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Президент Чехії Земан: Якщо росіяни залишаться в Україні, Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

земан,путін

Російський диктатор Володимир Путін ризикує втратити владу, якщо його війська не заберуться з України.

Про це сказав президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я б сказав йому абсолютно по-дружньому, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку на словах і бив себе в груди, але насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України", - сказав Земан.

Читайте: Вірю, що тиск вільного світу на Росії змусить її піти з України, - президент Чехії Земан

Він також додав, що не виключено, що якщо російські війська залишаться в Україні, то Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають це через те, що політичне керівництво країни є слабким і недостатньо їх підтримує, вважає він.

За словами Земана, бізнесмени мають обґрунтоване відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.

Дивіться: Путін про війну: Динаміка позитивна, все йде за планом. ВIДЕО

Після російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував. Він знову заявив, що його відносини з Путіним базуються на економічній дипломатії, оскільки Росія була постачальником "дуже дешевої енергетичної сировини".

"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно ніяких підстав робити якісь виступи проти Владіміра Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися", - додав президент Чехії, який невдовзі має залишити посаду.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
та не кто его не тронет, там вся страна 3.14дарасов, они все хотят чтоб нас не существовало. нахер ему та власть, он на ладан дышит, черт гребаный
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15.01.2023 17:20
+9
ніби в росії є бізнесмени. Може олігархів мав на увазі? так це не одне й те саме.
Нам би своїх олігархів скинути, ці курви навіть під час війни всі наші ресурси під себе підгрібають і виборів нам справжніх демократичних з ними ніколи не бачити, так і буде оден корупціонер замінювати іншого, одна говоряща голову другу, а ми будемо тільки час втрачати дорогоцінний, на цьому шоу тіней. А москалі не втрачатимуть, зараз заповзуть до своєї нори і почнуть готувати війну проти вже нашіх дітей.
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15.01.2023 17:21
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та не кто его не тронет, там вся страна 3.14дарасов, они все хотят чтоб нас не существовало. нахер ему та власть, он на ладан дышит, черт гребаный
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15.01.2023 17:20 Відповісти
Скинуть у цьому році.
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15.01.2023 17:37 Відповісти
Я пару місяців назад робив ставку, що ***** не переживе Різдво. Програв другові пляшку віскі. Якби я виграв - виграну пляшку чекала б та ж сама участь, що й програну... але це той випадок, коли і той друг хотів програти нашу суперечку.
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15.01.2023 17:47 Відповісти
Я б також в цю гру грав.
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15.01.2023 18:16 Відповісти
Хто ж вам не дає? Укладіть парі зі своїм другом, наприклад що ***** не переживе Великдень. Виграєте ви чи програєте - все одно розіп'єте з другом пляшку.
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15.01.2023 18:22 Відповісти
Дякую.
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15.01.2023 18:31 Відповісти
давайте пограємо у уявну реальність в якій росіяни скидають людину, за яку вони голосують одностайно 20 років поспіль. ОК скинули путіна.

І що?
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15.01.2023 18:49 Відповісти
Ну що розпочинається громадянська війна і засрашка розвалюється.точно буде кілька ісламських держав.
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15.01.2023 18:52 Відповісти
з якої радості? чому це раптом росіяни кинуться вбивати один одного, а не замінять путіна наступним будь-яким росіянином?
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Гризня за владу.
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15.01.2023 20:58 Відповісти
ніби в росії є бізнесмени. Може олігархів мав на увазі? так це не одне й те саме.
Нам би своїх олігархів скинути, ці курви навіть під час війни всі наші ресурси під себе підгрібають і виборів нам справжніх демократичних з ними ніколи не бачити, так і буде оден корупціонер замінювати іншого, одна говоряща голову другу, а ми будемо тільки час втрачати дорогоцінний, на цьому шоу тіней. А москалі не втрачатимуть, зараз заповзуть до своєї нори і почнуть готувати війну проти вже нашіх дітей.
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15.01.2023 17:21 Відповісти
Для комуніста Земана, який раніше захоплювався пуйлом і його рашкостаном така заяву уже явний прогрес.
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15.01.2023 17:44 Відповісти
Ну то нехай повісить ще одного Білого Льову на натруджену шию.
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15.01.2023 18:08 Відповісти
Аргументи відповідають віку і тому ким був, добре що хоч відвернувся від кремля, на відміну від угорця
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15.01.2023 18:21 Відповісти
У ху.ла два выхода. Первый это здохнуть и второй это тот же первый.
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15.01.2023 17:26 Відповісти
якшо ***** залишиться в Україні, та щей й як мріє - захватить впк, то він запустить випуск зброї раніше, чим впк заходу та америки очуняє й перестартує. гулаг та раби з "фсё для фронта...." це його друга мрія. так шо тіки зараз цю скажену собаку разом з його рабами на скотомогильник.
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15.01.2023 17:27 Відповісти
Скинуть, а далі що ?
Расєянії триздець
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15.01.2023 17:27 Відповісти
Очередные па от Земана. Новые туфли не жмут, господин Президент?
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15.01.2023 17:27 Відповісти
що кацапе, українська клава вже втомилась?
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15.01.2023 19:54 Відповісти
Ти ж не зрозумієш чому коментар російською, навіть якщо тобі все розжувати та запхнути в те місце, де мали бути твої мізки. Так що накук, белєзний.
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15.01.2023 20:00 Відповісти
Слухай, Ігарьок. Може ти на мене дрочиш? Розшукуєш на сайті мої коментарі. Просто став цьомки. Я зрозумію. Я хоч і не член ЛГБТ спілки як ти, але доволі толерантний. В морду бить не буду.
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15.01.2023 20:14 Відповісти
Товаріщь Земан, це не помилка *****, це-злочин.
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15.01.2023 17:29 Відповісти
Брехня, куйло буде на троні рівно стільки, скільки забажає. А бізнес і солдати там нічого не рішають.
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15.01.2023 17:30 Відповісти
вирішують. Бізнес і солдати за путіна голосують. Це як мінімум.
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15.01.2023 18:51 Відповісти
Или зеки из АУЕ
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15.01.2023 17:30 Відповісти
Картинка мені часи Януковича нагадала.
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15.01.2023 18:17 Відповісти
А як Земану такий варіант: пошматована москальня здохне в Україні, а пуйла повісять ЗСУ перед мавзолеєм.
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15.01.2023 17:39 Відповісти
***** війська з України саме добровільно не виведе. Воно вислуговується перед сатаною. Воно проливає невинну християнську кров в жертву дияволу. А волохаті попи йому з радістю підтанцьовують!
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15.01.2023 17:40 Відповісти
"Воопщето", навпаки...
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15.01.2023 17:42 Відповісти
Якщо *уйла і скинуть це ситуацію не змінить! Там "колективне *уйло".Там на заміну вже патрушева "сватають"-а воно ще більше *уйло ! Єдиний варіант-демілітаризація та роздроблення мордору!
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15.01.2023 17:44 Відповісти
Миколу II скинули армія і робітники коли імператор вступив в першу світову війну і не зміг її забезпечити ось це і спровокувало державний переворот
Але щоб так сталося треба звільнити Україну і коли рашисти зрозуміють що нічого не досягли і понесли втрати то тоді дійсно та армія що повернеться до Росії може виступити проти ПУТЛЕРА
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15.01.2023 17:46 Відповісти
сили охранки були дуже слабі тоді. якщо допече фсб та іншим спецслужбам - тоді може щось і трапиться. армія- отстой. бізнесмени - отстой. вони всі як дворові собаки пуйла - очікують на ласку хазяїна.
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15.01.2023 18:34 Відповісти
Земан - стара, брудна, пошматована ганчірка. У Чехії як президент доживає останні дні. Завжди був путінською підстилкою.
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15.01.2023 17:53 Відповісти
Царя Николая Второго скинули за его неудачи на фронте, скинули под лозунгом "Война до победного конца". Но получилось просто до конца, так как стали делить власть, т.е. то, что россияне не умеют по определению, им чужда демократия, каждый считает, что он самый лучший, самый умный и самый быстрый в смысле победы в войне - а это гражданская междоусобица и распад империи.
Но до этого ещё далеко, до полного нежелания воевать "штык в землю" или "пуля в спину офицеру", психологически всегда уходит три года с начала войны. Так что война закончится не раньше конца 24-го, начала 25-го
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15.01.2023 17:57 Відповісти
Да путину насрать на мнение Земана,Байдена и Шольца. Пока в россию идут сотни миллиардодв доллвров от нефтегазоторговли пока рашка может клепать и закупать оружие-путин может воевать бесконечно-веджь 70% тупрвлых русских нелюдей поддердивают его и эту войну.
Очередной идиот захотел посмотреть в глаза путину и убедить его дествовать как человек а не как безумный неизлечимый диктатор. Остановить путина может только нормальное количество тяжелого западного оружия в руках солдат ВСУ. И абсолютно необходимо:ракеты на 300 км и разрешить бить ими по территории парашки и белорашки
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15.01.2023 17:59 Відповісти
Умер большой друг Украины Вахтанг Кикабидзе..
Вечная Память Настоящему Мужику💪
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15.01.2023 18:02 Відповісти
14 января в Чехии прошел первый тур президентских выборов, во второй тур прошли два кандидата премьер Бабиш и отставной генерал чешской армии Павел...
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15.01.2023 18:07 Відповісти
Ті солдати платять свої гроші ,що б їх швидше вбили. Чого ж вони чіпатимуть такого вправного хана?!! Він здійснює їх заповітну мрію.
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15.01.2023 18:15 Відповісти
Або інопланетяни.
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15.01.2023 18:16 Відповісти
https://youtu.be/ywmQFe1aCnc...

Знаменитая песня Бубы Кикабидзе
Виноградная косточка ...
Вечная Память...✊🇺🇦
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15.01.2023 18:19 Відповісти
може краще оце: https://www.youtube.com/watch?v=DVxVm8qBvPg
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15.01.2023 18:50 Відповісти
Всі українці демонструють свойе вміння крити матом Путіна… розумові здібності для цього не треба…да і всьому людству не треба… головне вилити лють… обовязково неконтрольовано… а потім коли жертви перевалять через відмітку в 100 міліонів можна буде і схаменуться… але це буде потім, а зараз юрба сопливих юнаків і старих пердунів з політичного олімпу женуть холопів на бойню !!!
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15.01.2023 18:19 Відповісти
Ты не правильно написал фамилию Мавзолейного Ублюдка.. путлера...💀🦍
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15.01.2023 18:30 Відповісти
Ніхто його не скине.Так звана армія і населення - це зазомбована біомаса,а до своїх типу бізнесменів він у кишеню не залазить.
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15.01.2023 18:31 Відповісти
не он ли чуть ли не целовался с ****** до войны а теперь переобулся на ходу?!
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15.01.2023 19:27 Відповісти
Земану вже 70+ років, а такий наївний!
Народні бунти та революції - це не про росію 21 століття. Країна рабів та "терпіли" (не знаю, як сказати це українською, мабуть не перекладається)
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15.01.2023 19:38 Відповісти
Холопы настолько зомбированные что когда оно сдохнет похороны будут как у Сталина.
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15.01.2023 21:13 Відповісти
 
 