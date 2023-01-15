Окупанти припинили вивезення поранених до Горлівки - у лікарнях міста немає місць, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки", - зазначається у повідомленні.

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