В Австрії розслідують вивезення українських підлітків у Москву - нібито для возз’єднання сім’ї
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Чиновник австрійської землі Тіроль без консультації з відповідними українськими органами відправив у Москву двох неповнолітніх українців – нібито з метою возз’єднання родини, його дії розслідують.
Про це пише видання Der Standard, передає Цензор.НЕТ з посиланням Європейську правду.
У четвер консульство України в Тіролі, а згодом і посольство України поінформували владу землі Тіроль про те, що є свідчення того, що двох українських підлітків віком 16 та 17 років було вивезено з Тіролю до Москви в рамках возз'єднання сім'ї, при цьому відповідальні особи не поінформували про це українську владу.
"Двоє молодих українців спочатку прибули до Тіролю в рамках допомоги Україні та були розміщені в дитячо-юнацькому закладі. За наявною у нас інформацією, до справи був залучений співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у Відомстві омбудсмена землі Тіроль", - повідомив директор земельного бюро Герберт Форстер.
За його словами, співробітник, очевидно, діяв на прохання свого російського колеги-омбудсмена. За його власними заявами, він мав інформацію від російського посольства про те, що матері цих двох молодих людей вже перебувають в Росії і хочуть возз'єднання сім'ї.
При цьому невідомо, чи матері підлітків перебувають в Росії добровільно. Так само невідомо, чи самі молоді люди погодилися на виїзд в РФ.
"Кроки, зроблені відповідним співробітником, були одноосібними зусиллями і не були скоординовані з землею Тіроль, земля Тіроль не була залучена до відправлення. Ми відмежовуємося від цих дій, які не були узгоджені з компетентними органами України. Працівник, про якого йдеться, був тимчасово відсторонений від роботи землею Тіроль", - сказав директор земельного бюро.
Земля Тіроль перебуває у тісному контакті з офіційними представництвами МЗС, посольства України та прокуратури, а також обіцяє свою всебічну підтримку та сприяння у з'ясуванні подій, що відбулися.
Крім того, оскільки інститут земельного омбудсмена є органом парламенту землі, земля призначила внутрішнє розслідування того, що сталося.
Будь ласка, зачекайте...
Мачуха і вітчим ніколи не стануть рідними.
Це може статися коли дитину виховали від самого народження але ні в якому разі ні 16-17 років
С корупцією треба реально боротися, а коли антикорупційні закони приймають корупціонери то все одно що лисиця би курник охороняла.
Або надурили( тіпо підпиши), що наймовірніше.
Або чиновник щось начуділ".
Але вже піздно для хлопаків, якщо хотіли залишитися в Австрії