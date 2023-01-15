Українці довели - якщо матимуть зброю, то доведуть справу до кінця, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Для Заходу "настав час прискоритися і рухатися далі й швидше" у питаннях військової допомоги Україні, а для ЗСУ настає зручний момент, щоб реалізувати перевагу перед армією РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Настав час прискоритися і йти далі й швидше, надаючи Україні необхідну підтримку... Своєю мужністю та завзятістю наші українські друзі довели – якщо вони мають інструменти, вони доведуть справу до кінця", - зазначив міністр.

За словами Клеверлі, російська армія застрягла в обороні, її бойовий дух падає через "безглуздий стан військової логістики РФ".

Водночас, сказав він, жоден з російських оперативних командувачів, які керували вторгненням у лютому 2022 року, своєї посади не зберіг.

Клеверлі вважає, що "для України настав відповідний момент, щоб скористатися перевагою", і саме тому Британія вирішила прискорити та збільшити військову підтримку та має намір поставити Україні до 14 основних бойових танків Challenger 2.

Він також повідомив, що деталі нового пакету військової допомоги озвучить завтра у Парламенті міністр оборони Бен Воллес.

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