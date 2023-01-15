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У Білогорівці загрози прориву окупантів немає. На напрямку Сватове-Кремінна ЗСУ йдуть вперед, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники просуваються на напрямку Сватове-Кремінна.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"У Білогорівці загрози ворожого прориву немає. Сватове-Кремінна: ми йдемо вперед, рашисти гинуть, техніка знищується", - наголосив він.
За словами Гайдай, російські загарбники закривають на в'їзд/виїзд окуповані міста - Лисичанськ та Рубіжне.
"Мужні українські захисники, заради просування , розміновують території від протипіхотних мін власними танками", - додав глава ОВА.
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