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Українці довели - якщо матимуть зброю, то доведуть справу до кінця, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джеймс,клеверлі

Для Заходу "настав час прискоритися і рухатися далі й швидше" у питаннях військової допомоги Україні, а для ЗСУ настає зручний момент, щоб реалізувати перевагу перед армією РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Настав час прискоритися і йти далі й швидше, надаючи Україні необхідну підтримку... Своєю мужністю та завзятістю наші українські друзі довели – якщо вони мають інструменти, вони доведуть справу до кінця", - зазначив міністр.

За словами Клеверлі, російська армія застрягла в обороні, її бойовий дух падає через "безглуздий стан військової логістики РФ".

Водночас, сказав він, жоден з російських оперативних командувачів, які керували вторгненням у лютому 2022 року, своєї посади не зберіг.

Клеверлі вважає, що "для України настав відповідний момент, щоб скористатися перевагою", і саме тому Британія вирішила прискорити та збільшити військову підтримку та має намір поставити Україні до 14 основних бойових танків Challenger 2.

Він також повідомив, що деталі нового пакету військової допомоги озвучить завтра у Парламенті міністр оборони Бен Воллес.

Читайте також: Велика Британія і Німеччина будуть удосконалювати воєнну підтримку України, - заява очільників МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Британцы танки дадут за месяц, французы только весной, а немцы только к рождеству. Байден не даст вообще - пока он президент над ним будут висеть договорённости с ху#лом в Женеве в 2021г.
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15.01.2023 16:42
+5
Абсолютно верно !!! Давайте современное оружие и побольше !!! ВСе будет гораздо быстрее
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15.01.2023 17:11
+3
Оце слова і дії справжнього чоловіка і державного діяча, а не імпотентів макронів, шольців, трюдо і байдена.
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15.01.2023 17:04
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Абсолютно верно !!! Давайте современное оружие и побольше !!! ВСе будет гораздо быстрее
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15.01.2023 17:11 Відповісти
Британцы танки дадут за месяц, французы только весной, а немцы только к рождеству. Байден не даст вообще - пока он президент над ним будут висеть договорённости с ху#лом в Женеве в 2021г.
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15.01.2023 16:42 Відповісти
Оце слова і дії справжнього чоловіка і державного діяча, а не імпотентів макронів, шольців, трюдо і байдена.
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15.01.2023 17:04 Відповісти
При нынешней власти не будет ни НАТО ни ЕС..не парьтесь .😝там разведка работает лучше швейцарских часов.....
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15.01.2023 17:12 Відповісти
ключевое слово: "якщо"
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15.01.2023 17:12 Відповісти
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15.01.2023 17:17 Відповісти
100 000 долларов зарплата,это во время войны нормально...😁мама любить скорость в Турборежиме
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15.01.2023 17:20 Відповісти
А що,там ще й "зарплату" платять?!!
Мабуть на дрібні кишенькові витрати.
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15.01.2023 20:13 Відповісти
330 000 гривень? Це по офіційному кусу,без послуг банків, вистачить на 1 місіць(може й менше) оренди тільки землі під вілою батьків зелі.
Щоб там мешкати треба бути $ мільярдером,бо не кожен мільйонер може таке (там жити) собі дозволити.
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15.01.2023 20:22 Відповісти
путин - 🇷🇺💩🐔***** !
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15.01.2023 17:20 Відповісти
Nice idea !!! Go ahead !!!!
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15.01.2023 17:26 Відповісти
Кирюха Тимошенко купит ещё одну тачку за пару лимонов доляров и Украина точно попадет в НАТО...
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15.01.2023 17:26 Відповісти
Та давайте вже ту зброю, що ви всі видьоргуєтесь. Сциклопи ***.
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15.01.2023 18:39 Відповісти
Ну и когда уже оно появится в нужных количествах.
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15.01.2023 21:10 Відповісти
якщо.. Та пентагон триндів, що вони би самі за 3 дні закінчили війну. Замість того, щоб дати в руки біту, то по головці гладять, то водчику ллють на лоба. Бізнесмени ******.
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15.01.2023 22:05 Відповісти
Шо тебе ******* доказывать?
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15.01.2023 23:33 Відповісти
 
 