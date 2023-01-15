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Маасікас про обстріл Дніпра: Міжнародні партнери підтримують Україну, надаючи більше зброї та посилюючи підтримку енергосистеми

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маасікас

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, коментуючи обстріл Дніпра росіянами, заявив про підтримку України міжнародними партнерами у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У вихідні Росія йде на ескалацію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та вбивши щонайменше 26 мирних жителів. Проте агресору не вдається зламати дух та рішучість українців. Міжнародні партнери підтримують Україну, зокрема, надаючи більше зброї та посилюючи підтримку енергетичної системи", - наголосив Глава представництва ЄС в Україні.

Станом на 15.00 15 січня внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Конечно Украина не Афганистан. Только нам оружие дают или как бонус после наших побед Или как компенсацию за зверства рашистов. Кстати, когда смеялись с армии Афганистана, разбежавшейся перед талибами, следует помнить, что Афганистану как государству, в отличии от Украины ничего не угрожало. Просто смена власти и социальных ориентиров
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15.01.2023 17:37 Відповісти
А оте "посилення" окрім обіцянок реальну збройну підтримку передбачає?
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15.01.2023 17:47 Відповісти
То де та зброя, яку ви будете більше надавати? Згадуючи Афган, США покинула зброї на 80, Карл! 80млрд. Це і арт. системи, бтри, а головне літаки і гелікоптери. Інфу можна знайти у Інеті. А нам дадуть 4 гармати і то розтягнуть на пів року передачу. Головне не провакувати х...ла. То це ви суки ************ його до війни. Я вже мовчу про Будапештський меморандум.
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15.01.2023 18:15 Відповісти
Щось схоже на те, що знищити хочуть не тільки ерефію, а й Україну.
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15.01.2023 19:18 Відповісти
 
 