Президент Чехії Земан: Якщо росіяни залишаться в Україні, Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російський диктатор Володимир Путін ризикує втратити владу, якщо його війська не заберуться з України.
Про це сказав президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я б сказав йому абсолютно по-дружньому, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку на словах і бив себе в груди, але насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України", - сказав Земан.
Він також додав, що не виключено, що якщо російські війська залишаться в Україні, то Путіна скинуть або солдати, або бізнесмени. Солдати програють, і вони відчувають це через те, що політичне керівництво країни є слабким і недостатньо їх підтримує, вважає він.
За словами Земана, бізнесмени мають обґрунтоване відчуття, що антиросійські санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.
Після російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував. Він знову заявив, що його відносини з Путіним базуються на економічній дипломатії, оскільки Росія була постачальником "дуже дешевої енергетичної сировини".
"Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було абсолютно ніяких підстав робити якісь виступи проти Владіміра Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися", - додав президент Чехії, який невдовзі має залишити посаду.
Будь ласка, зачекайте...
І що?
Нам би своїх олігархів скинути, ці курви навіть під час війни всі наші ресурси під себе підгрібають і виборів нам справжніх демократичних з ними ніколи не бачити, так і буде оден корупціонер замінювати іншого, одна говоряща голову другу, а ми будемо тільки час втрачати дорогоцінний, на цьому шоу тіней. А москалі не втрачатимуть, зараз заповзуть до своєї нори і почнуть готувати війну проти вже нашіх дітей.
Расєянії триздець
Але щоб так сталося треба звільнити Україну і коли рашисти зрозуміють що нічого не досягли і понесли втрати то тоді дійсно та армія що повернеться до Росії може виступити проти ПУТЛЕРА
Но до этого ещё далеко, до полного нежелания воевать "штык в землю" или "пуля в спину офицеру", психологически всегда уходит три года с начала войны. Так что война закончится не раньше конца 24-го, начала 25-го
Очередной идиот захотел посмотреть в глаза путину и убедить его дествовать как человек а не как безумный неизлечимый диктатор. Остановить путина может только нормальное количество тяжелого западного оружия в руках солдат ВСУ. И абсолютно необходимо:ракеты на 300 км и разрешить бить ими по территории парашки и белорашки
Вечная Память Настоящему Мужику💪
Знаменитая песня Бубы Кикабидзе
Виноградная косточка ...
Вечная Память...✊🇺🇦
Народні бунти та революції - це не про росію 21 століття. Країна рабів та "терпіли" (не знаю, як сказати це українською, мабуть не перекладається)