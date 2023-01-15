Маасікас про обстріл Дніпра: Міжнародні партнери підтримують Україну, надаючи більше зброї та посилюючи підтримку енергосистеми
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Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, коментуючи обстріл Дніпра росіянами, заявив про підтримку України міжнародними партнерами у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У вихідні Росія йде на ескалацію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та вбивши щонайменше 26 мирних жителів. Проте агресору не вдається зламати дух та рішучість українців. Міжнародні партнери підтримують Україну, зокрема, надаючи більше зброї та посилюючи підтримку енергетичної системи", - наголосив Глава представництва ЄС в Україні.
Станом на 15.00 15 січня внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини.
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