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У Білогорівці загрози прориву окупантів немає. На напрямку Сватове-Кремінна ЗСУ йдуть вперед, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники просуваються на напрямку Сватове-Кремінна.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці загрози ворожого прориву немає. Сватове-Кремінна: ми йдемо вперед, рашисти гинуть, техніка знищується", - наголосив він.

За словами Гайдай, російські загарбники закривають на в'їзд/виїзд окуповані міста - Лисичанськ та Рубіжне.

"Мужні українські захисники, заради просування , розміновують території від протипіхотних мін власними танками", - додав глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявили, що відбудовувати зруйноване - марна справа, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Ціною свого життя боронять нашу землю.
В окопах -15*С,обморожені кінцівки...
Ми,мами,ночами не спимо...ми молимося за наших бійців.
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15.01.2023 17:10 Відповісти
Xlopci, valit' kazlamordyix !!!
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15.01.2023 17:24 Відповісти
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15.01.2023 17:25 Відповісти
Останній абзац якось не надто обнадійливо звучить. Що за совкове шапкозакидництво? Розміновувати власними танками це як? Механік-водій одразу 200 + втрата танку. Цим Гайдаям варто заткнути пельку
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15.01.2023 17:59 Відповісти
До Кремінної лишалось 4км ще дві неділі назад.
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15.01.2023 18:36 Відповісти
Орден от РПЦ в 2017 году за спонсорство и почетные грамоты у нашего православного Сережки.
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15.01.2023 19:29 Відповісти
 
 