15.01.2023 16:22 Відповісти
"Динамика полодительна" положена мидаль "Замужиство"
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15.01.2023 16:24 Відповісти
Може він захищав свою цноту від скрепоносних тіктокерів?
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15.01.2023 16:34 Відповісти
Яка сумна новина.
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15.01.2023 17:37 Відповісти
На бис, пожалуйста.
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15.01.2023 18:51 Відповісти
 
 