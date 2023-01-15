Посол у Польщі Зварич про передачу зброї Україні: "Останні обстріли показують, що потрібно поспішати"

Росія не дотримується міжнародного права, вона не хоче виконувати статут ООН. Відтак, їй не місце в Раді Безпеки ООН і загалом у складі цієї організації.

На цьому в ефірі програми "Студія Схід" на польському телеканалі TVP Info заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив український дипломат, формула миру Президента України Володимира Зеленського сконструйована на базі міжнародного права, на умовах статуту ООН.

"Якщо для лаврова (глава мзс РФ. - Ред.) статут ООН неприйнятний, якщо Росія не дотримується міжнародного права, то для неї немає місця в ООН і в Радбезі ООН",- наголосив Зварич.

Він додав, що 10 пунктів мирного плану Зеленського мають гарантувати мир в Україні і світі, відтак світова спільнота повинна реалізовувати його разом.

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"Ми повинні зробити усе можливе, щоб архітектура безпеки опиралася на підставах, щоб таких агресорів більше не з’являлося у світі", - констатував Зварич.

Посол України в РП подякував Польщі і президентові країни Анджею Дуді за рішення про передачу Україні танків Leopard 2. Він висловив сподівання, що інші країни теж приймуть схожі рішення.

Зварич наголосив, що зволікання з переданням Україні озброєння означає, що наша країна втрачає більше людей й інфраструктури, адже Росія щоденно здійснює обстріли України.

"Останні обстріли України показують, що потрібно поспішати. Чим більше ми затягуватимемо з цим питанням, тим більше людей втратимо, а більшість європейських політиків цього також не хоче", - підкреслив посол України в РП.

Він зауважив, що дискусія в Німеччині щодо передачі Україні танків Leopard 2 поступово змінюється в напрямку прийняття позитивного рішення.

Дипломат повідомив, що українські воїни дуже ефективні на полі бою, швидко опановують західні зразки озброєнь.

"Наші військові роблять дива, використовуючи західну зброю. Ми хочемо, щоб Захід надав нам зброю якомога швидше", - наголосив Зварич.

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Посол України відзначив, що путін є агресором, тож він не може ставити Україні якісь свої умови.

"Путін - агресор, він не бореться за своє, а забирає наше. Ми хочемо миру, але він не може бути за будь-яку ціну. Єдиною умовою має бути повне відведення російських військ з території України, включно з Донбасом і Кримом",- констатував посол України в Польщі.