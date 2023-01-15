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В Австрії розслідують вивезення українських підлітків у Москву - нібито для возз’єднання сім’ї

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австрія

Чиновник австрійської землі Тіроль без консультації з відповідними українськими органами відправив у Москву двох неповнолітніх українців – нібито з метою возз’єднання родини, його дії розслідують.

Про це пише видання Der Standard, передає Цензор.НЕТ з посиланням Європейську правду.

У четвер консульство України в Тіролі, а згодом і посольство України поінформували владу землі Тіроль про те, що є свідчення того, що двох українських підлітків віком 16 та 17 років було вивезено з Тіролю до Москви в рамках возз'єднання сім'ї, при цьому відповідальні особи не поінформували про це українську владу.

"Двоє молодих українців спочатку прибули до Тіролю в рамках допомоги Україні та були розміщені в дитячо-юнацькому закладі. За наявною у нас інформацією, до справи був залучений співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у Відомстві омбудсмена землі Тіроль", - повідомив директор земельного бюро Герберт Форстер.

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За його словами, співробітник, очевидно, діяв на прохання свого російського колеги-омбудсмена. За його власними заявами, він мав інформацію від російського посольства про те, що матері цих двох молодих людей вже перебувають в Росії і хочуть возз'єднання сім'ї.

При цьому невідомо, чи матері підлітків перебувають в Росії добровільно. Так само невідомо, чи самі молоді люди погодилися на виїзд в РФ.

"Кроки, зроблені відповідним співробітником, були одноосібними зусиллями і не були скоординовані з землею Тіроль, земля Тіроль не була залучена до відправлення. Ми відмежовуємося від цих дій, які не були узгоджені з компетентними органами України. Працівник, про якого йдеться, був тимчасово відсторонений від роботи землею Тіроль", - сказав директор земельного бюро.

Земля Тіроль перебуває у тісному контакті з офіційними представництвами МЗС, посольства України та прокуратури, а також обіцяє свою всебічну підтримку та сприяння у з'ясуванні подій, що відбулися.

Крім того, оскільки інститут земельного омбудсмена є органом парламенту землі, земля призначила внутрішнє розслідування того, що сталося.
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Топ коментарі
+9
І що? Розслідування поверне хлопців в Україну? Тим більше 1617 річних? Та за рік-два, після курсу в кацапській юнармії з них зробоять чудових яничар і відправлять в Україну різати своїх одноплемінців. Чому немає шуму на всю Європу? Тут і Зєлєнскому добре було б у ефірі якогось європейського каналу щось емоційне штовхнути.
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15.01.2023 18:20
+9
Це так виглядає торгівля дітьми по австрійські?
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15.01.2023 18:24
+8
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15.01.2023 18:08
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15.01.2023 18:08 Відповісти
Ну австріяки не підвели свого імені «мацковська хвойда « які вони нікчемні вся економіка тримається на пиждених грошей зі стран Снг та бандитів
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15.01.2023 18:11 Відповісти
Перечитай статтю. Австріяки, як ти висловлюєшся, офіційно розслідують дії однієї особи, що самовільно передала підлітків до москви. Харош тут розбрат сіяти.
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15.01.2023 19:13 Відповісти
Живучі в Данії 17 років скажу так розслідувати Австріяки будуть років так двадцять
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15.01.2023 22:39 Відповісти
Ну от бачиш, австріяки розслідують. Як би воно не було.
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15.01.2023 23:05 Відповісти
16-17 років діти знають своїх батьків свою маму папу але ж ці рашисти не зможуть замінити батьків оскільки батьки єдині і навіть ті хто бере дітей на усиновлення не завжди може стати батьком чи матір'ю бо дитину треба любити а чужа людина не може настільки любити як рідна
Мачуха і вітчим ніколи не стануть рідними.
Це може статися коли дитину виховали від самого народження але ні в якому разі ні 16-17 років
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15.01.2023 18:18 Відповісти
І що? Розслідування поверне хлопців в Україну? Тим більше 1617 річних? Та за рік-два, після курсу в кацапській юнармії з них зробоять чудових яничар і відправлять в Україну різати своїх одноплемінців. Чому немає шуму на всю Європу? Тут і Зєлєнскому добре було б у ефірі якогось європейського каналу щось емоційне штовхнути.
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15.01.2023 18:20 Відповісти
навіть якщо не зроблять яничар все одно відправлять на війну, кацапи це ******* щоб ми одне одного вбивали, поки вони нашу землю рвуть на частини.
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15.01.2023 18:22 Відповісти
ну що кохані, не тільки у нас корупція процвітає, на жаль.
С корупцією треба реально боротися, а коли антикорупційні закони приймають корупціонери то все одно що лисиця би курник охороняла.
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15.01.2023 18:21 Відповісти
Це так виглядає торгівля дітьми по австрійські?
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15.01.2023 18:24 Відповісти
Без згоди цих дітей нічого не могло відбутися.
Або надурили( тіпо підпиши), що наймовірніше.
Або чиновник щось начуділ".
Але вже піздно для хлопаків, якщо хотіли залишитися в Австрії
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15.01.2023 18:32 Відповісти
Можливо дівчаток-підлітків вивезли...
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15.01.2023 18:40 Відповісти
Хто був в Австрії скажуть-купляється і продається все, хабарі кругом
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15.01.2023 18:46 Відповісти
ну все, полгода-года и попрут их воевать за Хйла.
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15.01.2023 21:02 Відповісти
 
 