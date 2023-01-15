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армія рф (13574) Генштаб ЗС (4599) поранення (2657)

Окупанти припинили вивезення поранених до Горлівки - у лікарнях міста немає місць, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти звозять медиків з різних регіонів РФ до Луганщини для лікування поранених військових, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Правильно, а вы, кацапы, достреливайте свои раненых шелудивых собак. Потом и вас, тварей, пристрелят свои же.
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15.01.2023 19:06 Відповісти
Чого в рашен-рейх не вивозять ? В ростовську, брянську народні республики, а лікують на нашій терріторії. Якщо немає позначок /великий червоний хрест, який кацапи ніколи не ставлять/, то можна наносити удари. До речі кацапи розвалили у нас багато ******** лікарень., вони в Сірії навмисно били по лікарнях з міжнародними позначками, а коли лікарі перебирались у підвали лікарень робти невідкладні операції, то кидали туди бетонобойні бомби.
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15.01.2023 19:21 Відповісти
Мабуть не хочуть везти до росії, щоб не було розголосу про величезну кількість поранених.
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15.01.2023 19:43 Відповісти
Після розгрому російської колони в Ічкерії під час другої чеченської війни, виявилося, що всі знищені загарбники, більше 100 з одного обласного центру і кількох районів ціеї ж області/ десь на волзі, назву не пам'ятаю/, так військомат видавав трупи місяців 3 порціями. щоб не допускати великолюдних багаточисельних зустрічних похорон, типу як у Темишоарі в Румунії, що спричинило повстання проти Чаушеску.
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15.01.2023 19:50 Відповісти
поранені - це не прибуток , а збитки , чим більше поранених - тим менше коштів на війну , так що можна їм навіть від красного хреста палатки передавати , а не бити по лікарнях . Бити потрібно тих що іще здорові , аби їх усіх каліками поробило .
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15.01.2023 19:52 Відповісти
В принципі да, після WW2 в срср міліони калік, які заполонили всі вокзали, ринки, площі були за одну ніч вивезені на Валлам і в казахситан. Там же і згинули. Вкрай необхідно вольфрамові боеприпаси по 189 000 шариків.
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15.01.2023 20:06 Відповісти
- Доктор! Что делать? Мы его теряем!
- Да что вы так разорались: у нас их еще три полных палаты! (с)
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15.01.2023 19:23 Відповісти
 
 