У Білогорівці загрози прориву окупантів немає. На напрямку Сватове-Кремінна ЗСУ йдуть вперед, - Гайдай

Українські захисники просуваються на напрямку Сватове-Кремінна.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці загрози ворожого прориву немає. Сватове-Кремінна: ми йдемо вперед, рашисти гинуть, техніка знищується", - наголосив він.

За словами Гайдай, російські загарбники закривають на в'їзд/виїзд окуповані міста - Лисичанськ та Рубіжне.

"Мужні українські захисники, заради просування , розміновують території від протипіхотних мін власними танками", - додав глава ОВА.

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